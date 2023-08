Teutonia Uelzen holt den ersten Saisonpunkt - 2:2 gegen SV Lindwedel-Hope

Von: Bernd Klingebiel

Auf dem Weg zu Teutonias Führungstor versetzt Lenni-Kay Winderlich (rechts) seinen Gegenspieler Calvin Smith und zieht gleich den Ball mit dem rechten Fuß ins Tor zum 2:1. © Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen hat den ersten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt eingesammelt. Am 2. Spieltag der Fußball-Landesliga trennten sich die Gastgeber am Samstagabend (12. August) vor 134 Zuschauern im Sportpark mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden vom SV Lindwedel-Hope.

Uelzen - In einem von Kampf geprägten Spiel verbuchten die Gäste aus dem Heidekreis optische Vorteile, die besseren Torchancen aber besaßen die Uelzener. Nach dem frühen Lindwedeler Führungstreffer durch einen knalligen Außenrist-Schuss aus 20 Metern von Hendrik Ziemke egalisierte Teutonia per Strafstoß, den Philipp Hatt verwandelte. Nach einer langen Flanke von Leon Barinowski über Torwart Stefan Wöhlke hinweg hatte Calvin Smith den einköpfbereiten Lenni-Kay Winderlich mit dem Ellenbogen ins Tor gedrückt - klare Sache für Schiedsrichter Leon Kocherscheid und alle Beteiligten!

Winderlich war es dann, der nach dem Seitenwechsel von Hatts Übersicht im Umschaltspiel profitierte. Der Mittelstürmer steckte den Ball fein auf links durch. Winderlich setzte sich gegen Smith im Dribbling durch und drehte die Kugel aus 16 Metern zum 2:1 ins Netz.

Teutonia ließ sich anschließend tief hineindrängen, aber keine klaren Torchancen zu. Nach einem Eckball nutztePascal Zöllner jedoch das Durcheinander zum Ausgleich. Teutonia-Trainer Achim Otte ärgerte sich über das „Wusel-Tor“.

Die Gäste wollten mehr. Der überraschend bei Teutonia in der Startelf stehende und 90 Minuten durchspielende Co-Trainer Till Marks hatte kurz vor dem Abpfiff Pech, als Louis Engelbrecht seinen Kopfball nach Ecke ebenfalls per Kopf von der Torlinie holte. Otte: „Wir waren in der zweiten Halbzeit viel zu passiv und haben die Offensivordnung verloren.“

Tore: 0:1 Ziemke (3.), 1:1 Hatt (18./FE), 2:1 Winderlich (53.), 2:2 Zöllner (70.).