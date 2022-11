Mika Oldag packt beim SV Emmendorf gern mit an

Von: Arek Marud

Rückkehrer, Vorstandsmitglied, Jugendtrainer, Organisator und natürlich Innenverteidiger: Mika Oldag ist voll ins Emmendorfer Vereinsleben integriert. © Immo de la Porte

Er ist eines der Gesichter des Emmendorfer Umbruchs. Mika Oldag engagiert sich bei seinem Heimatklub und Fußball-Bezirksligisten inzwischen auf vielen Ebenen. Wie und wo, verrät der 23-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr beim TuS Reppenstedt im AZ-Liga-Talk.



Emmendorf – 2020 war ein ganz besonderes Jahr. Mika Oldag verließ erstmals den SV Emmendorf und wechselte zum SV Eddelstorf. „Ich spiele hier eigentlich, seitdem ich laufen kann“, sagt er. Fehlende Spielpraxis zu Landesligazeiten lösten aber ein Umdenken aus.

Oldag war nur ein Jahr weg. Als in Emmendorf die leistungsbezogene Zukunft des Herrenfußballs nach dem Landesliga-Abstieg auf dem Spiel stand, wollte auch er helfen und kehrte ins Waldstadion zurück. „Da war mir auch egal, ob ich spiele oder nicht. Aus alter Verbundenheit wollte ich in einer Notlage helfen und ein Zeichen nach außen setzen, dass hier was passiert.“



Inzwischen gestaltet Oldag den eingeleiteten Umbruch voll mit, ist seit einem Jahr Abteilungsleiter für Marketing und Sponsoring, seit drei Monaten Jugendtrainer der U12 an der Seite von Karl-Heinz Würker.



Er plant und organisiert auch Dinge rund um die Aktivitäten der Bezirksliga-Mannschaft, in der er am liebsten in der Innenverteidigung spielt. Wenn auch aktuell mit Einschränkungen. Oldag laboriert an einem Riss des Innen- und Außenmeniskus’, kann aber nach Absprache mit seinem Arzt trotzdem Sport treiben und will die Verletzung in der Winterpause auskurieren.



Zur Person: Mika Oldag Beruf: Marketingmanager. Hobbys: Jugendarbeit im Verein, mit Freunden feiern, fotografieren. Position: Innenverteidiger. Lieblingsverein: FC Bayern. Bisherige Stationen: SV Eddelstorf. Lieblingsfußballer: Joshua Kimmich – wegen seiner überragenden Mentalität und weil er nie zurückzieht. Auch wenn’s mal wehtut im Zweikampf. Meine Stärken: Zweikämpfe, Kopfballspiel. Meine Schwächen: Tempo, Aufbauspiel. Ritual vor Anpfiff: / . Schönster Moment meiner Laufbahn: Erstes Spiel in der Landesliga gegen Ritterhude. Leider war ich nicht spielberechtigt, weil ich nach meinem Spiel in der 2. Herren für zwei Einsätze bei den Herren noch zu jung war. Aus einem 2:0 wurde ein 0:5. Für mich persönlich hat es sich trotzdem gut angefühlt. Das Ergebnis war natürlich sch...

Bis dahin sollen wieder ein paar Punkte aufs Konto des Tabellenneunten, der neuerdings schwächelt (ein Zähler aus vier Spielen). Kein Grund zur Panik, beruhigt Oldag. „So ein Tief hat jede Mannschaft schon mal durchlebt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir da reinrutschen.“



Der kommende Gegner TuS Reppenstedt tritt auch mit der Hypothek von drei Niederlagen am Stück an. Selbst wenn’s am Sonntag wieder schiefgehen sollte, macht sich Oldag keine Sorgen um seine Grün-Schwarzen. „Wir sind nicht mehr das Emmendorf aus Landesligazeiten oder aus den Meisterzeiten in der Bezirksliga. Aber der Umbruch mit jungen Leuten im Vorstand und im Team hat geklappt. Wir stehen auf stabilen Beinen.“ Und daran ist Oldag nicht ganz unbeteiligt...