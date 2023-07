MTV Römstedt jubelt: Hauchdünne Entscheidung um den Einzug ins Finale

Von: Bernd Klingebiel

Der MTV Römstedt bejubelt den Führungstreffer von Niklas Witzke (links) beim 4:0 gegen den SV Rosche. © Klingebiel, Bernd

Stürmischer Auftakt im Fußball-Vorbereitungsturnier um den Intersport-Ramelow-Cup des SV Holdenstedt. Im letzten Spiel der Vorrundengruppe A fiel die hauchdünne Entscheidung um den Einzug ins Finale am Sonntag (9. Juli).

Uelzen-Holdenstedt – Der erste Turnierabend am Mittwoch (5. .Juli) lockte rund 150 zahlende Zuschauer ins Waldstadion. „Ich habe mir ein paar Freunde eingeladen“, unkte Matthias Engelke. Der Mitorganisator und Platzsprecher feierte Geburtstag. Und ließ sich von den drei Bezirksligisten in der Gruppe A mit insgesamt sechs Treffern beschenken.

Intersport-Ramelow-Cup: Ergebnisse und Zahlen Vorrunde Gruppe A* MTV Barum - SV Rosche 2:0 Tore: 1:0 Marks (12.), 2:0 Maaß (42.); besonderes Vorkommnis: Ohneseit (Barum) verschießt Foulelfmeter (11.).

SV Rosche - MTV Römstedt 0:4 Tore: 0:1 Witzke (6.), 0:2, 0:3 Tappe (18., 39.), 0:4 Schwichtenberg (39.).

MTV Römstedt - MTV Barum 0:0 Tore: Fehlanzeige.

Tabelle: 1. MTV Römstedt 4:0 4

2. MTV Barum 2:0 4

3. SV Rosche 0:6 0

Vorrunde Gruppe B* SV Holdenstedt - SV Emmendorf Fr. 18.45 (7. Juli) SV Emmendorf - VfL Suderburg Fr. 19.45

VfL Suderburg - SV Holdenstedt Fr. 20.45

*Spielzeit jeweils 1x45 Minuten

Endrunde Spiel um Platz 5: SV Rosche - Dritter Gruppe B So. 13.00 (9. Juli) Spiel um Platz 3 : MTV Barum - Zweiter Gruppe B So. 15.15 Endspiel: MTV Römstedt - Erster Gruppe B So. 17.30

Der SV Rosche war nach zwei Niederlagen schnell aus dem Rennen um den Gruppensieg. Den machten in der letzten Partie des Blitzturniers über jeweils 1x45 Minuten Römstedt und Barum unter sich aus. Die Final- und Platzierungsgegner werden am Freitag (7. Juli) in der Gruppe B ausgespielt.

Der überragende Barumer Kapitän Daniel Maaß hat nach einem glänzenden Pass von Dennis Ohneseit Rosches Keeper Kim Grefe umkurvt und schiebt den Ball zum 2:0-Endstand in die Maschen. © Klingebiel, Bernd

MTV Barum - SV Rosche 2:0

Die Barumer ließen eine Angriffswelle nach der nächsten auf das Roscher Tor rollen. Nach einem Foul von Justus Widdecke am glänzend aufgelegten Barumer Kapitän Daniel Maaß entschied Schiedsrichter Felix Pellnath auf Strafstoß. Dennis Ohneseit schoss den Ball neben das Tor. Nach Vorarbeit von Maaß stocherte Simon Marks die Kugel dann aber nur 60 Sekunden später zur hochverdienten Führung ins Netz. Nach zwei Lattentreffern (18., 26.) des stürmischen MTV und weiteren vergebenen Einschussmöglichkeiten stellte Maaß auf Pass von Ohneseit in einer einseitigen Partie gegen schwache Roscher auf den noch zu niedrigeren 2:0-Endstand.



SV Rosche - MTV Römstedt 0:4

Wie gegen Barum bekam der SV Rosche auch gegen den amtierenden Bezirksliga-Vizemeister kein Bein an die Erde. Römstedts neuer Chefcoach Moritz Niebuhr sah ein Spiel auf ein Tor. Niklas Witzke, Nick Tappe erst mit einem abgefälschten 18-Meter- und dann mit einem Distanzschuss sowie Kai Schwichtenberg nach schöner Kombination und finalem Pass von Jonas Heide schossen den 4:0-Sieg heraus.



MTV Römstedt - MTV Barum 0:0

Den Römstedtern reichte wegen des höheren Auftaktsieges das Remis zum Gruppensieg. Nach einer 20-minütigen Abtastphase nahm das Geschehen Fahrt auf. Römstedts Yannik Gausmann scheiterte am herausstürzenden Keeper Loris Guder (22.). Auf der Gegenseite fand Julian Wulfs Querpass vor dem Römstedter Kasten keinen Abnehmer (32.). Beide Teams hatten weitere Einschussmöglichkeiten.



In den letzten Spielminuten drängte Barum vergebens auf das für ihn erlösende Führungstor. In der entblößten Abwehr der Blau-Weißen verlor Guder an der Mittellinie den Ball an Jeremy Fritz, der dem Römstedter 1:0 entgegen zu stürmen schien, bedrängt jedoch am leeren Tor vorbeizielte (45.+1).



Gruppe B spielt am Freitag (7. Juli) mit VfL Suderburg, SV Emmendorf und SV Holdenstedt

Die Gruppe B trägt am Freitag, 7. Juli, ihre Vorrundenspiele aus. Mit dem VfL Suderburg (2019), SV Emmendorf (2005) und Titelverteidiger SV Holdenstedt (2010, 2022) treffen ebenfalls drei Bezirksligisten aufeinander, die das Turnier bereits gewinnen konnten.