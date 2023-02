Hatt verschießt Strafstoß: Teutonia Uelzen kassiert bittere Niederlage in Hagen

Von: Bernd Klingebiel

Fehlschuss: Philipp Hatt setzte einen Foulelfmeter knapp das Tor. © Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen ist trotz einer starken und couragierten Leistung mit einer Auswärtsniederlage in das Punktspieljahr gestartet. Der Fußball-Landesligist kassierte am Sonntag (5. Februar) in einem Nachholspiel aus der Hinrunde beim Tabellenvierten FC Hagen/Uthlede eine 0:1 (0:1)-Niederlage.

Hagen/Uelzen - Die Blau-Gelben versäumten es, den Vorsprung auf die Abstiegszone um zumindest einen Punkt zu vergrößern, denn Philipp Hatt setzte in der 58. Minute den Ball per Strafstoß knapp neben den Pfosten und vergab die große Möglichkeit, den frühen Rückstand aus der 8. Spielminute auszugleichen. Zuvor war Andre Lankau im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Die Partie auf dem Sportplatz an der Blumenstraße in Hagen im Bremischen begann denkbar schlecht für die personell gebeutelten Gäste. Jeremy Lee Lehmkuhl sorgte bereits nach sieben Zeigerumdrehungen für die Platzherrenführung.. Bei der Entstehung habe es eine Abseitsstellung gegeben, gab Teutonia-Trainer Achim Otte die Sicht seiner Spieler wieder. Die steckten den Elfmeter-Schock sehr gut weg, schafften es aber nicht, den Ball hinter die Linie zu bekommen. Zudem hatte FCH-Keeper Tom Petter Rode einen großen Tag, entschärfte mehrere Hochkaräter der Gäste bravourös.

Der Coach: „Das ist eine bittere Niederlage. Mit der Leistung der Jungs auf dem Rasen bin ich total zufrieden, aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht.“ Zumindest personell wird es zur Heimpartie am kommenden Sonntag (12. Februar) sogar eher noch schlechter als besser werden: Stephan Blödorn sah in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte und muss pausieren. Andre Lankau zog sich in der Schlussphase eine muskuläre Oberschenkelverletzung zu. Otte: „Wir befürchten einen mehrwöchigen Ausfall.“

Tor: 1:0 Lehmkuhl (8.); besonderes Vorkommnis: Hatt (Teutonia) verschießt Foulelfmeter (58.).