Remis zwischen Molzen und Ebstorf im letzten Uelzener Kreisderby der Saison

1:1 hieß es im letzten Uelzener Derby der Saison in der Heide-Wendland-Liga. Hier streitet sich Molzens Ameen Khuder Khalaf (links) mit dem Ebstorfern Marten Harleß und Marcel Schlack um den Ball. © Michael Klingebiel

Für die Uelzener Teams war der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland mehr oder weniger bedeutungslos. Das Derby zwischen dem SV Molzen und dem TuS Ebstorf endete mit einer 1:1-Punkteteilung.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis – Dass die Molzener als Tabellensechster bestes Kreisteam in der Liga sind, stand bereits vorher fest. Die Union Bevensen verlor zum Saisonausklang daheim gegen den Bezirksligaaufsteiger Lüneburger SV (0:2), während der TSV Bienenbüttel (0:8 in Ochtmissen) als auch Absteiger Teutonia Uelzen II (1:5 in Wustrow) kräftig auf die Mütze bekamen. Dem TuS Wustrow nützte dieser Kantersieg übrigens nichts mehr. Da sich der TSV Gellersen in der Landesliga am letzten Spieltag nicht mehr retten konnte und in die Bezirksliga absteigt, tritt die Mannschaft als fünfter Absteiger den bitteren Weg in die 1. Kreisklasse an.

SV Lemgow/D. – FC Heidetal 4:8 (1:4)

Tore: 0:1 J. Horn (8.), 1:1 Reisener (12.), 1:2 Jahnke (14.), 1:3 D. Horn (18./Elfmeter), 1:4 D. Horn (34.), 2:4 Reisener (50./Elfmeter), 2:5 D. Horn (55.), 2:6 D. Horn 59.), 3:6 Reisener (74.), 4:6 Reisener (77.), 4:7 J. Horn (87.), 4:8 E. Mollenhauer (90.).

SV Molzen – TuS Ebstorf 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Ritz (8.), 1:1 Schirrmeister (86.); Gelb-Rot: K. Böttcher (87./TuS); besonderes Vorkommnis: Molzens Giere scheitert mit Foulelfmeter an TuS-Keeper Köhn (84.).

TSV Gellersen II – SC Lüchow 2:4 (1:0)

Tore: 1:0 Schmidt (45.), 1:1 Redwanz (61.), 1:2 Beyer (75.), 1:3 Al Khalil (85.), 2:3 Schmidt (87.), 2:4 Beyer (90.+2).

TuS Wustrow – Teutonia Uelzen II 5:1 (3:0)

Tore: 1:0 J. Trittel (4.), 2:0 S. Trittel (20.), 3:0 S. Trittel (38./Elfmeter), 4:0 S. Trittel (50.), 5:0 S. Trittel (63.), 5:1 von Estorff (68.).

Eintr. Lüneburg – TSV Adendorf 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 N. Breese (8.), 1:1 Edler (14./Elfmeter), 1:2 Franke (23.), 1:3 Iwan (46.), 2:3 Köpke (53.).

Ochtmisser SV – TSV Bienenbüttel 8:0 (4:0)

Tore: 1:0 Saucke (5.), 2:0 Haidar (5.), 3:0 Alkhalil (20.), 4:0 Alkhalil (45.), 5:0 Lichtenberger (59.), 6:0 Lichtenberger (60.), 7:0 Gottspenn (65./Eigentor), 8:0 J. Sciume (78.).

FC SG Gartow – FSG Südkreis 2:4 (0:4)

Tore: 0:1 D. Schulz (8.), 0:2 S. Ahrens (16.), 0:3 Stegemann (22.), 0:4 Riek (30.), 1:4 Bröcker (50.), 2:4 Behrendt (81.).

Union Bevensen – Lüneburger SV 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Switala (50.), 0:2 Merkosjan (90.+2).