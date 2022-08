Otte über Thilo Schulze: „Sehr ruhig und kopfballstark“

Warum Teutonias Thilo Schulze auch vor dem Topspiel gegen TuS Neetze tiefenentspannt ist

Von: Bernd Klingebiel

Mit seiner Kopfballstärke überzeugte Nachwuchsspieler Thilo Schulze (links) bei seinem Landesliga-Debüt in Lüneburg (hier gegen Wriedels Maik Cordes). © Immo de la Porte

Punkt geholt beim Titelkandidaten – und dennoch „viel Luft nach oben“? Das 2:2-Remis beim MTV Treubund Lüneburg zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Landesliga weiß Achim Otte entsprechend einzuordnen: „Wir haben unser Spiel nur für kurze Zeit durchsetzen können“, erklärt Teutonia Uelzens Trainer.



Uelzen – In einer Phase nach der Pause trat die wachgerüttelte Mannschaft „die Flucht nach vorn“ an, glich durch zwei Tore von Felix Lüdemann aus. Der Rest war reine Glückssache für die Blau-Gelben, die insgesamt leicht und locker auch klar hätten verlieren können. „Der Gegner hat es versäumt, uns vorher das Licht auszuknipsen“, räumt Otte ein.



Das erste Heimspiel 22/23 hält mit dem TuS Neetze ein ähnliches Kaliber bereit für die Uelzener (Sonntag,14. August, 15 Uhr). Der Ex-Teutone Phillip-Oliver Gruhn (Saison 2015/16) als Regisseur des Neetzer Spiels jedenfalls betont: „Ich einem Team mit derartiger Qualität habe ich noch nie gespielt. Ich würde Quatsch erzählen, wenn ich sage, unser Ziel ist nur der Klassenerhalt. Wir schauen auf jeden Fall nach oben“, erklärt er in der Lüneburger Landeszeitung.

Allerdings: Der ambitionierte und mit einigen Ex-Regionalliga-Kickern des LSK Hansa gespickte Aufsteiger schied im Bezirkspokal wie auch Teutonia gegen den Bezirksligisten TSV Bardowick (0:3) aus und kassierte zum Ligaauftakt eine unerwartete 0:2-Heimpleite gegen TSV Gellersen. Neetze fehlten jeweils Spieler, „die großen Einfluss auf die Leistung die Truppe haben“, lässt Otte sich nicht blenden. Er rechnet für die Partie am Sonntag mit dem Schlimmsten, sprich: mit einem TuS Neetze in verbesserter Besetzung.



Bei den Uelzenern steht die Achse, sagt Otte, der allerdings einige Urlauber und angeschlagene Spieler im Kader habe. Neuzugang Silas Rathay, der in Lüneburg nach Urlaub und Erkrankung nur zuschaute, hat bereits wieder leicht trainiert. Eventuell reiche es für einen Kurzeinsatz, kündigt Otte an.



Beginnend gegen Neetze gelte es, die gute Phase aus dem Treubund-Spiel „auszubauen“, bestenfalls auf 90 Minuten: aktiver sein vor allem in der Offensive, früh attackieren, Räume bespielen. Positive Erkenntnis aus der Partie: „Wir haben nicht viele Großchancen zugelassen“, notierte Otte. Ein Verdienst auch von Thilo Schulze, der im Sommer aus der eigenen Reservemannschaft zum Kader stieß.



Otte über Thilo Schulze: „Sehr ruhig und kopfballstark“

Der Nachwuchsspieler agierte rechts in der Dreierkette „sehr ruhig“ und brillierte mit Kopfballstärke, lobt der Coach. Die AZ sprach mit dem 19-Jährigen, der gegen Neetze nun auch vor seinem Landesliga-Heimdebüt steht:



Herr Schulze, herzlichen Glückwunsch zum Ihrem starken Landesliga-Debüt! Wie gut haben Sie vor der großen Herausforderung in Lüneburg schlafen können?

Genauso wie sonst auch immer. Ich war direkt vor dem Spiel ein kleines bisschen nervös, aber das ist, denke ich, auch normal.



Seit wann spielen Sie bei der Teutonia?

Seitdem ich 2007 mit Fußball angefangen habe.



Ihre Kopfballstärke ist herausragend. Ist die Innenverteidigung daher auch Ihre Wunsch- und Lieblingsposition?

Ja, für mich ist die Innenverteidigung auf jeden Fall meine Wunschposition, weil mir die Defensive deutlich besser als die Offensive liegt und mir Defensiv-Zweikämpfe, besonders auch in der Luft, am meisten Spaß machen.



Trainer Otte lobte Ihre „sehr ruhige“ Spielweise. Woher kommt in jungen Jahren diese Gelassenheit?

Ich denke, die super Mitspieler und auch im generellen die Mannschaft geben mir ein gutes Gefühl und Sicherheit. Auch wenn man mal einen Fehler macht, sind immer Spieler da, die einen aufbauen.



Wie erklären Sie es sich, dass die Mannschaft in Lüneburg im ersten Durchgang fast alles an Grundtugenden hat vermissen lassen?

Das weiß ich selber nicht genau. Da hat fast gar nichts geklappt von dem, was wir uns vorgenommen hatten, und wir haben die Spielidee einfach nicht richtig umgesetzt.



Nach der Pause lief es dann sehr viel besser! Wie hat Achim Otte das in der Kabine bewirkt?

In der Halbzeit gab es mal eine wirkungsvolle und auch teils lautstarke Ansage an die Mannschaft, warum wir unseren Plan nicht umgesetzt haben, was wir besser machen müssen und dass wir in der zweiten Halbzeit alle zeigen sollen, was wir draufhaben.



Der TuS Neetze ist individuell hochkarätig besetzt, verlor jedoch zum Auftakt überraschend mit 0:2 gegen Gellersen. Was erwarten Sie für einen Gegner?

Neetze hat letztes Jahr eine super Saison gespielt und sich dazu noch mit einigen Spielern verstärkt. Ich erwarte einen sehr schwierigen Gegner. Aber wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, und als Mannschaft auftreten, sind wir in der Lage, jeden Gegner zu ärgern.