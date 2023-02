4:0! Emmendorfer Fairplay ebnet Weg für den Roscher Befreiungsschlag

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Der SV Rosche feiert den ersten Sieg im Jahr 2023 und hier das Führungstor von Erik Reimer (Mitte links), während Emmendorfs Pascal Husemann und Benjamin Silbermann zum Anstoßkreis trotten. © Bernd Klingebiel

Der SV Rosche hat am Sonnabend (18. Februar) im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga einen wichtigen 4:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Emmendorf gefeiert und damit gleichzeitig die Sorgen um den Klassenerhalt bei den Gastgebern vergrößert. Die Partie des VfL Suderburg am Sonntag (19. Februar) beim TuS Barendorf ist unterdessen abgesagt worden, weil der Sportplatz der Gastgeber nach den Regenfällen unbespielbar ist.

Emmendorf - Nach nur einem Sieg gegen Emmendorf in den letzten 15 Jahren und zuletzt vier Pleiten in der Liga fielen Rosches Trainer Pascal Kläden die Steine zentnerweise vom Herzen: „Das war aus sportlicher Sicht heute ein Endspiel für uns! Es ist nur ein kleiner Schritt, aber ein ganz, ganz wichtiger.“ Sein Gegenüber Malte Weber musste sein letztes Aufgebot in das Derby schicken, wollte die Personalmisere aber nicht als Ausrede gelten lassen: „Uns hat der Wille gefehlt, niemand mochte Verantwortung übernehmen.“

Die Roscher nahmen ihr Herz von Beginn an in die Hände. Sie belohnten sich mit einem schnellen Führungstor, das Erik Reimer aus kurzer Distanz mit der Hacke markierte. Kläden: „Wir haben abgezockt und souverän gespielt.“ Vor dem Roscher 2:0 wies Emmendorfs Torwart Pascal Mnich den auf Abstoß entscheidenden Schiedsrichter darauf hin, dass er bei einem Distanzschuss von Lucas Heitsch die Fingerspitzen noch am Ball hatte. Die daraus folgende Ecke verwertete Tim Schierwater unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum Führungsausbau. Kläden ging nach dem Abpfiff zum Emmendorfer Keeper und zollte ihm persönlich seinen Respekt für diese „nicht selbstverständliche Fair-play-Aktion“.

Nach dem Seitenwechsel trafen Joel Grefe und Alexander Meister nach einer Dreierkombination der Einwechselspieler mit Arjan Meyer und Alexander Popko zum Endstand.

Tore: 0:1 Reimer (10.), 0:2 Tim Schierwater (44.), 0:3 J. Grefe (60.), 0:4 Meister (88.).