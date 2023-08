1:2-Niederlage in Hagen - Teutonia Uelzen auch im dritten Anlauf sieglos

Von: Bernd Klingebiel

Felix Mühlenhaupt (links) war bei Teutonia der Defensivstabilisator und bester Uelzener bei der Niederlage in Hagen, sagte Trainer Achim Otte. © Klingebiel, Bernd

Teutonia Uelzen läuft ihrem ersten Sieg in dieser Landesligasaison hinterher. Beim FC Hagen/Uthlede kassierte das Team am Sonntag (20. August) eine 1:2-Niederlage und rutschte mit bisher einem Gewinnzähler in die Abstiegszone.

Hagen/Uelzen - Trainer Achim Otte war nach dem Schlusspfiff zu tiefst frustriert: „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt. Dann machen wir individuelle Fehler ohne Ende gegen individuelle Klasse. Hagen hätte uns zwischen der 50. und 60. Minute abschießen können. Das ist eine Kopie der ersten beiden Spiele.“

Mit Kilian Volz und und Henrik Hohls standen in Teutonias Startelf gleich zwei Landesliga-Debütanten. So fehlte unter anderen Abwehrchef Sören Otte (erkrankt). Auf der mit nur drei Feldspielern mit Trainingsdefiziten und Torhüter Nicolas Bläß besetzten Ersatzbank gab es freie Plätze. Otte: „Ich hätte ab der 60., 70. Minute nachschieben müssen, doch es gibt nichts zum Nachschieben. Das Problem ist bekannt!“, haderte er mit den eingeschränkten personellen Möglichkeiten.

Tore: 1:0 Hasselmann (53.), 1:1 Hatt 70.), 2:1 Subasic (84.).