TuS Bodenteich beim SV Holdenstedt im XXL-Abstiegsfinale

Von: Arek Marud

Den SV Holdenstedt (links Albrecht von Estorff) aus dem Weg räumen und auf diverse Patzer der Konkurrenz hoffen. Dem TuS Bodenteich (Gino Bölter) steht ein hoch spannendes Finale bevor. © Marud, Arek

Das große Abstiegsfinale rückt näher. Und für den TuS Bodenteich könnte es für lange Zeit das letzte Spiel in der Fußball-Bezirksliga werden, sollte er die Auswärtspartie beim SV Holdenstedt verlieren.



Uelzen/Landkreis – Weniger Nervosität herrscht beim SV Rosche.

SV Rosche - VfL Suderburg (Sonnabend, 20. Mai, 16 Uhr)

Die Anspannung im Roscher Lager hält sich in Grenzen. Der Klassenerhalt wackelt rein tabellarisch noch. Allerdings ist der SVR am letzten Spieltag beim Punktelieferanten Vastorfer SK zu Gast. Und der hat alle 13 Punktspiele 2023 verloren und kein (!) Tor erzielt. „Wahrscheinlich sind wir durch. Aber der Klassenerhalt im Heimspiel wäre richtig gut“, will Trainer Pascal Kläden das nervige Dauer-Unsicherheitsthema nicht bis zum letzten Spieltag aufschieben. Für den endgültigen Vollzug fehlt ein Sieg.



Lucas Heitsch, Marius Görlach und Tim Schierwater sind wieder dabei, Dennis Hielscher seit Dienstag im Training. Till Schierwater fehlt allerdings wegen seiner fünften Gelben Karte. Kläden warnt vor der Suderburger Qualität. „Da sind schon ein paar Raketen wie Lasse Wrede oder Maarten Lühr dabei. Wenn man sie spielen lässt, nehmen sie dich auseinander.“



Völlig entspannt sind die Gäste, die ab Sommer in ihre zehnte Bezirksliga-Saison in Folge gehen werden. Schon jetzt steht fest, dass Rang neun die schlechteste Platzierung seit dem Aufstieg sein wird (bisher war es der 8. Platz). „Wir hatten uns etwas mehr erhofft“, wollte Spielertrainer Thomas Nowak Sechster oder Siebter werden.



Er verspricht trotzdem einen engagierten Endspurt. „Wir lassen nichts austrudeln. Trotz Feiertag wurde diese Woche zweimal trainiert.“



SV Holdenstedt - TuS Bodenteich (Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr)

XXL-Finale für den TuS Bodenteich. Nach dem imposanten 5:1-Sieg beim SV Ilmenau haben die Blau-Weißen ihre Minimalchance auf den Ligaverbleib gewahrt. Ihr Problem: Sie sind am letzten Spieltag am 3. Juni spielfrei und müssen unbedingt gewinnen. Mit extrem viel Glück könnte den Bodenteichern unter Umständen sogar ein Remis für die Rettung reichen. Schon am Sonntag kommt es auf das Abschneiden der Konkurrenz an. „Wir müssen dann tatsächlich auf unsere Uelzener Kollegen hoffen“, wünscht sich Trainer Marco Arndt Schützenhilfe vom VfL Suderburg (in Rosche und Barendorf), MTV Römstedt (Heimspiel am letzten Spieltag gegen Barskamp) und MTV Barum, der im Nachholspiel den SV Ilmenau empfängt.



Auf jeden Fall würde bei einem Bodenteicher Dreier der Druck auf den spielfreien SV Ilmenau (ein Punkt besser als der TuS) wachsen. Die um einen Zähler schlechter platzierten TuS Barskamp und TuS Barendorf stehen sich im direkten Duell gegenüber.



Arndt würde gern die siegreiche Ilmenau-Startelf wieder aufs Feld schicken, bangt jedoch um Christoph Dietterle, der sich am Vorsonntag nach 20 Minuten eine starke Fußprellung zuzog. „Er hat einen blauen, dicken Flunken. Das wäre ein herber Verlust.“



Die Gäste setzen auf aktive Spielweise. Arndt sieht eh keine Alternative: „Wir können nicht abwartend spielen, passiv sein und später das Tempo erhöhen. Das liegt uns nicht. Deshalb wollen wir das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Ich erwarte einen Schlagabtausch.“



Die Holdenstedter verfügen über die mit Abstand beste Ausgangslage der sechs bedrohten Mannschaften. Doch auch sie benötigen einen Sieg, um auf Nummer sicher zu gehen. „Wir werden nicht auf fremde Hilfe hoffen und verlassen uns auf gar keinen. Wir müssen gewinnen!“, stellt Trainer Felix Lüring klar.



Da im Anschluss an die Partie eine kleine Abschlussfeier mit den Fans stattfindet, will der Aufsteiger unbedingt zuhause den letzten Schritt gehen. Lüring bestätigt: „Ja, das wäre die Wunschvorstellung.“ Die Mannschaft sei jedenfalls gefestigt und performte immer dann, wenn es drauf ankam oder die Lage brenzliger zu werden drohte. „Wir haben gezeigt, dass wir damit umgehen können.“



Eine Bezirksliga ohne den TuS Bodenteich ist für Lüring schwer vorstellbar. „Das ist kein Team, das da unten zwingend hinein gehört. Sie sind nicht umsonst einer der Bezirksliga-Dinos. Ich finde es überraschend, dass sie unten drin stehen.“



Für Sören Obst ist nicht nur die Saison, sondern gleich das gesamte Fußballjahr nach einem Meniskusriss und Knorpelschaden gelaufen.