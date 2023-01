VfL Suderburg siegt gegen SV Rosche im ersten Punktspiel des Jahres

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Suderburgs Cedric Grabow gewinnt das Kopfballduell; sein Mannschaftskamerad Maarten Lühr und Rosches Till Schierwater beobachten das Luftduell. © Bernd Klingebiel

Der VfL Suderburg hat die Abstiegssorgen seines Kreisrivalen SV Rosche im ersten Punktspiel des Jahres im Uelzener Fußball vergrößert. In einer Nachholpartie besiegten die Schwarz-Roten ihren Gast am Sonntagnachmittag mit 4:1 (3:0) Toren. Das Ergebnis ist deutlicher, als es der Spielverlauf vermuten lässt.

Suderburg - Statt den möglichen 1:1-Ausgleich zu bejubeln, gab es noch vor dem Halbzeitpfiff für den SVR böse was auf die Mütze. Lennart Penz und der zweifache Torschütze Lasse Wrede stellten in der Nachspielzeit auf 3:0 – so viel Rückstand in so wenig Zeit gibt‘s selten!

Als der eingewechselte Sebastian Schäfer mit seinem Tor zum 3:1 eine Aufholjagd gestartet zu haben schien, setzte Suderburgs Cedric Grabow quasi im Gegenzug das 4:1 entgegen. VfL-Trainer Peter Kramer: „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und waren die effektivere Mannschaft.“

Tore: 1:0 Wrede (24.), 2:0 Penz (45.+2), 3:0 (45.+3), 3:1 Schäfer (75.), 4:1 Grabow (76.).