Das ist praktisch der Klassenerhalt: Teutonia Uelzen glänzt und siegt in Drochtersen!

Von: Bernd Klingebiel

Jubel! Nils Brüggemann (rechts, Nummer 22) brachte die Uelzener gegen die SV Drochtersen/Assel II früh mit 1:0 in Führung. © Klingebiel, Bernd

Teutonia Uelzen kann für die nächste Saison in der Fußball-Landesliga planen: Die Blau-Gelben gewannen am Sonnabend (13. Mai) ihre Partie beim Tabellenvierten SV Drochtersen/Assel II mit 3:0 (2:0) Toren und sind drei Spiele vor dem Saisonende mit nunmehr 43 Punkten praktisch gerettet. Gleichzeitig glückte eindrucksvoll die Revanche für die 1:5-Klatsche im Hinspiel.

Drochtersen/Uelzen - Mit einer Meisterleistung an taktischer Disziplin entführten die Uelzener die Siegpunkte aus dem Kehdinger Stadion, ließen das gefürchtete Spiel der Regionalliga-Reserve in die Tiefe nicht zu und profitierten dabei von den zwei schnellen Führungstoren. „Wahnsinn, wie die Jungs immer wieder in die Ordnung gefunden haben. Ich ziehe den Hut vor ihnen und verneige mich“, erklärte Trainer Achim Otte.

Der Coach hatte seine Startelf gegenüber dem Vorsonntagssieg gegen Elstorf (2:0) nur auf einer Position verändert: Marvin Drewes spielte in der Innenverteidigung, Stephan Blödorn rückte vor auf die Doppelsechs mit Jaari Arndt. Der zuletzt starke Felix Mühlenhaupt blieb draußen, weil er die Trainingswoche aus privaten Gründen verpasst hatte und nach vier Gelben Karten von einer Sperre bedroht ist, Otte für das Spiel gegen Cuxhaven keinen Ausfall riskieren mochte. Otte: „Wir haben heute deutlich an die stärksten Spiele in dieser Saison angeknüpft, und das diesmal über 90 Minuten!“

Tore: 0:1 Brüggemann (9.), 0:2 Hatt (12./FE), 0:3 Lankau (78.).