Heimsieg gegen SV Lindwedel wäre Gold wert für Teutonia Uelzen

Willkommen zum ersten Heimspiel dieser Landesliga-Saison! Teutonia (hinten von links: Jaari Arndt, Neuzugang Henrik Hohls, Torwart Maximilian Hüster, Kapitän Philipp Hatt) begrüßt am morgigen Sonnabend den SV Lindwedel-Hope im Sportpark und will sich wichtige Zähler sichern.

Soviel ist klar: Der Spielplan meint es nicht so gut mit Teutonia Uelzen.



Uelzen – Der Fußball-Landesligist muss zum Auftakt die hochgehandelten Teams wie am Fließband abwickeln. Am Sonnabend 12. August, 16 Uhr, Sportpark Königsberg) geht es im ersten Heimspiel der Saison gegen den SV Lindwedel-Hope.

Wir können nicht ausschließen, nach acht Spielen ohne etwas dazustehen.

„Wir können nicht ausschließen, nach acht Spielen ohne etwas dazustehen“, befürchtet Teutonia-Coach Achim Otte. Er bereitet seine junge Mannschaft jedenfalls auch auf ein solches Druck-Szenario vor, um dann hinten heraus gegen die mutmaßliche Abstiegskonkurrenz gefestigt zu bleiben.



Dabei war der erste Punktgewinn beim 1:2 in Etelsen greifbar nahe. Das Team habe eine der besten Halbzeiten überhaupt unter seiner Regie gespielt, sagt Otte. Doch die Uelzener verschwendeten ihre Großchancen, hätten zur Pause entscheidend vorn liegen müssen – und fühlten sich vom Unparteiischen benachteiligt. Über Letzteres ist die Friedenspfeife geraucht. Otte: „Wir allein hätten die Partie zur Halbzeit entschieden haben können. Insgesamt hat es dann eben nicht gereicht, das Spiel zu gewinnen.“ Nun gelte es, „kleine Stellschrauben“ zu drehen.



Der Frust saß zwar tief. Dennoch haben die Blau-Gelben anschließend ihren torgefährlichen Stürmer Felix Lüdemann zu einem vier Jahre dauernden USA-Studium gebührend verabschiedet. Der 19-Jährige tauchte dann nochmal am Dienstag beim Training auf, ehe sein Abenteuer tags darauf startete.



Otte: „Einer unser überragenden Stürmer bricht uns weg.“ Ob Lüdemanns dauerhaftes Fehlen auch taktische Konsequenzen im gewohnten 3-4-3 auslöse, wollte der Coach nicht preisgeben. Der Nachfolgekandidat Nummer eins für den Offensivposten, Johannes Barisch, stößt nämlich erst Ende August zum Team.



Lindwedel-Hope, auch das gilt es festzustellen, ist als letztjähriger Tabellenachter für Teutonia der in absehbarer Zeit wohl schlagbarste Gegner im Vergleich zu den nachfolgenden Topteams Hagen, Ahlerstedt, Drochtersen II sowie den Titelfavoriten Harsefeld und Lüneburger SK Hansa. Dann geht’s zum Derby nach Neetze, ehe mit Verden der nächste Aufstiegskandidat aufkreuzt. Allerdings gab es in der letzten Saison keinen Uelzener Sieg gegen Lindwedel. Im Sportpark hieß es 3:3 unentschieden nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung (Hatt, Hatt, Lüdemann). Auswärts kassierte Uelzen eine 0:3-Niederlage.



Der Vorjahresneuling aus dem Heidekreis trennte sich zum Auftakt vom FC Hagen/Uthlede torlos und schied vorgestern Abend im Bezirkspokal-Achtelfinale beim Landesligaabsteiger TSV Gellersen mit 5:6 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen aus. Dennoch zeigt sich Otte überzeugt: „Die Mannschaft hat an Qualität zugelegt.“



Beispielsweise durch die Verpflichtung von Louis Engelbrecht. Der Mittelstürmer kehrte nach knapp zehn Jahren zurück, kickte zuletzt für den SV Ramlingen/Ehlershausen in der Oberliga Niedersachsen. Otte: „In der Landesliga ist er ein 20-Tore-Stürmer.“ Damit steht er in Lindwedel in bester Gesellschaft. In der letzten Saison erzielte Sedat Talu 22 Treffer für den SVL, Engin Kiy deren 18 und Cameron James Stokes 14!