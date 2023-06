Drei Torhüter im Uelzener Spiel: Teutonia verliert zum Saisonabschluss in Hedendorf mit 1:2

Von: Bernd Klingebiel

Torhüter Nicolai Bläß war beim Sommerkick in Hedendorf der beste Uelzener, der Schlussmann parierte unter anderem einen Straßstoß. © Klingebiel, Bernd

Teutonia Uelzen hat die Saison in der Fußball-Landesliga mit einer kuriosen Aufstellung und einer 1:2 (0:0)-Niederlage bei der VSV Hedendorf/Neukloster beendet. Das Ergebnis hat nur statistischen Wert: Die Uelzener hatten den Klassenerhalt längst eingetütet, die Gastgeber standen als Absteiger fest.

Buxtehude-Hedendorf/Uelzen - Trainer Achim Otte ließ auslosen, wer wie lange spielen darf. So sollte jeder einsatzwillige Kicker als Dank für eine „fantastische Saison“ gleiche Möglichkeiten erhalten. Die Positionen verteilten die Spieler unter sich. Otte: „Das war mit dem Gegner natürlich abgesprochen,, damit es nicht respektlos wirkt.“

Drei etatmäßige Torhüter standen in der Startelf. Den Kasten hütete bei seinem dritten Saisoneinsatz Nicolas Bläß (19). Stammtorwart Ken Venancio und Maximilian Hüster liefen im Sturm auf.

Rund um die Keeper damit aber noch nicht genug: Ersatzmann war kein Geringerer als Malte Bertram. Der Mittelfeldspieler und Leistungsträger hat seine aktive Karriere nach einem zweiten Kreuzbandriss eigentlich für beendet erklärt. Er geht im Training aber regelmäßig ins Tor, erklärte Otte. Bertram wurde in der 70. Minute eingewechselt, Bläß spielte im Feld weiter. Otte: „Das war heute ein kleiner Sommerkick. Hedendorf zeigte mehr Biss.“ Johannes Barisch gelang nach 0:2-Rückstand (64., 66.) der Anschlusstreffer (76.). Bläß hielt zudem einen Strafstoß (69.).

Rot-Weiß Cuxhaven, VfL Westercelle und der TSV Gellersen müssen die bereits länger als Absteiger feststehende VSV Hedendorf/Neukloster und den FC Hambergen in Richtung Bezirksliga verlassen. Cuxhaven reichte in einem spektakulären Spiel ein 3:0-Vorsprung bei Vizemeister FC Verden 04 nicht für den zum Klassenerhalt notwendigen Sieg und verlor mit 4:7 (!). Nutznießer im Abstiegsroulette des letzten Spieltages war der TSV Elstorf, der Westercelle im direkten Duell besiegte und in der Tabelle ans rettenden Ufer gelangte.