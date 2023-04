Hatt mit Doppelpack: Teutonia Uelzen startet mit Sieg in das Oster-Wochenende

Von: Bernd Klingebiel

Was für ein Abend für Philipp Hatt (Mitte links)! Teutonias Mittelstürmer präsentiert sich aktuell in Bestform und sorgte auch in Hambergen mit seinen Treffern für den Sieg. © Bernd Klingebiel

Das Saisonziel Klassenerhalt rückt immer näher für Teutonia Uelzen. Der Fußball-Landesligist gewann am späten Gründonnerstagabend sein Nachholspiel beim gastgebenden Schlusslicht FC Hambergen mit 2:0 (2:0) Toren und baute seine Erfolgsserie aus.

Hambergen/Uelzen - Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass den Blau-Gelben drei Siege am Stück gelungen sind. Lohn ist der Sprung auf Tabellenplatz neun mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.

Teutonia erwischte einen Traumstart. Philipp Hatt brachte sein Team nach einem „erpressten“ Ball von Andre Lankau und Einwurf von Nils Brüggemann schnell in Führung (8.). Er erhöhte in der 25. Minute nach Steckpass von Silas Rathay und Foul an Lankau per Strafstoß bereits auf den späteren 2:0-Endstand. Es waren seine Treffer Nummer vier und fünf in den letzten drei Partien, sein Konto stieg auf elf Saisontore.

Hatt ließ in Hambergen weitere beste Möglichkeiten aus, auch Torjäger Felix Lüdemann klebte erneut das Abschlusspech am Stiefel. Trainer Achim Otte: „Es hat insgesamt zu lange gedauert, bis wir den Sack zugemacht haben.“ Der Sieg geriet jedoch nie in echte Gefahr, Keeper Ken Venancio musste erstmals in der Schlussminute eingreifen und auf der Torlinie parieren.

Weitere Fußballergebnisse vom Donnerstag Landesliga: TSV Gellersen - TuS Harsefeld 0:3 Heide-Wendland-Liga: Eintracht Lüneburg - Lüneburger SV 2:3 TSV Bienenbüttel - FC Heidetal 2:0

Hambergen zeigte sich als der erwartet unbequeme Gegner, der um seine wohl allerletzte Möglichkeit im Kampf um den Klassenerhalt kämpfte. Die Rot-Weißen warfen im zweiten Durchgang auch ihren bereits 14-fachen Torschützen Keno Liebschner nach wochenlanger Verletzungspause ins Getümmel. Auf dem unebenen und weitläufigen C-Platz, der unter Flutlicht liegt, „war das Herausspielen nicht möglich. Das war nicht schön anzusehen, besonders in der zweiten Halbzeit“, erklärte Otte.

Teutonia überholte mit dem Sieg auch ihren nächsten Gegner TB Uphusen, der am Ostermontag (15 Uhr) nunmehr mit einem Zähler Rückstand im Uelzener Sportpark gastieren wird.

Tore: 0:1 , 0:2 Hatt (8., 26./FE).