Teutonia Uelzen greift gegen SV Drochtersen/Assel II zum dritten Sieg in Serie

Von: Bernd Klingebiel

Vormarsch: Teutonia (links Philipp Hatt, Johannes Barisch) will gegen Drochtersen zum dritten Sieg in Serie stürmen. © Klingebiel, Bernd

Zwei Siege in Folge sind nicht viel aufregender als eine Stadtführung durch Mönchengladbach. Für Teutonia Uelzen ist die Minimal-Serie dennoch besonders, weil erstmals passiert in dieser Saison.



Uelzen – „Es ist sehr positiv, dass die Mannschaft für ihre kontinuierliche Arbeit belohnt wird“, freut sich Trainer Achim Otte über den Sprung ins allerdings sehr fragile Mittelfeld der Tabelle. Den Platz oberhalb der Abstiegszone gilt es nun zu festigen im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, Sportpark) gegen die SV Drochtersen/Assel II.

„Das ist eine stabile, körperlich starke Truppe“, weiß Otte, der den Gästen zudem ein beträchtliches Maß an Abgeklärtheit und Ausstrahlung bescheinigt. Otte: „Sie haben ein großes Selbstverständnis, ihr Spiel durchzubringen.“ Die Regionalliga-Reserve jedenfalls gehört zu den wenigen Teams, deren Alltag sich nicht um den Kampf gegen den Abstieg dreht.



Auch bei den Teutonen ist Selbstwertgefühl eingezogen, wenngleich die jüngsten Erfolge noch nicht mit einer Selbstverständlichkeit daher kommen. Das junge Team hat sich nach knapp einer Saisonhälfte und übers Training Erfahrung sowie eine Grundordnung erarbeitet. Zudem stehen nach phasenweise heftigen Ausfallphasen aus Verletzungs- und Erkrankungsgründen personell wieder mehr gleichwertige Alternativen zur Verfügung.



Mittlerweile hat auch Felix Mühlenhaupt nach einer Knieverletzung erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Angeschlagen sind weiterhin der zuletzt in Elstorf fehlende Alberto Mendes (Schlag auf den Knöchel) sowie der dort ausgewechselte Thies Köster. Beim 5:2-Erfolg gegen den neuen Tabellenletzten zeigte sich der Aufwind der Uelzener auch in Person von Leon Barinowski, der seinen ersten Landesliga-Doppelpack schnürte. Die AZ sprach mit dem 20-jährigen Angreifer über die aktuelle Situation.



Herr Barinowski, Glückwunsch zum doppelten Torerfolg! Achim Otte sagte, das Trainerteam habe Sie zuvor zu mehr Entschlossenheit im Abschluss ermuntert. Wie genau dürfen wir uns das denn vorstellen?

Leon Barinowski: Das darf man sich so vorstellen, dass ich einfach im letzten Drittel mehr ins Risiko gehen soll und einfach viel öfter den Abschluss suchen soll. Da war ich in vielen Situationen diese Saison noch zu zögerlich, aber ich arbeite daran. Die Worte, die das Trainerteam mir mitgibt, tun mir sehr gut und geben mir ein richtig gutes Gefühl.

Es folgte prompt der Doppelpack in Elstorf. Wann haben Sie an die magischen Trainerworte gedacht?

Direkt beim Abschluss habe ich natürlich nicht an die Worte gedacht, man ist da viel zu sehr in der Aktion. Das kam nach dem Spiel wieder. Ich bin sehr froh über den Ausgang.



Wie sehr profitieren Sie von der Erfahrung des Stabes und Ihrer Offensivkollegen?

Ich profitiere enorm von der Erfahrung des Stabs und vor allem von Spielern wie Philipp Hatt oder André Lankau. Sie unterstützen mich bei jedem Training und bei jedem Spiel. Das ist, glaube ich, etwas, was uns als Team echt auszeichnet. Ich lerne jedes Training etwas Neues und bin unglaublich froh, mit solchen Leuten zusammenzuspielen. Der Zusammenhalt ist außergewöhnlich.



18 der bisher 31 Saisontore gehen auf das Konto der „jungen Wilden“, Felix Lüdemann ragt mit elf Treffern heraus. Wie sehen Sie die hoffentlich gemeinsame sportliche Zukunft für Teutonia – auch über diese Saison hinaus?

Wir sind als Mannschaft noch lange nicht an dem Punkt, wo wir eigentlich sein wollen. Wir haben ein großes Entwicklungspotenzial und ich denke, dass wir weiterhin step by step gemeinsam besser werden können. Was Felix Lüdemann aktuell macht, ist einfach nur unglaublich gut.