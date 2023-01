Teutonia-Torwart Dennis Neumann: Feuertaufe gegen FC Carl-Zeiss Jena

Von: Bernd Klingebiel

Für Teutonias Torwart Dennis Neumann (rechts) ist das Testspiel gegen Zweitligist CZ Jena der erste Auftritt mit seiner neuen Mannschaft: „Ein bisschen Druck war aufgebaut“, erklärt der Torwart, der damit eine für ihn erfolgreiche Zeit bei den Blau-Gelben einläutet. © Bernd Klingebiel

Die Fußball-Bundesliga gastierte früher regelmäßig zu Freundschaftsspielen in Uelzen. Folge 10: Feuertaufe bei Teutonias Partie gegen FC Carl-Zeiss Jena.



Uelzen – Hinter Dennis Neumann liegt ein verkorkstes Jahr beim TSV Adendorf, als der Torwart am Mittwochabend des 4. Juli 2007 im Vorbereitungsspiel gegen Zweitligist FC Carl-Zeiss Jena sein Debüt für Teutonia Uelzen gibt. „Das war schon besonders. Die Partie kam für mich zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt“, blickt er zurück. Heute kicken die Thüringer übrigens nur noch in der Regionalliga Nordost.

Für Teutonia steht der Test ganz am Anfang ihrer Saisonvorbereitung. Neuzugang Neumann hat mit dem Team nur wenig gemeinsam trainiert. Seit einem halben Jahr ist er ohne Pflichtspiel. Neumann hat sich bei TSV Adendorf, der mit Teutonia in einer Liga spielt, mit dem Trainer überworfen. Lothar Nebe habe dem Keeper „die Tauglichkeit für die Bezirksoberliga abgesprochen“.



Der neue Schlussmann der Uelzener weiß, dass er zu einem „ambitionierten Verein“ mit einer „großen Torhüter-Tradition von Persönlichkeiten“ gewechselt ist. Thorben Reinhardt, der zum Lüneburger SK wechselt, hat gerade „eine überragende Saison“ für die Blau-Gelben absolviert. Neumann: „Ich war eigentlich ein solider Bezirksliga-Torwart, der in seiner ersten Bezirksoberligasaison in Adendorf gescheitert ist. Ein bisschen Druck war aufgebaut.“



Drama um Jenas Testspieler Mosquera vor dem Anpfiff in Uelzen Wenige Stunden vor dem Anpfiff in Uelzen spielen sich im Trainingslager des FC Carl Zeiss Jena in Wesendorf dramatische Szenen ab. Der kolumbianische Testspieler John Jairo Mosquera, der bei Werder Bremen unter Vertrag steht, bricht beim morgendlichen Lauf bewusstlos zusammen. Auf der Rückfahrt ins Hotel bleibt sein Herz stehen. Mannschaftsarzt Dr. Heribert Zitzmann reanimiert den 19-Jährigen, der nach der Erstversorgung stabil auf die Intensivstation des Kreiskrankenhauses Gifhorn eingeliefert wird. Wenige Tage später wird Mosquera ohne Befund entlassen. Für Teutonia-Torwart Dennis Neumann sind die Geschehnisse auch Jahre später „ein Moment zum Innehalten, in dem man feststellt, wie schnell die Dinge aus dem Ruder laufen können“ und „dass es nicht selbstverständlich ist, gesund auf dem Platz zu stehen“. Mosquera spielte zuletzt beim Club Sporting Cristal in der peruanischen Liga 1 Apertura und ist aktuell vereinslos.

Coach Achim Otte, der den Keeper in den Sportpark gelotst hat, und Torwarttrainer Mario Drewes – das Duo ist in der laufenden Landesligasaison 22/23 bei Teutonia wieder vereint – schicken ihre neue Nummer 1 gegen Jena auf den Platz. Im zweiten Durchgang wird ihn verabredungsgemäß Heiko Giere ablösen.



„Mein persönliches Ziel war es, keinen Fehler zu machen, einen guten Einstand zu finden und am Selbstvertrauen zu arbeiten“, sagt Neumann. Der 26-Jährige besteht die Feuertaufe mit Bravour. Trotz seiner fünf Gegentreffer. Nach dem Seitenwechsel erhöhen die Gäste um Trainer Frank Neubarth vor 831 Zuschauern auf den 0:9-Endstand. Unter den Torschützen sind Tobias Werner und Sami Allagui. Ronald Maul zielt mit zwei Treffern am besten.



Für die jungen Fußballer und Fans von Teutonia ist Jenas Gastspiel ein Erlebnis. „Mehr davon in der Region!“, wünscht sich Ex-Spieler und -Trainer Nick Motzny. © Bernd Klingebiel

Teutonia verpasst mehrfach das ersehnte Ehrentor gegen den späteren Absteiger und DFB-Pokal-Halbfinalisten. Die dickste Möglichkeit hat der eingewechselte Nick Motzny auf dem Fuß. Nach langer Freistoßflanke von Marc Bunge drischt er den Ball an die Lattenunterkante des von Kasper Jensen gehüteten CZ-Kastens.



Heute nimmt er sein „verpasstes Tor des Lebens“ mit Humor: „Ein paar Jahre später sagte ein ehemaliger Teamkollege, dass meine Fußballerlaufbahn wohl ganz anders verlaufen wäre, wenn mein Lattenkracher gesessen hätte. Das habe ich dann mit einem zwinkernden Auge zur Kenntnis genommen.“



Motzny, der nach seiner aktiven Karriere auch den SV Emmendorf trainiert, steht ab der 34. Spielminute auf dem Rasen. „Für mich kam die frühe Einwechslung damals total überraschend. Ich hatte als 19-jähriger eher mit ein paar Spielminuten kurz vor Ende gerechnet. Dann habe ich versucht, die gewohnt detaillierten Anweisungen von Achim Otte zu verinnerlichen“, schildert er seinen Einsatzplan. Vor Jena „hatte ich keine Angst“, schmunzelt Motzny – „sondern vor unserem damaligen Leitwolf Marc Bunge, der fast jeden Fehler verbal lautstark bestrafte. Zum Glück ging das im gut gefüllten Sportpark etwas unter.“



Jena & Co. – in Uelzen hat schon lange kein Profiteam mehr Station gemacht. Es sollten endlich wieder mehr hochkarätige Gegner zu Testspielen den Weg in die Region finden, wünscht Motzny. „Davon haben alle etwas: die Spieler unvergessliche Erinnerungen, die Zuschauer Stars hautnah. Und der Nachwuchs sieht, dass man kein Profi werden muss, um einmal gegen Profis zu kicken – Stichwort Nachwuchsgewinnung.“



Für Keeper Dennis Neumann ist die Partie gegen die Thüringer der Beginn einer blau-gelben Erfolgsgeschichte. Vier Jahre lang spielt er als Leistungsträger eine Hauptrolle. Sie gipfelt 2010 in einer unvergesslichen Aufstiegsrunde, die Uelzen den Sprung in die Oberliga beschert.



Neumann: „Zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein, da war Teutonia ein Glücksfall für mich. Sportlich eine herausragende Zeit! Ich habe durch Vertrauen und Fleiß absolut über dem gespielt, was ich eigentlich spielen kann.“ Sagt der, der mit über 40 Jahren beim TuS Barendorf immer noch auf Bezirksliga-Niveau das Tor hütet. Während Corona mochte Neumann „so nicht aufhören“. Er will sein Karriereende „selbstbestimmt“ festlegen.