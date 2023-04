Volle Ausbeute über Ostern: Teutonia Uelzen eilt von Sieg zu Sieg!

Von: Bernd Klingebiel

Strafstoßschütze Philipp Hatt zeigt es an: Nach dem 1:0-Sieg gegen den TB Uphusen führt der Weg der Blau-Gelben mit dem vierten Erfolg am Stück stetig nach oben. © Bernd Klingebiel

Vierter Sieg in Folge! Teutonia Uelzen ist in der Fußball-Landesliga die Mannschaft der Stunde. Am Ostermontag bezwangen die Blau-Gelben den TB Uphusen durch ein Strafstoßtor von Philipp Hatt mit 1:0 und verbesserten sich auf den 7. Tabellenplatz – genauso hoch stand Teutonia in dieser Saison zuvor nur zwei Mal und das jeweils auch nur sehr kurz.

Uelzen - Die Gastgeber standen kompakt und zeigten in allen Phase hohe Disziplin. Uphusens Vittorio Zambrano brachte Nils Brüggemann im Strafraum eindeutig zu Fall. Philipp Hatt, der den strafstoßbringenden Angriff mit einem Ballgewinn und Pass auf Silas Rathay eingefädelt hatte, trat an – und verwandelte mit seinem dritten Treffer in Folge zum bereits spielentscheidenden 1:0 (20.). Nach dem Seitenwechsel scheiterten Brüggemann und Leon Barinowski gegen dezimierte Gäste (Gelb-Rot gegen Dennis Janßen/47.) am Aluminium. Trainer Achim Otte hob für seine Elf die Disziplin, Geschlossenheit und das „Annehmen der Bedingungen“ hervor. Der Coach: „Ein verdienter Sieg! Insgesamt war es zum Zuschauen aber nicht schön.“

Tor: 1:0 Hatt (20./FE).