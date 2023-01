VfL Suderburg und SV Rosche starten mit Nachholspiel aus der Winterpause

Von: Aron Sonderkamp

Suderburg (Emil Chluba) war vor der Winterpause „on fire“, fuhr drei Siege in Serie ein – nun aber wartet auf den VfL und Gegner SV Rosche ein fieser Kaltstart. © Immo de la Porte

Die Frühstarter sind los! Zwei Wochen vor dem regulären Auftakt nach der Winterpause treffen sich der VfL Suderburg und SV Rosche am Sonntag (29. Januar, 14 Uhr) zum Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga am Tannrähm.



Suderburg/Rosche – Die Gäste reisen ohne Testspielerfahrungen an. Die Partien gegen Bodenteich und Teutonia Uelzen fielen aus. „Das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Aber wir sind dennoch gut gerüstet und auch top motiviert“, versichert Rosches Coach Pascal Kläden. Dafür spreche auch die „top Trainingsbeteiligung“ von durchschnittlich 16 Mann. „Das ist super und gibt den Jungs und dem Trainerteam einfach mehr Möglichkeiten,“ erklärt er.

Eine gute Vorbereitung scheint für den abstiegsbedrohten Tabellen-14. gegen Suderburg auch durchaus nötig. „Das war in den letzten Jahren für uns immer ein unangenehmer Gegner. Rassige Partien – mit der Atmosphäre am Tannrähm ging es immer zur Sache“, ordnet Kläden ein und warnt insbesondere vor der „VfL-Achse“ mit Niklas Idler, Maarten Lühr, Lasse Wrede und Emil Chluba.



FC St. Pauli sorgt in Rosche für Extra-Motivation In Rosche sorgt Spieler Lucas Heitsch mit einer Trainings-Challenge für Extra-Motivation. Bei Lauf- und Trainingseinheiten konnten die Kicker seit Beginn der Vorbereitung Punkte sammeln, zum Beispiel für gelaufene Kilometer, herrliche Tore oder sehenswerte Paraden. Die drei besten Punktesammler fahren mithilfe verschiedener Sponsoren zum Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen Greuther Fürth inklusive Übernachtung. „Tolle Sache! Es muss ja auch nicht alles vom Trainer kommen“, freut sich Coach Pascal Kläden.

Die Roscher Riege will den Schwung aus der Phase vor der Winterpause (drei Remis, ein Sieg, eine Niederlage) mitnehmen. Mit einem Dreier stünde das Team mit zwei Punkten Abstand wieder über dem Strich. Außer den langzeitverletzten Ole Hilmer, Joel Grefe und Marcus Frommhagen (AZ berichtete) fehlt auch Erik Reimer.



Mit nur einem echten Test (2:6 gegen Treubund Lüneburg) muss auch der VfL einen recht abrupten Start hinlegen. Thomas Nowak aus dem Trainerteam: „Ich erwarte eine fitte Roscher Mannschaft. Ein Fußballfeuerwerk wird es aber wohl nicht. Rosche hat nicht getestet, wir nur einmal. Das wird eher über Kampf und Leidenschaft gehen. Beide wissen noch nicht so recht, wo sie stehen.“ Vor der Winterpause fuhren die Schwarz-Roten drei Siege in Serie. „Da waren wir in einem kleinen Flow. Jetzt ist es schwer abzuschätzen,“ sagt Nowak.



Trotz Platz zehn und sieben Zählern Vorsprung auf den obersten Abstiegsplatz gibt der VfL noch keine gänzliche Entwarnung. Nowak: „Klar guckt man da noch ein bisschen nach unten.“



Mit den angepeilten sechs Zählern aus den Nachholspielen gegen Rosche und in Vastorf (5. Februar) wäre das aber kein Thema mehr. Der VfL kann, abgesehen von den Dauerausfällen, am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen.