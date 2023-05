2:0 - Teutonia Uelzen setzt mit Sieg gegen TSV Elstorf großen Schritt zum Klassenerhalt

Von: Bernd Klingebiel

Teutonias Thilo Schulze (rechts) war gegen Elstorf zwei Mal per Kopf zur Stelle und markierte beim 2:0-Heimsieg der Blau-Gelben beide Treffer. © Bernd Klingebiel

Riesenschritt zum Klassenerhalt für Teutonia Uelzen! Der Fußball-Landesliga besiegte am Sonntag (7. Mai) den TSV Elstorf vor 188 Zuschauern im heimischen Sportpark mit 2:0 (0:0) Toren und knackte die 40-Punkte-Marke. Beide Tore erzielte der überragende Rechtsverteidiger Thilo Schulze nach Standards per Kopf.

Uelzen - Trainer Achim Otte hält sich bei den Prognosen für seine auf Rang zehn gekletterte Mannschaft zurück: “Es kann noch viel passieren. Wenn wir die restlichen Dinger verlieren, kann es eng werden. Uns müssen aber mehrere Teams überholen.“

Nach einer von beiden Seiten schwachen ersten Halbzeit legte Teutonia einen Zahn zu und forcierte das Spiel in die Tiefe. Am Ende stand ein hochverdienter Sieg gegen den TSV, der mit nunmehr acht Punkten Rückstand auf die Uelzener in größter Abstiegsgefahr schwebt.

Tore: 1:0, 2:0 Schulze (50., 58.).