Suderburgs Superserie hält auch im Kreispokal

+ © Klingebiel, Bernd Böddenstedts Sönke Kleuker war der überragende Mann beim Böddenstedter 7:0-Sieg in Rätzlingen. Hier hebt der Doppeltorschütze den Ball über Keeper Nils Jaerneke hinweg und trifft aus 25 Metern die Latte; links Yannik Boeck. © Klingebiel, Bernd

Hochspannung im Topspiel in Suderburg: Die gastgebende und daheim seit fast 18 Monaten unbesiegte VfL-Reserve warf am Abend (9. August) den klassenhöheren SV Molzen im Elfmeterschießen in der 2. Hauptrunde des Fußball-Kreispokals aus dem Wettbewerb.



Uelzen/Landkreis – Dem SV Eddelstorf fehlte im Elfmeterschießen gegen den eine Etage höher spielenden SC Kirch-/Westerweyhe hingegen das Schussglück.

Für eine kleine Überraschung sorgte der SV Ostedt mit einem 3:2-Erfolg beim MTV Dannenberg und der TuS Ebstorf mit der Höhe des Sieges beim Kreisliga-Konkurrenten in Vastorf (7:0). Ein großes Negativerlebnis steuerte die SVG Oetzen/Stöcken bei, die beim SV Küsten II ausschied.



Anderenorts waren die Karten meist deutlicher verteilt – die Favoriten setzten sich durch und zogen in das Achtelfinale ein. Die Runde der letzten 16 wird am Dienstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) ausgetragen, ausgelost sind die Paarungen noch nicht.



TV Rätzlingen - VfL Böddenstedt 0:7 (0:4)

Wie im Vorjahr in der 1. Pokalrunde behauptete sich der klassenhöhere VfL Böddenstedt beim TV Rätzlingen mit dem exakt gleichen Endergebnis – 0:7! „Das haben sie gut gemacht“, lobte Vertretungs-Trainer Justin Reeger seine Spieler.



Nach einer kurzen Abtastphase bestimmten die Schwarz-Gelben den Spielrhythmus. Die erste Großchance vergab allerdings auf der Gegenseite Stefan Burmester, der freistehend neben das Tor zielte (7.). Die Gäste zogen das Tempo an und erzielten nach Freistoßvariante, Eckball und teils schönen Kombinationen die Treffer zum vorentscheidenden 0:4-Pausenstand.



VfL Suderburg II - SV Molzen n.E. 7:6 (2:2, 2:2)

Seit dem 20. März letzten Jahres ist der VfL Suderburg II in Pflichtspielen vor eigenem Publikum unbesiegt. Auch der klassenhöhere SV Molzen konnte diese mächtige Serie nicht brechen.



Die Platzherren (1. Kreisklasse) nutzten zwei schwere Abwehrschnitzer eiskalt zur schnellen 2:0-Führung. VfL-Trainer Jörn Drögemüller: „Danach war es ein Spiel fast nur auf unser Tor.“ Das Kleeblatt glich bis zur Pause aus. Drögemüller: „4:2 für Molzen zur Halbzeit wäre verdient gewesen.“ Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste locker. Zwei Hochkaräter hätten die Partie zugunsten der Suderburger entscheiden müssen, haderte Drögemüller. SVM-Sprecher Kai Liebner: „Der VfL war der erwartet schwere Gegner, der uns gut forderte. Beide hätten das Weiterkommen verdient.“



Im Elfmeterschießen verwandelten die fünf Suderburger Schützen. VfL-Keeper Christoph Ahrens parierte den letzten SVM-Ball von Chriki. Drögemüller: „Hier brennt die Hütte!“



SV Küsten II - SVG Oetzen/St. 1:0 (0:0)

Die Oetzener taten sich bei der von Beginn an stark verteidigenden Küstener Reserve aus der 3. Kreisklasse schwer. „Wir kamen kaum ins Spiel und haben es nicht geschafft, unsere Stärken auszuspielen“, erklärte der enttäuschte Teamsprecher Roy Stolzenbach. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konterte der Außenseiter durch Lazar Puhl das entscheidende Tor zum 1:0 heraus (75.). Sebastian Bannehr verzog kurz vor dem Abpfiff knapp, vergab damit das mögliche Elfmeterschießen.



MTV Dannenberg - SV Ostedt 2:3 (1:1)

Aufsteiger SV Ostedt landete beim Klassenrivalen MTV Dannenberg einen nicht unbedingt erwarteten Sieg. In der ersten Halbzeit vergaben die Gäste die Vorentscheidung. „Wir hätten mit 4:1 oder 5:1 führen müssen“, sagte Trainer Marco Schulze. Im zweiten Durchgang wendete sich Blatt, der SVO agierte phasenweise „konfus“. Nach Rückstand und Ausgleich staubte Jannik Gill in der siebten Minute der Nachspielzeit nach Lattenfreistoß von Leon Scholz zum umjubelten 3:2-Siegtreffer ab.



SV Eddelstorf - Kirch-/W. n. E. 5:6 (1:0, 1:1)

Riesenpech für den eine Klasse tiefer spielenden SV Eddelstorf und Martin Escher, der als einziger im Elfmeterschießen nicht verwandeln konnte und die Latte traf. Die Blau-Gelben spielten hinten stabil und gingen nach einem Abwehrschnitzer dank Thiemo Hauer in Führung (10.). Der SCK traf Mitte der ersten Halbzeit die Latte. „Wir hatten Chancen en masse“, ärgerte sich Gästetrainer Harald Voigts. Eddelstorf verpasste das 2:0, als die Gäste einmal auf der Linie retteten. Lars März erlöste Kirch-/Westerweyhe mit einem Freistoßtor aus 18 Metern (60.). „Der SCK war einen Tick besser. Wir hatten aber wenig zugelassen. Nach der Pause war es nicht mehr so zwingend von uns“, fand Heimcoach Christoph Gatzka.



SC 09 Uelzen - TuS Wieren 0:3 (0:1)

Der überragende Laurin-Emanuel Sokoll hat die Wierener in die nächste Runde geschossen. Beim 1:0 (25.) setzte er sich gegen zwei Uelzener durch und traf im Fallen in Bedrängnis. Dazu kamen sein Treffer an die Unterkante der Latte und weitere drei Großchancen. „Unser bester Mann, stark nach vorne und nach hinten“, lobte Spielertrainer Sönke Elbers. Nach einem Gerangel im Strafraum sah Uelzens Djavit Shabanov beim Stande von 0:3 die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit (89.). Sein Gegenspieler Timo Püffel bekam Gelb-Rot, blieb aber doch auf dem Feld, weil das Schiedsrichtergespann nach zwei Konsultationen festgestellt hatte, dass der Wierener vorher doch keine Gelbe Karte gesehen hatte.



Vastorfer SK - TuS Ebstorf 0:7 (0:4)

Ebstorfer Schützenfest beim Bezirksligaabsteiger. „Wir sind stolz auf die Mannschaft. Sie hat sich tolle Torchancen herausgespielt. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen“, war das Trainergespann Björn Penkert und Marius Meyer begeistert. Der erste Streich war eine direkt verwandelte Ecke von Tjorge Brüggemann. Schon nach 13 Minuten führte der TuS mit 3:0. Karl Böttcher verwandelte einen Strafstoß zum 5:0 (55.). René Rudyj traf nach Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt zum 6:0 (70.) und markierte auch den 7:0-Endstand.



SV Holdenstedt II - SV Stadensen 1:2 (0:1)

Hochverdienter Sieg für Stadensen, der allerdings in der Schlussphase in Gefahr geriet. „Wir haben es nach dem 1:0 versäumt, für klarere Verhältnisse zu sorgen und hatten Chancen für ein 4:0 oder 5:0“, erklärte der SVS-Trainer Hadi Karamac. Beide Gästetore erzielte Cedric Wolf per Kopf und nach Vorlage von Lars Hardekopf (28., 75.). In der Schlussphase drückten die Holdenstedter, verkürzten verdientermaßen auf 1:2 durch Tom Tollkühn (87.). „Am Ende hätten wir uns nicht über ein 2:2 beschweren können“, war Karamac erleichtert und sprach dennoch von einer stabilen Leistung seiner Elf.