2:4 gegen TSV Wriedel: Wierener Bauchlandung nach dem Pokal-Höhenflug

Fußball-Kreisliga Heide-Wendland

+ © De la Porte, Immo Da war die Welt für die Wierener noch in Ordnung. Neuzugang Nepomuc Vocht trifft früh zur Führung ins lange Eck, Wriedels Sebastian Arning grätscht ins Leere. © De la Porte, Immo

Absturz der Pokal-Höhenflieger! Eine Woche nach dem 2:1-Triumph im Cupwettbewerb beim Erzrivalen TuS Bodenteich hat der TuS Wieren seinen Start in die Meisterschaftssaison der Fußball-Kreisliga verpatzt.

Uelzen/Landkreis – Im Aufsteigerduell gegen den TSV Wriedel bezogen die Weiß-Blauen am Sonntag (6. August) eine 2:4-Heimniederlage.

Einen gelungenen Punktspielstart legten die Bodenteicher hin. Dem Pokal-Aus ließ der Bezirksliga-Absteiger am 1. Spieltag der Heide-Wendland-Liga einen 3:1-Erfolg im Kreisderby bei Union Bevensen folgen. Ein imposanter Auftakt gelang auch dem SV Molzen (4:1 beim Vastorfer SK), während der TSV Bienenbüttel bei der SV Lemgow-Dangenstorf mit 1:4 die befürchtete Niederlage kassierte. Die Partie des TuS Ebstorf bei Eintracht Lüneburg fiel kurzfristig aus. Der Sportplatz auf der Hasenburg war nach ergiebigen Regenfällen unbespielbar.



Union Bevensen - TuS Bodenteich 1:3 (1:1)

Die Platzherren zeigten keinen Respekt vor dem Bezirksligaabsteiger und profitierten vom frühen Führungstreffer. Kapitän Lucas Tippe traf auf Vorlage von Lukas Burghardt. Jan-Heinrich Lüske stellte auf Ausgleich. Union-Coach Mario Sander sah eine „ausgeglichene erste Halbzeit und ein verdientes 1:1 zur Pause“.



+ Zwei Torschützen im direkten Duell: Bodenteichs Jan-Heinrich Lüske (links) glich den frühen Führungstreffer von Lucas Tippe zum 1:1 aus. © Klingebiel, Bernd

Nach dem Seitenwechsel verpassten die Platzherren bei einem „dicken Ding“ zunächst die abermalige Führung, ehe die Gäste das Kommando übernahmen und im Anschluss an Eckbälle auf den 3:1-Endstand erhöhten. TuS-Trainer Christoph Dietterle: „Wir haben etwas gebraucht, um in der Liga anzukommen. In der zweiten Halbzeit lief es dann viel besser.“ Besonderheit: Schiedsrichter Fatmir Gashi musste das Derby ohne gelernte Assistenten leiten. Sander bescheinigte dem Unparteiischen „trotzdem eine sehr gute Leistung“.



TuS Wieren - TSV Wriedel 2:4 (1:4)

Lasse-Björn Nimz ist der Schrecken der Wierener Hintermannschaft! Der Wriedeler sorgte nach dem Blitz-Führungstor der Gastgeber durch Nepomuc Vocht fast im Alleingang für die Entscheidung, traf durch intensiv trainiertes Umschaltspiel im Minutenabstand drei Mal zum 1:4-Pausenstand. Zwischendurch hatte Maximilian Luis Menke erhöht.



TuS-Trainer Mike Schneider haderte nach dem 1:0 mit zwei Pfostentreffern von Marcel Hoffmann (10., 25.). „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat bis zum Ende gekämpft. Das war eine der Niederlagen, mit der ich leben kann“, erklärte der Coach. Sein Gegenüber Mathias Grabs freute sich über den Auftaktsieg und räumte ein: „Wieren war besser.“ Sonderlob erhielten auch der etatmäßige Stürmer Kevin Schusdzarra, den Grabs defensiv gegen TuS-Torjäger Jannik Appeldorn aufgestellt hatte, und Keeper Steffen Niemann-Laue.



SV Lemgow/D. - TSV Bienenbüttel 4:1 (0:1)

Nach anfänglicher Druckphase der Dangenstorfer fingen sich die stark ersatzgeschwächten Bienenbütteler und brachten das Geschehen unter Kontrolle. Tim-Luca Voigt nach schöner Vorarbeit von Alexander Mattern brachte die Ilmenau-Kicker sogar in Führung, die sie bis zum Pausenpfiff verteidigten. Im Schleudergang fiel dann die Entscheidung gegen den TSV, der zwischen der 58. und 66. Minute vier Gegentreffer kassierte. „In dieser Phase haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“, erkannte Daniel Oldenburg. Der TSV-Betreuer: „Trotz des Verletzungspechs haben wir mithilfe der 2. Herren eine vernünftige Leistung abgeliefert. Ich bin stolz auf die Leistung jedes einzelnen!“

Vastorfer SK - SV Molzen 1:4 (0:2)

Der SV Molzen setzte mit dem klaren Sieg beim Bezirksligaabsteiger ein erstes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. In der ersten Halbzeit waren lange Bälle zunächst auf beiden Seiten das Mittel der Wahl. Molzen boten sich dabei die aussichtsreicheren Torchancen, das Kleeblatt blieb im Abschluss jedoch glücklos. Molzen drängte die Platzherren im Laufe dann aber immer weiter in die Rolle eines Zaungastes. Joel Schaate mit einem unhaltbaren 20-Meter-Schuss in den Winkel und Maximilian Giere nach Freistoß belohnten die abgezockt und reif wirkenden Gäste mit der 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel überstand Molzen eine Drangphase der Gastgeber schadlos und justierte das Ergebnis in einem nun verteilten Spiel abermals durch Schaate und den eingewechselten Timo Todtenhaupt auf den verdienten Endstand.