Teutonia Uelzen schaltet im Neetzer Derby einen Gang höher

Von: Bernd Klingebiel

Im Hinspiel holte Teutonia Uelzen gegen den hochambitionierten TuS Neetze (rechts Kapitän Lukas Pägelow) beim 2:2 einen Zähler. © Bernd Klingebiel

Wie beachtlich das bisherige Abschneiden von Teutonia Uelzen in der Fußball-Landesliga ist, lässt sich auch am TuS Neetze bemessen, dem am Sonntag (11. Dezember, 14 Uhr, Jahnstadion) nächsten Gastgeber und Gegner der Blau-Gelben.

Uelzen/Neetze – Das Starensemble sammelte mit seinen bisher stark schwankenden Leistungen lediglich vier Zähler mehr als die Zuckerstädter, die zudem am 18. Dezember im Nachholspiel in Hagen noch weiter punkten können. Zwei Siege – und zack ist Teutonia zu Weihnachten vorbei in der Tabelle!

Nach der Nullnummer gegen den MTV Treubund Lüneburg kündigt Trainer Achim Otte fürs Neetzer Derby wieder mehr Vorwärtsdrang seiner Elf an: „Wir wollen torgefährlicher agieren.“ Teutonia sicherte gegen Treubund das Unentschieden konsequent ab und erreichte so ihr gestecktes Minimalziel. Otte: „Wir wollten den Punkt mitnehmen, statt in der Schlussphase ins Risiko zu gehen und auf Sieg zu spielen.“



Die Aufgabe in Neetze ist ebenfalls höchst anspruchsvoll. Der TuS verfügt über etliche Qualitätsspieler, wie den ehemaligen LSK-Regionalligakicker Lukas Pägelow als Abwehrchef. Oder den ehemaligen Teutonen Phillip Gruhn, der im Mittelfeld die Strippen zieht. Im Sturm zählen Tim Kathmann (10 Tore) und David Mehl (7) zu den Topscorern der Liga. Dieses Offensivduo fehlte den Neetzern beim 2:2-Remis im Sportpark. Nils Brüggemann und Felix Lüdemann hatten die Uelzener jeweils in Führung geschossen, ehe Matti Grahle in der Schlussphase nach einem Eckball ausglich. „Die gilt es zu vermeiden“, warnt Otte vor der Standardstärke der Neetzer. Personell kann Teutonia am Sonntag „ziemlich aus dem Vollen schöpfen“, sagt der Coach. Marvin Drewes, Matthias Suchan und Mehmet Tarhan fehlen weiterhin dauerhaft.