Ex-Teutone Malte Matte kickt künftig für den VfL Suderburg

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Die Neuzugänge des Bezirksligisten VfL Suderburg (von links): Nils Pipereit, Tim Kroitzsch, Malte Matte. © Kopp, Hubertus

Fußball-Bezirksligist VfL Suderburg hat seine Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert.

Suderburg – Neu an Bord sind Malte Matte, Nils Pipereit und Tim Kroitzsch. Spielertrainer Thomas Nowak hat mit dem ehemaligen Molzener Timo Schulze zudem einen neuen Coach an seiner Seite (AZ berichtete).

Überraschend kommt die Verpflichtung von Malte Matte. Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 vom FC Ohretal zum Landesligisten Teutonia Uelzen gewechselt. Nach einem zweiten Kreuzbandriss plus Meniskus- und Knorpelschaden verließ er im Winter 21/22 den Sportpark. Der für Teutonia wertvolle Sechser zog sich zu seinem Heimatverein Ohretal zurück. Als Leistungsträger wurde Matte letzte Saison mit dem FCO Vizemeister der 1. Kreisklasse 1 Gifhorn.



Suderburgs Teammanager Hubertus Kopf: „Ein Zufallstreffer! Ich hatte erfahren, dass Malte in Unterlüß arbeitet und in der Suderburger Ecke sesshaft werden möchte. Da habe ich sofort Kontakt aufgenommen. Die Chemie passte sofort. Menschlich und sportlich ist er ein Gewinn für das Team.“



Nils Pipereit vom Kreisligisten Union Bevensen hat in der Jugend für Teutonia Uelzen gespielt, so wie einige andere aktuelle Kicker des VfL auch. Kopp: „Der Kontakt bestand seit einem Jahr. Nils will es höher als Kreisliga probieren.“



Tim Kroitzsch ist ein großes Talent vom U18-Bezirksliga-Staffelmeister JSG Aue Wrestedt. Kopp: „Er trainiert schon seit Monaten bei uns mit, ist mit einigen Spielern befreundet.“ kl