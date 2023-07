Fußball-Kreispokal: TuS Wieren feiert historischen Sieg gegen TuS Bodenteich

Von: Bernd Klingebiel

Riesenjubel auf der Wierener Bank und bei Trainer Mike Schneider (rechts) nach dem Führungstor von Nepomuc Vocht im Bad Bodenteicher Waldstadion. Vor 255 Zuschauern verpasste der Kreisligaaufsteiger dem Bezirksligaabsteiger mit dem 2:1-Sieg im Aue-Derby einen Tiefschlag. © Klingebiel, Bernd

Den forschen Worten folgten handfeste Taten! Der mit viel Selbstbewusstsein angereiste TuS Wieren hat das Kreispokalspiel der 1. Hauptrunde bei seinem Erzrivalen TuS Bodenteich mit 2:1 Toren gewonnen.



Uelzen/Landkreis – Der Kreisligaaufsteiger TuS Wieren setzte damit gegen die einst so übermächtigen Platzherren vom TuS Bodenteich einen ersten Schritt zur geplanten Wachablösung innerhalb der Samtgemeinde Aue. Wierens Trainer Mike Schneider: „Insgesamt war das sehr eng. Vielleicht wollten wir den Sieg einen Tick mehr.“

Vor 255 zahlenden Zuschauern in dem mit Ballfangnetz und noch nicht anzeigender Anzeigetafel aufgepeppten Waldstadion entwickelte sich eine ausgeglichene, aber von Nervosität gezeichnete Auftaktphase.



Nach einer Ecke köpfte der ungestörte Nepomuc Vocht den Ligaaufsteiger in Führung. Daniel Nulet glich für den Bezirksligaabsteiger aus, doch mit dem Pausenpfiff holten sich die Wierener den Vorsprung durch einen Treffer von Jannik Appeldorn zurück. Bodenteichs Trainer Marco Arndt: „In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich strukturierter und agierten nicht mehr so nervös, hatten deutlich mehr Spielanteile, taten uns aber im Abschluss schwer. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir den Ausgleich verdient gehabt.“



Zu einer letztlich klaren Angelegenheit wurde das zweite Uelzener Kreisliga-Derby zwischen TuS Ebstorf und Union Bevensen, das die Klosterkicker nach Rückstand in einer zähen ersten Halbzeit und einem Doppelpack von Tjorge Brüggemann am Ende noch deutlich mit 4:1 gewannen. „Zweite Halbzeit war dann souverän. Bevensen kam zu keinen gefährlichen Torchancen und wir spielen es gut zu Ende“, fasste Ebstorfs Trainergespann Björn Penkert/Marius Meyer zusammen.



Kreisligaaufsteiger und Vorjahres-Halbfinalist TSV Wriedel bot im Pokal, wie zuletzt immer, Spektakel. Doch diesmal ist für die Gelb-Blauen nach einer 1:2-Niederlage beim VfL Suderburg II frühzeitig Schluss. Maximilian Luis Menke sorgte nach einstündiger Spielzeit mit einem verwandelten Freistoß aus großer Distanz für die Gästeführung. Timo Oberin glich für die in der letzten Saison in Punktspielen vor eigenem Publikum ungeschlagenen Gastgeber zum 1:1 aus. Nach einer Ampelkarte gegen Wriedels Dirk Hagemann (76.) stellte Eugen Köpplin auf 2:1. Anschließend musste auch Suderburgs Dennis Schwanenberg mit Gelb-Rot vom Feld (78.).



Der SV Molzen nahm die Hürde beim FC Oldenstadt ohne Probleme und siegte mit 7:1. Auf dem schwer zu bespielenden Platz sorgte der gastgebende Zweit-Kreisklassist in der Startphase mit langen Aktionen für Gefahr. Dann übernahm Molzen das Kommando. FCO-Kapitän Merlin Hennigs: „Insgesamt haben wir als Mannschaft gut dagegengehalten und hatten auch unsere Szenen – belohnt durch einen schönen Freistoßtreffer von Marcel Rodrigues. Molzen hat unsere Fehler bestraft, auch wenn das Ergebnis vielleicht zwei, drei Tore zu hoch ausfällt.“



Raus ist mit dem TSV Bienenbüttel ein dritter Uelzener Kreisligist. Das Team von Neu-Trainer Thorsten Schüler zog nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen beim klassenniedrigen SC Kirch-/Westerweyhe den Kürzeren.



SCK-Trainer Harald Voigts sah seine Elf in der ersten Halbzeit als „klar besser mit vielen Chancen“. TSV-Betreuer Daniel Oldenburg: „Kirchwehye hat uns einen Kampf angeboten, den wir nicht angenommen haben.“ Nach dem Seitenwechsel stellte sich Bienenbüttel dem Geschehen, verbuchte einige Chancen. Kurz vor Ende der 90 Minuten vergab Fynn Schulz zweimal für den SCK den Siegtreffer. Im Elfmeterschießen verwandelten Miles Dreher, Fabian Gehlken, Leon Voigts, Arne Moritz und Lars März für den Sieger.



Ein Ausrufezeichen setzte der SV Ostedt im Heimspiel gegen den TSV Suhlendorf. Der Aufsteiger besiegte den künftigen Meisterschaftsrivalen glatt mit 3:0, womit die Gäste an ihre notorische Auswärtsschwäche der letzten Saison nahtlos anknüpften. „Das war hochverdient, eigentlich haben wir viel zu niedrig gewonnen“, jubelte der hochzufriedene SVO-Trainer Marco Schulze nach seinem gelungenen Pflichtspieldebüt für das Kleeblatt.



Kurzzeitig an der Überraschung schnupperte die in die 3. Kreisklasse zurückgezogene SV Germania Ripdorf. Im Duell gegen den selbsterkannten Titelkandidaten der 2. Kreisklasse Süd, TV Rätzlingen, führte die Elf von Trainer Florian Bachmann bis kurz vor dem Pausenpfiff und musste sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.



Ganz böse unter die Räder geriet der SV Hohnstorf. Bezirksligaabsteiger SV Ilmenau drückte den aktuellen Drei-Klassen-Unterschied in einer wahren Torflut aus und siegte am Bienenbütteler Stadtberg mit 15:2. Chancenlos agierten auch der MTV Barum II beim 1:9 gegen den zwei Klassen höher spielenden VfL Böddenstedt sowie die SG Rosche/Suhlendorf/Wellendorf II beim 0:8 gegen Kreisligist FSG Südkreis.



Mehr Probleme als gedacht hatte der SC 09 Uelzen beim SV Natendorf; den zur Pause in Rückstand liegenden Fischerhöflern glückte in einer überlegen geführten zweiten Halbzeit letztlich das 3:2. SVN-Vorsitzender Matthias Plank: „Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir das Elfmeterschießen erreicht.“



Mit demselben Ergebnis zog Aufsteiger SV Eddelstorf beim künftigen Meisterschaftsrivalen MTV Gerdau in die nächste Runde ein, profitierte dabei von einem Eigentor zum 2:3-Endstand.



Probleme hatte auch die SVG Oetzen/Stöcken, die beim TuS Liepe ins Elfmeterschießen musste. Zum Matchwinner avancierte Keeper Jonas Winkelmann, der drei Bälle parierte. Den sechsten, entscheidenden Schuss versenkte Sebastian Bannehr. „Wir haben uns von der Härte beeindrucken lassen, hatten trotzdem mehr Spielanteile, am Ende aber auch richtig Glück, weil Liepe glasklare Chancen besaß“, war Trainer Karsten Kröger erleichtert.



Trotz einer 3:4-Niederlage gegen den SV Stadensen verkaufte sich die in die 2. Kreisklasse zurückgezogene Reserve der SV Teutonia Uelzen besser als von vielen erwartet. Trainer Oliver Kühn sah gegen den klassenhöheren Gast ein „kampfbetontes und spannendes Spiel bis zum Schluss.“ Der Dreierpack von Wolf Mitte der zweiten Halbzeit brach den Blau-Gelben letztendlich das Genick. Kühn: „Kompliment an meine Mannschaft, die bis zum Schluss alles gegeben hat.“



Gut aus der Affäre zog sich auch die SG Hösseringen/Suderburg III/Gerdau II aus der 4. Kreisklasse, die der drei Etagen höher spielenden TSV Hitzacker nur mit 1:3 unterlag.



Der SV Holdenstedt II erreichte kampflos die nächste Runde, weil Gastgeber TSV Groß Hesebeck/Röbbel aus personellen Gründen nicht antrat.



Fußball-Kreispokal: Die 1. Hauptrunde im Überblick

Teutonia Uelzen II - SV Stadensen 3:4

. Tore: 0:1 Wolf (47.), 1:1 Lange (55.), 1:2, 1:3, 1:4 Wolf (57., 62., 78.), 2:4 Latovlovici (79./HE); 3:4 Winkelmann (90.+3).

TuS Bodenteich - TuS Wieren 1:2

. Tore: 0:1 Vocht (20.), 1:1 Nulet (40.), 1:2 Appeldorn (45.+2).

TuS Ebstorf - Union Bevensen 4:1

. Tore: 0:1 Borlan (20.), 1:1 Herrmann (40.), 2:1 K. Böttcher (65.), 3:1, 4:1 Brüggemann (68., 87.).

VfL Suderburg II - TSV Wriedel 2:1

. Tore: 0:1 Menke (60.), 1:1 Oberin (70.), 2:1 Köpplin (76.). Gelb-Rote Karten: Hagemann (75./Wriedel), Schwanenberg (78./Suderburg II).

FC Oldenstadt - SV Molzen 1:7

. Tore: 0:1 Bödecker (8.), 0:2 Kuhlmann (31.), 1:2 Rodrigues (35.), 1:3 Giere (43.), 1:4 T. Wendig (47.), 1:5 Zkak Chikri (72.), 1:6 Bödecker (80.), 1:7 Zkak Chikri (81.).

Germania Ripdorf - TV Rätzlingen 1:3

. Tore: 1:0 Bremer (15.), 1:1 Zachow (39.), 1:2, 1:3 Meyer (59., 69.).

SV Natendorf - SC 09 Uelzen 2:3

. Tore: 0:1 Kulas (14.), 1:1 Ziggert (18.), 2:1 Kahlmann (26.), 2:2 Stenzel (64.), 2:3 Al-Hassanseif (75.).

SC Kirch-/W.w. - Bienenbüttel n.E. 6:5

. Tore: 1:0 März (15.), 1:1 Blümke (56./FE).

MTV Gerdau - SV Eddelstorf 2:3

. Tore: 1:0 Rose (28.), 1:1, 1:2 Siegemund (36., 40.), 2:2 Kuhlmann (76./Strafstoß), 2:3 Klipp (78./Eigentor).

MTV Barum II - VfL Böddenstedt 1:9

. Tore: 0:1, 0:2 Kleuker (9., 21.), 0:3 Czapiewski (35.), 0:4 von Estorff (49.), 1:4 Thiedemann (61.), 1:5, 1:6 Kleuker (63., 66.), 1:7 Pommerien (70.), 1:8 Schütte (73.), 1:9 Kleuker (79.).

SG Hösseringen - TSV Hitzacker 1:3

. Tore: 0:1 Strehl (52.), 1:1 Meyer (55.), 1:2 Reichel (73.), 1:3 Franke (89.).

TuS Liepe - SVG Oetzen/St. n.E. 2:3 (0:0)

SG Rosche II - FSG Südkreis 0:8

. Tore: 0:1 Müller (4.), 0:2 Schwieder (10./Eigentor), 0:3 Müller (35.), 0:4 Schlenstedt (50.), 0:5 Roost (56.), 0:6 Schlenstedt (60.), 0:7 Roost (80./Strafstoß), 0:8 Lesemann (84.).

SV Ostedt - TSV Suhlendorf 3:0

. Tore: 1:0 Aschmies (33.), 2:0 Clasen (76./Strafstoß), 3:0 Bode (89.).

SV Hohnstorf - SV Ilmenau 2:15 (0:3)

Gr. Hesebeck/R. - Holdenstedt II W 0:5

SV Wendisch E. II - Mechtersen/V. 0:3

TSV Adendorf II - TuS Reppenstedt II 0:2

MTV Handorf - TuS Barendorf II 3:2

Scharnebeck II - Lüneburger SK II n.E. 4:5

STV Artlenburg - MTV Lüneburg II 1:2

ESV Lüneburg - TSV Gellersen II 0:3

TSV Bardowick II - TuS Brietlingen 4:2

Dahlenburger SK - VfL Bleckede 2:1

SV Elbufer - TuS Neetze II 0:7

Thomasburger SV - TuS Barskamp 0:3

TV Neuhaus - Vastorfer SK 2:4

FC Gartow - SC Lüchow 4:3

TuS Wustrow - Dannenberg 0:1

Germania Breselenz - SV Küsten II n.E. 4:5

SV Karwitz - SV Lemgow/D. 0:6

E. Lüneburg - Ochtmisser SV 2.8., 19:30

Reserven Kreispokal 1. Runde

TuS Barendorf III - TuS Erbstorf II 0:6

TuS Bodenteich IV - SV Ostedt II n.E. 6:5

SV Scharnebeck III - Ochtmisser SV II 1:8

Dahlenburg II - TSV Hitzacker II n.E. 3:4

Thomasburger SV II - VfL Breese/L. III 1:10

TuS Reppenstedt III - Brietlingen II 2:1

Mechtersen/Tb II - Vastorfer SK II 2:4

Union Bevensen II - FC Heidetal II 0:2

SVG Oetzen/St. II - TuS Ebstorf II 0:5

SV Eddelstorf II - TSV Wriedel II 1:3

MTV Himbergen II - SG Zernien/B. II 5:0

TuS Barskamp II - VfL Bleckede II 5:2

SG Wrestedt/T.III/W.II - Soltend./B./L. II 2:1

FSG Südkreis II - SG Lemgow II - 3:0

TSV Gellersen III - SV Ilmenau II n.g.

SG Veerßen/N. II - Kirch-/W.w. II 4.8., 18:30