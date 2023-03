Dramatische Schlussphase in Bad Bevensen – 3:3 gegen TSV Adendorf

Hoch her ging es oftmals im Strafraum der Uelzener Teutonen. Hier verpasst Keeper Nicolas Bläß den Ball, die Bienenbütteler Jan Schmolke (Nr. 22) und Dominik Friedrich (Nr. 13) können aber kein Kapital daraus schlagen. © Michael Klingebiel

In der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland klopft der SV Molzen nach einem 2:1-Sieg im Verfolgerduell bei der Eintracht Lüneburg an die Tür zu den Aufstiegsplätzen an. Da drei der vier vorplatzierten Teams an diesem 21. Spieltag patzten, verkürzte der Kreisvertreter den Rückstand nunmehr auf zwei Punkte auf Rang drei.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis - Zudem entschied der TSV Bienenbüttel den Abstiegsschlager gegen Teutonia Uelzen II deutlich mit 4:1 Toren für sich. Dramatik pur spielte sich zwischen der Union Bevensen und dem TSV Adendorf ab. Nach einer 2:0-Pausenführung trafen die Gäste in der Nachspielzeit zum 2:3, ehe die Kurstädter prompt zum 3:3 ausglichen. Mit leeren Händen stand erneut der TuS Ebstorf nach einem 2:3 bei der Lüneburger SV da.

Lüneburger SV –TuS Ebstorf 3:2 (2:0)

Tore: 1:0 Sönmez (10.), 2:0 Admin Pepic (34.), 2:1 J. Martischewski (48.), 2:2 Penkert (49.), 3:2 Admin Pepic (56.); Gelb-Rot: Martin Yaku (90./LSV).

FC SG Gartow – FC Heidetal 0:7 (0:6)

Tore: 0:1 Wischmann (8.), 0:2 D. Horn (18.), 0:3 D. Horn (21.), 0:4 D. Horn (30.), 0:5 Held (33.), 0:6 D. Horn (35.), 0:7 Jahnke (57.).

FSG Südkreis – SC Lüchow 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Heimann (37.), 1:1 Frede (53.); Gelb-Rot: (90.+5/FSG).

TSV Bienenbüttel – Teutonia Uelzen II 4:1 (4:1)

Tore: 0:1 Flügge (2.), 1:1 Jakubowski (7.), 2:1 Jakubowski (12.), 3:1 Franz (18.), 4:1 Blümke (38.).

Union Bevensen – TSV Adendorf 3:3 (2:0)

Tore: 1:0 Borlan (25.), 2:0 Borlan (38./Foulelfmeter), 2:1 Leppek (54.), 2:2 Franke (75.), 2:3 Iwan (90.+4), 3:3 Tabbaa (90.+5).

TuS Wustrow – TSV Gellersen II 3:3 (2:0)

Tore: 1:0 S. Trittel (29.), 2:0 Strauch (36.), 3:0 Ehrhardt (48.), 3:1 Splinter (73.), 3:2 Schmidt (81.), 3:3 Schmidt (90.).

Eintr. Lüneburg – SV Molzen 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Khalaf (54.), 0:2 Schaate (65.), 1:2 Franke (90.+5).

Ochtmisser SV – SV Lemgow/D. 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Reisener (38./Elfmeter), 1:1 Steinwedel (41.), 1:2 Fröhlich (90.+1).