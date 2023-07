Das Duell zwischen TuS Bodenteich und TuS Wieren überstrahlt die 1. Pokalrunde

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Der TuS Wieren begrüßt erstmals seit fast 60 Jahren die Liga-Mannschaft des TuS Bodenteich zu einem Kreispokalspiel. © De la Porte, Immo

Für die einen ist es die Erfüllung einer großen Sehnsucht. Für die anderen das Spiegelbild des sportlichen Absturzes.

Uelzen/Landkreis – Erstmals seit mindestens 57 Jahren trifft der TuS Wieren im Fußball-Kreispokal auf die abgestiegene Ligamannschaft des gastgebenden TuS Bodenteich. Wierens Trainer Mike Schneider: „Ich glaube, ganz Wieren freut sich auf ein Pflichtspiel gegen Bodenteich. Es sind alle heiß drauf!“

Insgesamt 16 Partien mit Uelzener Beteiligung stehen am Sonntag, 30. Juli, in der 1. Pokal-Hauptrunde auf dem Spielplan. Das Duell der Bodenteicher, die nach fast sechs Jahrzehnten auf Bezirks- und Landesebene und dem Abstieg aus der Bezirksliga erstmals wieder auf Kreisebene spielen, sticht deutlich heraus. Dort, wie auch im Duell zwischen TuS Ebstorf und Union Bevensen, werden die ersten beiden Uelzener Heide-Wendland-Ligisten auf der Strecke bleiben.

Wierens Coach, der mit dem TuS nach dem Böddenstedter Verzicht als Tabellendritter in die Kreisliga aufgestiegen ist, schlägt forsche Töne an: „Auch wenn uns in der letzten Saison noch zwei Klassen getrennt haben, sehe ich uns nach der Vorbereitung doch etwas im Vorteil. Wir haben uns gut verstärkt und wollen unbedingt eine Runde weiter kommen“, erklärt Schneider. Beim Samtgemeinde-Derby in Bad Bodenteich werden Marcel Hoffmann (auf Einsatz) und Hendrik Mahnke (Mandeloperation) fehlen.



Auch bei den Bodenteichern ist die Vorfreude auf den Pflichtspielstart groß: Trainer Marco Arndt: „Dass es gleich gegen den TuS Wieren geht, ist natürlich für die Samtgemeinde Aue spannend.“



Dass es gleich gegen den TuS Wieren geht, ist natürlich für die Samtgemeinde Aue spannend.

Die letzten Wochen der Vorbereitung seien intensiv gewesen. Arndt: „Aber auch aufgrund der Urlaubszeit und des Einbaus der neuen Beregnungsanlage auf dem Sportplatz war sie ein wenig erschwert. Daher sind für uns die Erkenntnisse aus diesem Spiel mit Blick auf die weitere Entwicklung sehr wichtig.“



Julian Julemann, Sven Kramüller (beide Urlaub) sowie Nico Gause (privat) werden gegen Wieren fehlen. Paul Schiewe, Kacper Ulfik und Luca Glutt sind angeschlagen. Arndt: „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist super. Jetzt heißt es, weiter zusammenwachsen und Automatismen verinnerlichen.“



Auch in Ebstorf steigt ein Kreisliga-Derby gegen die Union Bevensen. Das Trainerduo der Klosterkicker, Björn Penkert und Marius Meyer, erwartet „ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind aber zuversichtlich, wir haben eine gute Mannschaft zusammen.“



Gästecoach Mario Sander spricht von einem Derby, „das in der Vergangenheit immer sehr intensiv war. Die Jungs wissen, was das bedeutet, und sind heiß auf das Pokalspiel.“ Sander stuft Ebstorf als eine „offensiv starke Mannschaft“ ein, gegen die sich sein Team nicht viele Fehler erlauben dürfe. Fehlen werden die urlaubenden Birger Wehnke, Thiemo Gerstenkorn, Magnus Kiefert, Lars Meyer und Stanley Bohne.



Auf eine schwere Probe gestellt wird Kreisligaaufsteiger TSV Wriedel. Die Gelb-Blauen treten nach ihrem mühelosen 8:0-Sieg in der Qualifikation beim TSV Niendorf/Halligdorf in Suderburg an. Die gastgebende VfL-Reserve war in der letzten Saison ein Titelrivale, verlor kein Heimspiel und besiegte daheim auch Wriedel mit 1:0. VfL-Coach Jörn Drögemüller: „Wir gehen als Außenseiter in die Partie. Dennoch wollen wir überraschen und in die nächste Runde einziehen.“ Personell werden Christoph Hillmer, Viktor Zimbelmann und Dirazouian Mbekou definitiv fehlen. Einige Spieler sind angeschlagen.



Fußball-Kreispokal 1. Runde – die Spiele mit Uelzener Beteiligung (alle am Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr)

SV Hohnstorf - SV Ilmenau

Teutonia Uelzen II - SV Stadensen

TuS Bodenteich - TuS Wieren

TuS Ebstorf - Union Bevensen VfL Suderburg II - TSV Wriedel

TSV Hesebeck/Röbbel - SV Holdenstedt II FC Oldenstadt - SV Molzen

Germania Ripdorf - TV Rätzlingen SV Natendorf - SC 09 Uelzen

SC Kirch-/W.w. - TSV Bienenbüttel

MTV Gerdau - SV Eddelstorf

MTV Barum II - VfL Böddenstedt

SG Hösseringen - TSV Hitzacker

TuS Liepe - SVG Oetzen/Stöcken SG Rosche II - FSG Südkreis

SV Ostedt - TSV Suhlendorf



Mit dem TSV Bienenbüttel ist ein weiterer Uelzener Kreisligist bei einem ambitionierten Team aus der 1. Kreisklasse gefordert. Gastgeber SC Kirch-/Westerweyhe empfahl sich erst am Mittwochabend mit einem 4:0-Testspielsieg gegen den Bienenbüttels Ligarivalen SV Molzen für den Pokal-Ernstfall.



SCK-Trainer Harald Voigt will diesen Erfolg nicht als Maßstab nehmen: „Natürlich ist Bienenbüttel der ganz klare Favorit. Aber trotzdem wollen wir ihnen alles abverlangen und versuchen, in die nächste Runde einzuziehen. Aber dafür muss bei uns alles passen und Bienenbüttel einen schlechten Tag erwischen.“



Der SV Molzen – Uelzens sechster Kreisligist im Bunde – hat bereits Pokal in den Beinen. Er besiegte in der Qualifikation den in der 1. Kreisklasse ambitionierten TSV Wrestedt/Stederdorf mit 4:1 und steht am Sonntag im Nachbarschaftsduell beim FC Oldenstadt in einer klaren Favoritenrolle.



Bei den Gastgebern aus der 2. Kreisklasse trat vor einer Woche überraschend Trainer Ingo Wahrmann zurück (AZ berichtete). Kapitän Merlin Hennigs: „Molzen geht als Favorit in die Partie. Jedoch wollen wir unsere Chance nicht von vornherein abschreiben und blicken motiviert auf ein Spiel mit viel Kampf und Leidenschaft.“



Genau davor warnt SVM-Coach David Feckler: „Wichtig wird es für die Jungs sein, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn dann kann es ganz schnell in die falsche Richtung gehen.“ Nadir Zkaki Chricki stößt zum Team zurück. Tim Feige, der frischgekürte AZ-Fußballer des Jahres 22/23, kann nach Verletzung auf einen Einsatz hoffen. Feckler: „Wir werden jedoch 0,0 Prozent Risiko eingehen.“ Steffen Meier (Urlaub) und Florian Meier (Dienst) werden fehlen.



Mit Spannung erwartet wird das Debüt der im Gros mit Wrestedter Unterstützung aus der Spielgemeinschaft neuformierten Reserve der SV Teutonia Uelzen. Das Team zog sich nach dem Kreisligaabstieg in die 2. Kreisklasse zurück und erwartet im Pokal den SV Stadensen. Teutonia-Coach Oliver Kühn: „Aufgrund der Urlaubszeit während der Vorbereitung konnten wir nicht so trainieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Spieler, die anwesend waren, haben aber sehr gut mitgezogen. Für uns wird es ein Kaltstart.“ Urlaubsbedingt fehlen drei Kicker „aus dem ohnehin schon kleinen Kader“. Kühn rechnet mit einem kampfbetonten und engen Duell gegen den eine Klasse höher spielenden Gast.



Vor seinem Trainerdebüt beim SV Ostedt in einem Pflichtspiel steht Marco Schulze. Das Aufsteigerteam in die 1. Kreisklasse misst sich mit dem TSV Suhlendorf, einem künftigen Meisterschaftsrivalen. Schulze: „Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben den Auer Samtgemeindepokal gewonnen.“ Toni Bruck habe „nach ein bisschen Pause“ das Training aufgenommen, Paul Bruck stehe nach längerer Verletzung wieder am Start. Es fehlt weiter Leon Scholz nach Fußbruch. Schulze: „Das ist ein erster Test gegen einen künftigen Rivalen, eine erste Standortbestimmung. Ich bin guter Dinge, die Mannschaft will.“



Duelle unter Staffelrivalen gibt es auch für die SVG Oetzen/Stöcken beim TuS Liepe (beide 1. Kreisklasse) und zwischen dem MTV Gerdau und Aufsteiger SV Eddelstorf (2. Kreisklasse).



Auf eine Überraschung hofft der SV Natendorf (2. Kreisklasse) im Heimspiel gegen den eine Etage höher angesiedelten SC 09 Uelzen. Thomas Riedel aus dem Natendorfer Trainerteam: „Wir sind mit der Vorbereitung zufrieden. Eine gute Trainingsbeteiligung trägt dazu bei.“ Zwar passten die Ergebnisse in den ersten Vorbereitungsspielen nicht, das aber „können wir als Trainer gut einschätzen. Wir werden als Team dem SC das Spiel so schwer wie möglich machen.“



Eine Klasse Unterschied herrscht zwischen Germania Ripdorf (3. Kreisklasse) und dem TV Rätzlingen, der in der 2. Kreisklasse die Meisterschaft anpeilt. Dieselben Voraussetzungen gibt es in Groß Hesebeck/Röbbel, wo der gastgebende Absteiger in die 3. Kreisklasse den SV Holdenstedt II empfängt.



Vor Herkulesaufgaben stehen der SV Hohnstorf (3. Kreisklasse) gegen Bezirksligaabsteiger SV Ilmenau und die SG Rosche/Suhlendorf/Wellendorf II (3. Kreisklasse) gegen Kreisliga-Titelanwärter FSG Südkreis. Zwei Klassen trennen den MTV Barum II (3. Kreisklasse) und den haushohen Favoriten VfL Böddenstedt voneinander. Die SG Hösseringen/Suderburg III/Gerdau II erwartet als klassentieftes Team (4. Kreisklasse) die drei Etagen über ihr spielende TSV Hitzacker.