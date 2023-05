Im siebten Himmel: Teutonia Uelzen hat den Klassenerhalt nach 3:3-Remis gegen RW Cuxhaven sicher!

Von: Bernd Klingebiel

Teutonias zweifacher Torschütze Jaari Arndt zieht mit der Pike ab und trifft zum 1:0 gegen Rot-Weiß Cuxhaven (rechts Jonas Ubber). © Bernd Klingebiel

Himmelfahrt auf die sportliche Tour! Teutonia Uelzen hat am Feiertag (18. Mai) vor 265 Zuschauern im heimischen Sportpark durch ein 3:3-Unentschieden gegen RW Cuxhaven den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga endgültig und vorzeitig fix gemacht.

Uelzen - Nach einer knappen 1:0-Pausenführung stiegen die Blau-Gelben im zweiten Durchgang zunächst per Steilflug auf in den siebten Himmel und führten mit 3:1. Am Ende aber wurde die Luft immer dünner. Cuxhaven glich aus, Teutonia glitt mit dem Rettungsschirm über die Ziellinie. Auch, weil die Uelzener nach einer Roten Karte gegen Stephan Blödorn (grobes Foul) in der Schlussphase in Unterzahl spielten. Trainer Achim Otte: „Wir hatten heute das Quäntchen Glück. Respekt an Cuxhaven für das, was sie in der zweiten Halbzeit spielten!“

Seine eigene Elf hatte hingegen keinen Sahnetag erwischt, ließ Aggressivität und Abläufe vermissen. Otte: „Es gab kaum eine Partie in dieser Saison, in der wir so wenig in unser eigenes Spiel gefunden haben.“ Der zweifache Torschütze und selbstbewusst auftretende Youngster Jaari Arndt und der enorm zweikampfstarke Armaan Dokhani bildeten dabei die positiven Ausnahmen.

Tore: 1:0 Arndt (19.), 1:1 Curras-Varela (50.), 2:1 Arndt (51.), 3:1 Hatt (66.), 3:2, 3:3 Ferlemann (68./Handelfmeter, 76.).