Fußball-Firmencup: Ein Gewinner und ein Sieger der Herzen

So sehen Sieger aus. Uelzener Versicherungen gewann zum dritten Mal den Fußball-Firmencup nach einem 2:0-Finalsieg gegen Sternpartner. © Privat

Das Triple ist perfekt. Die Uelzener Versicherungen haben zum dritten Mal den Uelzener Fußball-Firmencup gewonnen.

Uelzen-Westerweyhe – Volles „Haus“ auf dem Sportplatz des SC Kirch-/Westerweyhe beim 9. Fußball-Unternehmens-Cup. Nach zwei Jahren Coronapause traten zwölf Teams im Kampf um den Wanderpokal gegeneinander an. Neben dem Ausrichter und doppeltem Titelverteidiger Uelzena eG waren die Firmen Elmess, Stadt Uelzen, Leitz Acco Brands, Volkswagen Zentrum Uelzen, Mein Autozentrum, Sternpartner, B&K, Clever Fit, Volksbank Uelzen Salzwedel, Mölders Bauzentrum und die Uelzener Versicherungen am Start.

Wegen der Absage von vier Teams wurde in drei statt vier Vorrunden um die besten Positionen für das Viertelfinale gekämpft. Die Gruppenersten und der beste Zweitplatzierte hatten je ein Freilos für die nächste Runde (Uelzener Versicherungen, Uelzena und Mein Autozentrum sowie B&K als Zweiter). Die anderen Teams spielten in einer Qualirunde um die verbliebenen vier Viertelfinalplätze. Dass der Spaß im Vordergrund stand, untermauerten auch die zahlreichen Sprüche und launigen Kommentare von Organisator und „Stadionsprecher“ Carsten Behnke, der auf dem SCK-Balkon per Mikrofon für den einen oder anderen Lacher sorgte.



Im Viertelfinale besiegten Mölders und Sternpartner die Teams von Mein Autozentrum und B&K im Neunmeterschießen. Clever Fit und Stadt Uelzen schieden gegen die Uelzener Versicherungen und Uelzena aus.



Im Halbfinale ging die Partie Uelzener Versicherungen gegen Mölders deutlich mit 3:0 aus. Sternpartner siegte im Neunmeterschießen gegen Uelzena und zog unter großem Jubel ins Finale ein. Im Spiel um Platz drei erteilte Mölders der Uelzena eG mit 2:0 eine Lektion.



Weitaus enger, aber mit dem gleichen Ergebnis, verlief das große Finale. Die Uelzener Versicherungen schlug Sternpartner trotz großer Gegenwehr und holte sich zum dritten Mal den Wanderpokal. Dafür stellte der Zweitplatzierte den Spieler des Turniers (Johann Egel) und den besten Torschützen (Dennis Schwanenberg/fünf Treffer), „wodurch sie eigentlich zur Mannschaft der Herzen wurden“, sagte Behnke.