Spätes Gegentor besiegelt Teutonia Uelzens Heimniederlage gegen Spitzenreiter BW Bornreihe

Von: Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen (Mitte Leon Barinowski) stemmte sich im Spiel gegen Spitzenreiter Bronreihe lange gegen die Niederlage. © Bernd Klingebiel

Starke Leistung, großer Kampf - und dennoch leer ausgegangen. Teutonia Uelzen hat sein Heimspiel gegen Blau-Weiß Bornreihe mit 2:3 (1:2) verloren, hatte den souveränen Spitzenreiter der Fußball-Landesliga aber Rande eines Punktverlustet.

Uelzen - Wie schon im Hinspiel entschied ein Treffer kurz vor Schluss für die Bornreiher. Diesmal besiegelte Torjäger Justin Dähnenkamp mit einem herrlich getretenen Freistoß aus rund 25 Metern die Uelzener Niederlage.

Teutonia-Trainer Achim Otte zeigte sich tief enttäuscht vom Ergebnis: „Jeder Punkt tut uns gut. Insbesondere dieser hätte es getan, denn er wäre verdient gewesen!“ So kreidete der Coach auch Schiedsrichter Marcel Baumgart einige aus seiner Sicht grobe Fehlentscheidungen gegen sein in den Abstiegskampf verstricktes Team an.

Nach dem 0:2 kämpften sich die Uelzener mit viel Leidenschaft und Disziplin durch Tore von Nils Brüggemann und Philipp Hatt zum Ausgleich und hatten anschließend durch Brüggemanns Nachschuss die große Chance auf das Führungstor, das ein Verteidigerbein auf der Linie verhinderte.

Tore: 0:1 Schnakenberg (9.), 0:2 Dähnenkamp (19./FE), 1:2 Brüggemann (38.), 2:2 Hatt (69.), 2:3 Dähnenkamp (87.).