Teutonia bleibt sieglos: Uelzener Landesligist verliert mit 1:2 beim TuS Harsefeld

Von: Bernd Klingebiel

Teutonias Marvin Drewes (links, im Spiel gegen Lindwedel) köpfte den Ball nach einer Ecke zunächst gegen die Querlatte, verwertete den Abpraller dann aber zum Uelzener Anschlusstreffer in Harsefeld. © Bernd Klingebiel

Der Abstiegskampf bei Teutonia Uelzen verschärft sich weiter. Am Sonntag (10. September) kassierte der Fußball-Landesligist eine 1:2 (0:2)-Niederlage beim TuS Harsefeld.

Das Team wartet auch nach der sechsten Runde auf den ersten Saisonsieg. An den nächsten beiden Spieltagen stehen die Derbys im Sportpark gegen den Lüneburger Hansa und beim TuS Neetze auf dem Spielplan der Blau-Gelben.

Die Uelzener kamen auf dem für sie ungewohnten Kunstrasenplatz in Harsefeld gut in Partie, sie verloren aber mit zunehmender Spieldauer den Zugriff auf die schnell kombinierenden Gastgeber. „Wir hatten das Quäntchen Glück, nicht höher als mit 0:2 in die Pause zu gehen“, erklärte Teutonia-Coach Achim Otte.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte sein Team aggressiver, stand kompakter zwischen den Mannschaftsteilen. Der bei einem von Sören Otte getretenen Eckball aufgerückte Innenverteidiger Marvin Drewes köpfte den Ball erst an die Torlatte, drückte ihn im Nachsetzen dann doch noch zum Anschluss über die Linie und markierte sein zweites Saisontor. Harsefelds Sieg aber blieb insgesamt ungefährdet; die Gastgeber versäumten gegen zunehmend risikobereitere Uelzener das vorentscheidende dritte Tor.

Tore: 1:0 Schawaller (7.), 2:0 Bondombe-Simba (16.), 2:1 Drewes (49.).