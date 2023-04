SV Molzen klettert nach 6:0-Kantersieg auf Aufstiegsplatz

Fußball-Kreisliga Heide-Wendland:

Angeführt von ihrem Kapitän Alexander Mattern (rechts) holten die Bienenbütteler gegen Jannes Penkert (links) und seinen TuS Ebstorf noch ein spätes Unentschieden.

Jubel beim SV Molzen. Am 23. Spieltag sprang der Kreisvertreter nach einem eigenen 6:0-Sieg in Gartow und gleichzeitigen Ausrutschern der Konkurrenz auf Tabellenplatz drei in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland und somit auf einen Aufstiegsrang.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis – Großer Zudem feierte die Union Bevensen im Derby gegen Teutonia Uelzen II den nächsten Erfolg (3:0), marschiert weiter Richtung Klassenerhalt. Im zweiten Kreisderby dieses Spieltages trennten sich der TSV Bienenbüttel und der TuS Ebstorf mit einem 1:1-Unentschieden. Gastgeber TSV glich nach langem Anrennen erst in der Nachspielzeit die Ebstorfer Führung aus.

Eintracht Lüneburg – TuS Wustrow 3:1 (0:0)

Tore: 1:0 Pritschau (48.), 2:0 Wirtz (51.), 3:0 Maatouk (75.), 3:1 S. Trittel (82.).

FSG Südkreis – FC Heidetal 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 D. Horn (22.), 0:2 D. Horn (87./Handelfmeter).

TSV Bienenbüttel –TuS Ebstorf 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Rudyj (29.), 1:1 May (90.+5).

TSV Adendorf –SC Lüchow 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Roehl (67./Elfmeter).

Union Bevensen –Teutonia Uelzen II 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Burghardt (19./Foulelfmeter), 2:0 Burghardt (55.), 3:0 Tabbaa (70.).

Ochtmisser SV –TSV Gellersen II 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Barth (90.+2).

FC SG Gartow –SV Molzen 0:6 (0:3)

Tore: 0:1 Giere (5.), 0:2 Schaate (29.), 0:3 Feige (31.), 0:4 Giere (52.), 0:5 Röper (60.), 0:6 Schirrmeister (82.).

Lüneburger SV –SV Lemgow/D. agf.