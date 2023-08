Highlight-Heimdebüts für SV Ostedt und MTV Himbergen

Jubelstimmung: Nach dem Auftakt-Coup freut sich Himbergen (rechts Niklas Maiwald) auf die LSK-Reserve. © Klingebiel, Bernd

Der SV Ostedt freut sich auf das nächste Highlight, trifft der Neuling in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd am 2. Spieltag doch auf das Topteam VfL Böddenstedt.

VON IMMO DE LA PORTE

Uelzen/Landkreis – Auch der zweite Aufsteiger MTV Himbergen steht in der Nordstaffel vor einer ebenso reizvollen wie anspruchsvollen Aufgabe. Er misst sich mit dem hochgehandelten Lüneburger SK Hansa II.

1. Fußball-Kreisklasse Heide-Wendland / Staffel Süd

TuS Wustrow - SC 09 Uelzen (Sonnabend, 12. August, 17:30)

Zwei Sieger des ersten Spieltages treffen im Wustrower Fehl aufeinander. Der Sportclub spielte gegen Ostedt zeitweise groß auf, musste am Ende aber froh sein, überhaupt gewonnen zu haben. Aber das war ein Heimspiel, zumindest in der Vorsaison waren die Auswärtsauftritte der Fischerhöfler das große Problem.



In diese Kerbe haut auch Interimstrainer Anton Weinberger: „Unser Ziel muss es diese Saison sein, auswärts mehr Punkte zu holen. Sonst wird es schwer, oben mitzumischen.“ Mit Andreas Richter, Erbion Paja, Patrick Griffel, Loris Mentzel, Dominique Drumariu, Kevin Wopke und auch Torwart Julian Kolk (Fingerbruch) fehlen allerhand Akteure. Markus Lindt ist zudem mehr als fraglich. „Das soll aber keine Ausrede sein. Wir werden eine gute Truppe zusammen bekommen“, betont Weinberger.



SVG Oetzen/Stöcken - TSV Wrestedt/St. (Sonntag, 13. August, 15 Uhr)

Die Niederlage zum Start der Oetzener in Böddenstedt verwunderte nicht wirklich, die Höhe (2:6) aber doch ein wenig. „Die Art und Weise, wie wir verloren haben, stimmt nachdenklich“, gibt Trainer Karsten Kröger zu. Immerhin bot die zweite Halbzeit ein paar Lichtblicke.



Am Sonntag rollt mit dem TSV Wrestedt/Stederdorf der nächste schwere Brocken auf die SVG zu. „Ein ambitionierter Gegner, der eine gute Balance zwischen Angriff und Abwehr gefunden hat“, ordnet Kröger die Aufgabe ein. Er wünscht sich einen ähnlich starken Auftritt wie im Pokal gegen Zernien (4:1). Der zuletzt starke Marvin Kesterke fehlt allerdings.



„Wir stehen vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Oetzen ist griffig und auf eigenem Platz nicht zu unterschätzen“, sagt Wrestedts Sprecher Eike Kirch. Erc verweist auf die Vorsaison, als der TSV überraschend mit 0:1 den Kürzeren zog. Kirch: „Mit 60 bis 70 Prozent werden wir dort nichts holen.“



Die Leistung aus dem Stadensen-Spiel (1:0) zeigte in die richtige Richtung, nur die Chancenverwertung noch Luft nach oben. Das Manko könnte Toni Gruner beheben, denn der Goalgetter ist voraussichtlich wieder dabei.



TSV Suhlendorf - VfL Breese/L. II (So., 15)

Nach dem Pokal-Aus gab es für die Suhlendorfer auch am ersten Spieltag in Lüchow nichts zu holen (2:3). „Wir tun gut daran, nach zwei verlorenen Spielen in die Erfolgsspur zu finden, damit die Stimmung nicht zu negativ wird“, wünscht sich Trainer Stephan Lindemann eine Trendwende.



Aus seiner Sicht ist die Platzierung der Breeser aus der Vorsaison (13.) ohne Relevanz. Wie auch immer, die verjüngten Gäste aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg verloren ebenfalls zum Auftakt 2:3, unterlagen im Derby dem MTV Dannenberg.



Tristan Kramüller, Yeshe Warnecke, Yannick Belitz (alle im Urlaub), Maik Riedel (leichte Operation), Tjark Flasche (Knie) fehlen dem TSV auf jeden Fall. Die Einsätze von Jasper Wiese und Christoph Riemer sind offen.



SV Stadensen - SC Lüchow (So., 15)

Gerade offensiv war es ziemlich dürftig, was der SV Stadensen am Vorsonntag in Wrestedt (0:1) anbot. Trainer Hadi Karamac möchte nun auf jeden Fall einen Fehlstart vermeiden: „Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte bei uns in Stadensen behalten, damit der Start in die Saison nicht missglückt. Verstecken werden wir uns auf jeden Fall nicht und werden den einen oder anderen Nadelstich nach vorn setzen“, kündigt er an. Personell könnte es einige Veränderungen geben. Gegner Lüchow gewann zum Start gegen Suhlendorf, überzeugte dabei in der Offensive, ließ im Spielverlauf hinten aber durchaus auch einiges zu. Für Karamac ist der SCL ein Geheimfavorit.



Nach ihrer Auftaktniederlage in Böddenstedt will die SVG Oetzen/Stöcken (rechts Patrick Trainor gegen den Westerweyhe (Henrik Pallas) zu den ersten Saisonpunkten stürmen, doch Gegner TSV Wrestedt/Stederdorf ist ein erneut schwerer Brocken für die Rot-Weißen. © De la Porte, Immo

SV Ostedt - VfL Böddenstedt (So., 15)

Aufsteiger SV Ostedt bot bei seiner Premiere und dem 3:4 beim Sportclub viele Facetten. Zunächst zahlte er Lehrgeld, im Laufe der Partie trumpfte er leidenschaftlich auf. Trainer Marco Schulze, der vom Auftritt seiner Elf in der zweiten Halbzeit begeistert war, feierte dann am Mittwoch im Pokal einen 3:2-Sieg beim MTV Dannenberg. Gegen den „Primus Böddenstedt“ ist für ihn klar: „Wir müssen uns 90 Minuten lang konzentrieren und gegen den Ball arbeiten. Dazu sind wir physisch auch in der Lage.“



Die Böddenstedter kommen nicht an einer Favoritenrolle vorbei. „Wir sind uns der Heimstärke des SV Ostedt bewusst, außerdem stellten sie mit 100 Toren den besten Angriff der letzten Saison in der 2. Kreisklasse“, führt Sprecher Steffen Kröger aus. Personell entspannt sich die Lage. Unter anderem kehrt der zuletzt 44-fache Saisontorschütze Luca Schenk in den Kader zurück. Nicht dabei ist dafür Trainer Martin Schenk, der von Ex-Spieler Justin Reeger vertreten wird.



Der SV Ostedt (Finn Aschmies) schoss in der letzten Saison 100 Tore; der Aufsteiger will seine Offensivstärke auch zum Heimspielauftakt gegen Böddenstedt nutzen. © Klingebiel, Bernd

FC SG Gartow - TSV Lehmke (So., 15)

Zumindest in der Höhe überraschend deutlich zogen die Lehmker gegen Wustrow den Kürzeren (2:5). „Mäßiger Saisonstart. Vor allem defensiv muss eine Schippe draufgelegt werden“, meint denn auch Trainer André Zessack. Und nun wartet mit der Auswärtsaufgabe in Gorleben eine schwierige Aufgabe auf den TSV. Die Gastgeber verloren zwar ebenfalls, überzeugten aber trotz der knappen 0:1-Niederlage in Suderburg und unterstrichen ihre Aufstiegsambitionen. Scheele: „Jetzt müssen eine geschlossene Mannschaftsleistung und Selbstbewusstsein gezeigt werden, um dort etwas mitzunehmen.“



TuS Liepe - VfL Suderburg II (So., 15)

Auf dem Papier sind die Suderburger gegen die bisher pausierenden Lieper fraglos favorisiert, allerdings könnten massive Personalprobleme dem VfL einen Strich durch die Rechnung machen. Denn Marciel Macho, Tim Sterneck, Oliver Menges, Christoph Kubat, Dira M’Ba Mbekou Christoph Hillmer, Eugen Köpplin und Viktor Zimbelmann sind nicht dabei. Trainer Jörn Drögemüller hofft auf Unterstützung aus der ersten Mannschaft und/oder den Stand-by-Spielern.



In der letzten Saison fuhren die Suderburger übrigens auch am Anfang der Saison nach Liepe und unterlagen ersatzgeschwächt mit 2:3. Diesmal reisen sie nach dem Pokal-Coup vom Mittwoch gegen Kreisligist SV Molzen (7:6 n.E.) mit großem Selbstvertrauen an.



MTV Dannenberg - SC Kirch-/Westerw. (So., 15)

Nun greift auch der SC Kirch-/Westerweyhe erstmals ins Geschehen ein. Und das mit einem gut gefüllten Kader, nur Hendrik Pallas weilt noch im Urlaub. Gegner Dannenberg eröffnete die Spielzeit mit einem Sieg, gewann nach wechselhafter Leistung 3:2 in Breese.



Genauso schwankend agierte der MTV in der letzten Saison, zeigte insgesamt aber eine Abwärtstendenz und muss mit einem knappen Kader auskommen, der aber kurzfristig durch zwei Ukrainer verstärkt werden konnte. „Die sind immer wie eine Wundertüte. Man kann sie immer schwer einschätzen und sind immer von der Tagesform abhängig“, schätzt SCK-Trainer Harald Voigts.



1. Fußball-Kreisklasse Heide-Wendland / Staffel Nord

MTV Himbergen - Lüneburger SK II (So., 15)

Keine Zeit zum Durchschnaufen für den MTV Himbergen. Nach dem 4:3-Coup in Bardowick inklusive einer sensationellen Aufholjagd wartet nun mit der Landesliga-Reserve des LSK eine hochgehandelte Mannschaft auf die Blau-Weißen. „Durch unseren Last-Minute-Sieg in Bardowick haben wir natürlich viel Selbstvertrauen getankt und werden dementsprechend in die Partie gehen. Da ich aber die LSK-Reserve als einen der Titelfavoriten sehe, gehe ich von einem sehr schweren Spiel für uns aus“, blickt Co-Trainer Clemens Gabler voraus. Personell gilt es weiter einige Abstriche zu machen, zudem sind Jan Ostermann, Jonas Estedt und Niklas Maiwald fraglich. Lichtblicke: Max Quittenbaum und Juri Malina sind wieder dabei. dlp