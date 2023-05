Teutonia Uelzen: Wer kommt, geht und bleibt zur Saison 2023/24

Teutonia Uelzens Personal-Puzzle für die nächste Saison in der Fußball-Landesliga

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Teutonia Uelzen (von links Philipp Hatt, Maximilian Hüster, Alberto Mendes, Nils Brüggemann) möchte nach dem Spiel gegen Rot-Weiß Cuxhaven den Klassenerhalt endgültig beklatschen und mit den Fans im Sportpark feiern. © Klingebiel, Bernd

Der Wecker wird früh klingeln am Feiertag. Teutonia Uelzens Landesliga-Fußballer müssen sich am Donnerstag (Himmelfahrt, 18. Mai) bereits um 9 Uhr im Vereinsheim versammeln und gemeinsam frühstücken.

Uelzen – Der besondere Anstoß-Zeitpunkt für das Nachholspiel gegen RW Cuxhaven ( 12 Uhr, Sportpark) erfordert nämlich eine besondere Vorbereitung. „Die sind ja auch schon stundenlang auf den Beinen und nicht erst aus dem Bett gefallen“, weist Trainer Achim Otte auf die mehrstündige Anfahrt der Nordseestädter hin.

Fast zu kompliziert, um noch abzusteigen

Denn diese Partie ist nicht ganz ohne für Teutonia. Das Team hat nach zuletzt zwei Zu-null-Siegen gegen Elstorf und in Drochtersen den Klassenerhalt zwar praktisch sicher, aber theoretisch eben nicht. Es gibt eine fürs Erklären viel zu umständliche Konstellation, nach der die Uelzener durch eine Vielzahl entsprechender Ergebnisse auf anderen Sportplätzen am letzten Spieltag doch unter den Strich rutschen würden. „Das wäre wie ein Achter im Lotto“, ordnet Otte die gesteigerte Unwahrscheinlichkeit aus dem „6 aus 49“ ein. Damit es aber tatsächlich kein Glücksspiel wird, sollte Teutonia punkten.



Spiel gegen Cuxhaven: Signierte Trikots, OpenR-Tickets und Freibier Teutonia Uelzen baut im Landesliga-Heimspiel gegen RW Cuxhaven (Himmelfahrt, 18. Mai, 12 Uhr) auch auf die Unterstützung von den Rängen. Der Verein will die besondere Himmelfahrts-Kulisse mit der frühen Anstoßzeit für eine Fan-Party nutzen und gern auch als Startpunkt oder Zwischenstation für Vatertagsausflügler dienen. In der Halbzeitpause sollen signierte Trikots und Fußballschuhe von aktuellen deutschen Nationalspielern/-innen sowie vier Freikarten für das Uelzen OpenR und ein Restaurant-Gutschein verlost und nach dem Abpfiff 100 Liter Freibier ausgeschenkt werden. Um Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden, öffnet die Stadionkasse eigens am heutigen Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr für den Kartenvorverkauf. Vize-Vorsitzender Dennis Flügge: „Die Hütte soll voll werden! Das haben sich die Jungs verdient nach ihren starken Leistungen im bisherigen Saisonverlauf.“

Die Gäste stehen ungleich stärker unter Zugzwang als die gastgebenden Hansestädter. Cuxhaven hat sich zuletzt stabilisiert und ist nach einem torlosen Remis beim MTV Treubund Lüneburg am letzten Sonntag auf den ersten Nichtabstiegsplatz geklettert. Damit hat sich Teutonias Vorsprung auf die Gefahrenzone drei Spiele vor Schluss auf sieben Zähler reduziert. Otte erwartet entsprechend einen heißen Tanz: „Die werden alles raushauen!“



Teutonia Uelzen: Wer kommt, geht und bleibt zur Saison 2023/24

Unterdessen nimmt Teutonias Kader für die nächste Saison weiter Gestalt an. Der in seiner ersten Herrensaison bereits 14-fache Torschütze Felix Lüdemann tritt nach seinem Abitur im Sommer ein Sport-Stipendium in den USA an und wird dort College-Fußball spielen. Otte: „Wir sind stolz und freuen uns, dass wir ordentlich etwas dazu beitragen konnten, dass Felix seinen Traum leben kann.“ Ob Lüdemann gegen Cuxhaven spielen wird, ist ungewiss. Er erlitt in Drochtersen eine Schulterprellung.



Routinier Stephan Blödorn ist ebenfalls auf Abschiedstournee. Er verlegt seinen Lebensmittelpunkt nach Oldenburg. Ein adäquater Nachfolger für den Abwehrchef und Co-Trainer stehe laut Verein schon bereit. Ex-St.-Pauli-Juniorenspieler Silas Rathay (19) wechselt zur neuen Saison zum Ligarivalen Treubund Lüneburg. Torwart Ken Venancio wird sich beruflich verändern, will jedoch im Stand-by bleiben. Ebenfalls aus beruflichen Gründen möchte Alberto Mendes sportlich kürzertreten. Filip Behns geht fürs Studium nach Osnabrück. Kevin Kämpfer (SV Ilmenau), Mehmet Tarhan (Sperber Veerßen) und Onur Tunc (beruflich) verließen Teutonia während dieser Saison.



Bei einigen Spielern ist die Entscheidung noch nicht gefallen und abhängig von der beruflichen Entwicklung, wenngleich die Tendenz positiv sei, wie bei Johannes Barisch (Studium in Hamburg), Thilo Schulze (Studium in Hannover) oder Philipp Hatt. „Wir sind auf dem richtigen Weg und bei 80 Prozent“, erklärt Teutonia-Sprecher Dennis Flügge. Zusagen liegen demnach unter anderen von Nils Brüggemann, Marvin Drewes und Torwart Maximilian Hüster vor. Flügge: „Das Gerüst steht auf festen Beinen!“



Talente-Show bei Teutonia Uelzen: Bereits sieben Neuzugänge fix

Die Abgänge will Teutonia mit weiteren Talenten aus der Region kompensieren. Der Uelzener Kilian Volz schließt sich dem Team an. Der 18-Jährige ist gelernter Innen-/Rechtsverteidiger. Otte: „Kilian wurde als Ex-Teutone und Uelzener Jung in den letztenJahren beim MTV Treubund ausgebildet. Er bringt bereits eine Menge mit. Gefühlt kennt Kilian keine Bremse, hängt sich immer voll rein. Auffällig ist seine gesunde Aggressivität und sein großer Wille. Das wird uns bereichern.“

Kilian Volz hat für die nächste Saison bei Teutonia Uelzen unterschrieben. © Privat

Luca Semmler kommt vom Heide-Wendland-Ligisten SV Lemgow/Dangenstorf. Der offensive Mittelfeldmann kickte einige Jahre bei Treubund und ist als noch 17-Jähriger ab dem 1. Juli bei den Herren spielberechtigt. „Mit seiner sehr guten Beweglichkeit, seiner angenehmen Spielfreude sowie seiner guten Ballbehandlung hat Luca bereits im ersten Training bei uns überzeugt. Er bringt einiges an Kreativität mit und kann diese mit noch mehr Mut gewinnbringender für sich und das Team einbringen. Ich freue mich auf die Arbeit mit und die Begleitung der Jungs“, sagt Trainer Otte.

Luca Semmler (links), Trainer Achim Otte. © Teutonia

Flügge: „Wir wollen junge talentierte Spieler aus der Region besser machen – das ist unsere Mission. Kilian und Luca erfüllen dieses Profil. Daher sind wir happy, dass sie mit uns durchstarten wollen!“

Ebenfalls aus Lüchow-Dannenberg vom Kreisliga-Aufstiegskandidaten SG Südkreis (Schnega) wechselt Patrick Harlfinger (24). Otte: „Er ist in der Defensive zu Hause. Dort kann er nahezu alle Positionen ausfüllen.“ Harlfinger überzeuge durch seine „enorme Team-Orientierung und positive Kommunikation“. Der Coach: „Das hat Patrick neben seinem guten Passspiel und taktischen Verhalten auch in unseren Einheiten zeigen können.“



Aus der eigenen Reserve rücken Mirco Tippe und Nilix Schwalbe ins Landesliga-Team auf. Als weitere Neuzugänge standen bereits Lenni-Kay Winderlich vom Bezirksligisten SV Ilmemau sowie Henrik Hohls vom U18-Landesligisten JSG Ilmenautal fest (AZ berichtete).