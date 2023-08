VfL Suderburg besiegt Titelfavorit TSV Gellersen und bangt um Malte Matte

Von: Arek Marud

Suderburgs Dennis Maulhardt attackiert Gellersens Dominik Milberger (links) von hinten. Dem hiesigen Außenseiter gelang gegen den Landesliga-Absteiger und Titelaspiranten eine Überraschung beim 2:1-Sieg. © Marud, Arek

Traumstart für den VfL Suderburg. Der Fußball-Bezirksligist hat am 1. Spieltag überraschend den Titelaspiranten TSV Gellersen mit 2:1 bezwungen, bangt aber um die eventuell schwer(er) verletzten Malte Matte und Cedric Grabow.

Uelzen/Landkreis – Auch der SV Holdenstedt (5:2 gegen Lüneburger SV) und MTV Barum (4:0 gegen TuS Barendorf) starteten erfreulich und mit zwei deutlichen Heimsiegen. Der MTV Römstedt feierte einen standesgemäßen 2:0-Sieg beim SV Emmendorf. Der SV Rosche war trotz eines 2:4 in Küsten mit dem Auftritt zufrieden.

SV Emmendorf - MTV Römstedt 0:2 (0:1)

Gelungener Punktspiel-Einstand für Römstedts Coach Moritz Niebuhr, der mit der Saisonpremiere einverstanden war. „Der Sieg war hochverdient. Wir hatten über 90 Minuten Kontrolle über das Spiel. Emmendorf spielte destruktiv und stand tief.“ Genau das war auch das taktische Rezept der Hausherren, die keineswegs enttäuschten. „Auf diese Leistung kann man aufbauen. Wir haben Römstedt nicht zur Entfaltung kommen lassen“, lobte Trainer Malte Weber. Er ärgerte sich aber über das 0:1 nach einer Ecke durch Kevin Galinowski per Kopf ins lange Eck (43.). „So ein Standard ist unnötig, wenn du vorher gut gearbeitet hast.“



Schlag ein! Römstedts Trainer Moritz Niebuhr gratuliert seinen Spielern nach dem Führungstor gegen Emmendorf. © Klingebiel, Bernd

Nach 79 Minuten erhöhte der eingewechselte Neuzugang Niels Bergmann nach überragendem Konter mit seinem ersten Ballkontakt auf 2:0. Galinowski hatte die Flanken-Vorlage gegeben. „Wir sind positiv geblieben, haben nie die Nerven verloren. Das Team hat es sehr seriös gelöst“, lobte Niebuhr.



MTV Barum - TuS Barendorf 4:0 (1:0)

Simon Marks (zwei Tore) und Daniel Maaß (ein Treffer) haben über die Sommerpause nichts von ihrer Torgefahr eingebüßt. Das frühe 1:0 (7.) hatte Maaß auch eingeleitet. Das 2:0 (78.) war eine Co-Produktion des Offensivduos. Bemerkenswert war das Comeback von Tom Wilhelms nach anderthalbjähriger Pause aufgrund gesundheitlicher Probleme. Nach 82 Minuten eingewechselt, gab er nur drei Minuten später die Vorlage zum 3:0. Auch der lange verletzte Andris Kuvsinovs mischte wieder mit. Allerdings brach bei Oliver Grelle beim Warmmachen die alte Oberschenkel-Verletzung wieder auf. „Zwei gute, eine schlechte Nachricht“, stellte Trainer Waldemar Braun die Rechnung auf.



Das deutliche Ergebnis entsprach nicht dem Spielverlauf. Braun: „Nach dem 1:0 haben wir die Kontrolle verloren. Es hat nicht so souverän gewirkt. Alles war noch wackelig.“



SV Küsten - SV Rosche 4:2 (3:1)

„Es wird Teams geben, die hier untergehen werden“, war Rosches Trainer Pascal Kläden von Küstens Offensivpower beeindruckt. Sein Team tat es jedenfalls nicht und hielt dem Angriffsfeuerwerk trotz der vier Gegentore stand. „Ich bin super zufrieden. Gerade nach dem späten 1:3 kurz vor der Pause haben wir in der zweiten Halbzeit Moral gegen einen super starken Gegner bewiesen.“ Im Tor hielt Kim-Gabor Grefe glänzend und verhinderte mit mehreren Paraden weitere Gegentreffer. Zweimal rettete die Latte. Die Gegentore in der ersten Halbzeit fielen aber zu einfach, kritisierte Kläden.



VfL Suderburg - TSV Gellersen 2:1 (1:0)

Die Suderburger verpassten dem Topfavoriten TSV Gellersen gleich zu Beginn einen Dämpfer. Mann des Spiels war der zweifache Torschütze Julian Brandt, der selten die Rolle des Goalgetters einnimmt. Der Mittelfeldspieler vollendete zweimal nach Tempogegenstößen (40., 84.). Die Gäste hatten zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). „Bei beiden Toren waren wir schnell, zielstrebig und haben gute Bälle nach vorne gespielt“, analysierte Spielertrainer Thomas Nowak. In Nähe des eigenen Strafraums war der VfL oft zu ungestüm und fabrizierte zu viele Freistöße gegen die feldüberlegenen Gäste.



Der Sieg war dennoch teuer erkauft. Nach 28 Minuten kam Cedric Grabow nach einem Luft-Zweikampf unglücklich auf und verletzte sich womöglich schwer. „Sein Knie wirkte in dieser Szene instabil“, so Nowak. Ein Drama erlebte womöglich Neuzugang Malte Matte, der sich nach zwei Kreuzbandrissen wieder am gleichen Knie im Zweikampf verletzt hat. Es sieht nicht gut aus. Nowak: „Man hat das Knacken bis zur Ersatzbank gehört.“



SV Holdenstedt - Lüneburger SV 5:2 (1:1)

Ein überragender Angreifer David Haaker hat den SV Holdenstedt zum Auftaktsieg geführt. Der 17-jährige Neuzugang erzielte zum Einstand drei Tore zum 5:2-Endstand. Äußerst turbulent ging es in der Schlussphase mit vier Treffern und einem Feldverweis für SVH-Spieler Tristan Riggert nach grobem Foulspiel (89.) zu. Haaker traf per Strafstoß zum 3:1 (82.). Die LSV verkürzte durch den zweifachen Torschützen Pascal Patrick Eggert, ging in Überzahl volles Risiko und kassierte zwei Gegentreffer durch Haaker (90.+2) und Steven Langner nach einem „Weltklasse-Konter. Wir haben eine tolle Teammoral. Jeder hat für den anderen geackert“, erklärte der verzückte Lüring, warum seine dezimierte Elf am Ende den Vorsprung sogar noch ausbauen konnte.