SV Molzen wieder „auf dem Boden“ – 1:4 gegen Wustrow

Kaum einmal ein Durchkommen gab es für die Molzener in der stabilen Wustrower Abwehr. Der SVM kassierte eine überraschende 1:4-Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten. © Michael Klingebiel

Bauchlandung für den SV Molzen am Nachholspieltag am Ostermontag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland. Der Höhenflug der „Kleeblätter“ ist nach einem ernüchternden 1:4 daheim gegen Abstiegskandidat TuS Wustrow vorerst gestoppt, der SVM aus den Aufstiegsrängen herausgerutscht.

VON MICHAEL KLINGEBIEL



Uelzen/Landkreis –Auch beim TuS Ebstorf (2:3 gegen Ligaschlusslicht FC SG Gartow) und dem TSV Bienenbüttel (0:2 beim TSV Adendorf) gab es lange Gesichter, während die Union Bevensen ihren aktuell starken Lauf einmal mehr bestätigte und einen glatten 3:0-Sieg beim TSV Gellersen II feierte.

Lüneburger SV – SC Lüchow 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Kleiske (65.).

TSV Gellersen II – Union Bevensen 0:3 (0:3)

Tore: 0:1 Burghardt (9.), 0:2 Pipereit (23.), 0:3 Burghardt (33.).

TuS Ebstorf – FC SG Gartow 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 Rudyj (21.), 1:1 Liebing (36.), 1:2 A. Pewsdorf (70.), 1:3 A. Pewsdorf (76.), 2:3 Brüggemann (79.).

FC Heidetal – Ochtmisser SV 1:1

Tore: lagen leider nicht vor.

SV Lemgow/D. – Eintr. Lüneburg 4:1 (0:0)

Tore: 1:0 Pauls (51.), 2:0 Fröhlich (64.), 3:0 Reisener (75.), 3:1 Rodatz (83.), 4:1 Fröhlich (87.).

SV Molzen – TuS Wustrow 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 Ehrhardt (12.), 0:2 J. Trittel (56.), 1:2 Zkaki Chriki (58.), 1:3 S. Trittel (88./Foulelfmeter), 1:4 Schütte (90.+1).

TSV Adendorf – TSV Bienenbüttel 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 K. Breese (51.), 2:0 Ernst (62.).