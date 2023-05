Fünf Pokal-Endspiele in Jelmstorf: Sportclubs Ü32 fegt den SV Eddelstorf vom Platz

Von: Bernd Klingebiel

Kein Halten gab es mehr beim SC 09 Uelzen und seinen Anhängern nach dem Finalsieg über chancenlose Eddelstorfer. Die Altherrenmannschaft der Fischerhöfler feierte ausgelassen den Gewinn des Fußball-Kreispokals. © Michael Klingebiel

Per Reisebus die schlappen 14 Kilometer vom Fischerhof nach Jelmstorf. Sportclub Uelzens Fußball-Altherren rückten an Himmelfahrt (18. Mai) mit Mann und Maus zum Endspiel um den Fußball-Kreispokal der Ü32 gegen den SV Eddelstorf an.

Jelmstorf – Ebenso wie der begeisternde Tross vom Königskamp unterstrichen sie damit: Die Cup-Finals des Fußball-Kreises Heide-Wendland an Himmelfahrt haben trotz Corona-Zwangspause nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt.

Beim Herren-Endspiel am Mittwochabend (17. Mai) zählte der gastgebende SV Jelmstorf 550 zahlende und teils enthusiastische Fans auf seinem Areal, die für ordentlich Bambule sorgten. „Insgesamt waren es etwa 700 Zuschauer. Unsere Ordner mussten die eine oder andere Pyro einsacken“, sagt SVJ-Sprecher Jan Homann. Nennenswerte Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Homann: „Wir haben überwiegend positive Reaktionen bekommen, dass alles gut organisiert war.“

Der TSV Adendorf schrieb in Jelmstorf ein Stück Vereinsgeschichte. Er gewann trotz eines 0:2-Rückstandes gegen den Heide-Wendland-Liga-Rivalen Ochtmisser SV durch ein dramatisches 8:7 (2:2, 0:0) im elften Schuss des Elfmeterschießens erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Pokal. Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen entthronten die Schwarz-Weißen den offiziellen Titelverteidiger SV Scharnebeck II.



An Himmelfahrt folgten die Endspiele der Oldies und abschließend das Finale der Reservemannschaften. Nur bei den Altherren mischten Uelzener Teams mit – und das sogar doppelt. Der Sportclub und Eddelstorf standen sich gegenüber.



Pokalfinale der Altherren Ü32

SC 09 Uelzen - SV Eddelstorf 8:2 (3:0)

VON MICHAEL KLINGEBIEL

„Ein geiles Gefühl, den Pott in den Händen zu halten“, jubelte Sportclubs Trainer Anton Weinberger gestern Nachmittag ausgelassen nach dem Gewinn des Fußball-Kreispokals. Seine Uelzener Altherrenmannschaft hatden Kreisrivalen SV Eddelstorf mit sage und schreibe 8:2 Toren förmlich vom Sportplatz gefegt.



Der gastgebende Sportverein gab dabei eine glänzende Figur ab. Alles war bestens organisiert, zahlreiche Zuschauer feuerten ihre Teams bei genialem Fußballwetter an. Dem stimmte Weinberger zu: „Die Stimmung unserer Fans war überragend. Meine Jungs haben das Spiel hochverdient gewonnen, viel besser kann man nicht spielen. Wir haben Eddelstorf auseinandergenommen, ich bin nur noch stolz!“



Entschieden war das Spiel eigentlich schon nach einer guten Viertelstunde. Andreas Richter und Marcel Hoffmann (2) bescherten den Fischerhöflern einen schnellen 3:0-Vorsprung.



SVE-Coach Marcel Dietrich schien nach diesem Auftakt wie vor den Kopf gestoßen: „Die ersten paar Minuten haben wir sprichwörtlich verschlafen, waren nicht griffig genug am Mann. So bekommt man gegen heute sehr spielstarke Uelzener schnell drei Gegentore.“



Gleich nach der Pause erhöhte wiederum Richter auf 4:0. „Danach war die Luft einfach raus bei uns“, sah Dietrich, wie der Sportclub unaufhaltsam davonzog. Zwei weitere Buden des insgesamt vierfachen Torschützen Hoffmann sowie zwei Mal Fabian Voigt schraubten das Resultat bei zwischenzeitlichen Gegentreffern von Thomas Meyer (Siebenmeter im Nachschuss) und Thiemo Hauer auf 8:2 hoch.



Im Anschluss gab es kein Halten mehr beim Sportclub und seinen vielen mitgereisten Fans. Aus den Händen des Spielausschussvorsitzenden des Fußballkeide-Wendland-Kreises, Thore Lohmann, erhielt SC-Kapitän Dimitri Stork den Pott und stemmte ihn unter großem Jubel und blau-weißen Rauchschwaden in den Himmel. kl, mk