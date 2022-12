Fußball: Frauen dürfen ab sofort in Männerteams spielen

Von: Bernd Klingebiel

Die zweikampfstarke Barumer Oberliga-Kapitänin Christin Wulf könnte sich einen Einsatz bei den Männern durchaus vorstellen: „Es juckt in den Füßen.“ © Immo de la Porte

Das ist jetzt kein PR-Gag für den nach dem WM-Desaster stark angeschossenen deutschen Männerfußball. Und auch kein Lösungsansatz, wie das Team bis zur Heim-EM 2024 schnellstmöglich wieder konkurrenzfähig werden kann: Tatsächlich sind im niedersächsischen Amateurfußball ab sofort Frauen in allen Herren-, Altherren- und Altseniorenmannschaften spielberechtigt!



Uelzen/Landkreis – Diese bahnbrechende Entscheidung haben die Mitglieder des Beirates auf einer Vorstandssitzung des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) beschlossen und zum 1. Dezember mit einer Änderung der Spielordnung in Kraft gesetzt. Hartmut Jäkel aus Ebstorf, der Vorsitzende des Fußballkreises Heide-Wendland, hat mit abgestimmt und wie alle in dem Gremium mit Ja. „Natürlich“, sagt er. Der Zugang zum Fußball soll niederschwellig sein, auch für Frauen, die bei Männern spielen wollen.

Im Kreis ließ die Premiere nicht lange auf sich warten. Der SV Karze wechselte am letzten Sonnabend im Punktspiel der 2. Kreisklasse Nord gegen den TuS Barendorf II (2:9) in der 80. Minute Marieke Katharina Anderßen ein, die etatmäßig für den Klub in der Frauen-Kreisliga kickt.



„Es juckt schon ein bisschen in den Füßen“, sagt denn auch Christin Wulf. Die Kapitänin vom Barumer Oberligisten hielte einen Einsatz bei den MTV-Männern für eine „coole Erfahrung“ – zumal ihr Bruder im Bezirksligateam mitspielt und sie wegen eines Altersunterschieds bei den Junioren nie gemeinsam auflaufen durften. „Man macht sich schon Gedanken darüber, aber aktuell ist das kein Thema. Unsere Herrenmannschaften sind personell gut aufgestellt“, sagt Wulf. Das bestätigt auch Bezirksliga-Trainer Waldemar Braun: „Wir haben das Thema noch gar nicht besprochen. Unsere Frauen sind spielerisch und taktisch gut ausgebildet, aber körperlich könnte es große Probleme geben.“ Brauns erste Gedanke galt dennoch Christin Wulf: „Sie ist eine, die keinem Zweikampf aus dem Wege geht.“



Unter großen Personalsorgen litten im bisherigen Saisonverlauf hingegen häufig die Männer des Kreisligisten Union Bevensen. Der BSV hat ebenfalls ein Frauenteam, mögliche Hilfseinsätze der Kickerinnen bisher aber nicht thematisiert. Trainer Tobias Neubauer möchte zwar „nichts ausschließen“, realistischer aber sei es, „die Mannschaften eigenständig laufen zu lassen“.