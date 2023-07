Der SV Holdenstedt zieht erneut ins Endspiel ein

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Dezenter Jubel: Holdenstedts Yorik Dobrowolski trifft ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub SV Emmendorf in letzter Sekunde zum Sieg und verschwindet beim späteren Gruppensieger gleich in einer Jubeltraube. © Immo de la Porte

Gastgeber und Ausrichter SV Holdenstedt ist auf bestem Wege, seinen Turniersieg beim 18. Intersport-Ramelow-Cup erfolgreich zu verteidigen.

Uelzen-Holdenstedt - Am Freitagabend (7. Juli) zogen die Lila-Weißen vor 220 Fans nach viel Dramatik im entscheidenden letzten Spiel als Sieger der Vorrundengruppe B in das Endspiel am Sonntag gegen Cup-Debütant MTV Römstedt ein.



Uelzen-Holdenstedt – Wie 48 Stunden zuvor in der Gruppe A fiel die Entscheidung, wer es ins Finale des Fußballturniers mit den sechs Uelzener Fußball-Bezirksligisten schafft, erst in der letzten Partie des Abends. Der SV Holdenstedt stand wegen des knapperen Auftaktsieges (1:0) im Duell gegen Suderburg (2:0) unter Erfolgszwang. Der zunehmend kraftlosere SV Emmendorf hatte mit der Entscheidung um den Gruppensieg letztlich nichts am Hut.

SV Holdenstedt - SV Emmendorf 1:0

Mit dem 1:0 setzte der gastgebende Titelverteidiger seine Siegesserie aus dem Vorjahr nahtlos fort. Die Lila-Weißen benötigten allerdings bis zur letzten Sekunde der dreiminütigen Nachspielzeit, ehe ausgerechnet Yorik Dobrowolski der längst überfällige Treffer mit einem Flachschuss durch den voll besetzten Strafraum gelang. Der Stürmer mit Holdenstedter Junioren-Vergangenheit ist erst zu Saisonbeginn aus Emmendorf zu den Lila-Weißen gewechselt. Er jubelte respektvoll mit angezogener Handbremse. Die Holdenstedter waren die spritzigere Mannschaft und zwangen den SVE, der ohne jede Torchance blieb, immer wieder zu langen Bällen.



SV Emmendorf - VfL Suderburg 0:2

Die Suderburger verbuchten bereits in den Anfangsminuten zwei dicke Dinger durch Lasse Wrede, der aus 20 Metern (2.) und per Kopfball (3.) knapp das Tor verfehlte. Mit einer Direktabnahme sorgte Lukas Müller wenig später für den Führungstreffer. Er versenkte den Ball mit der Innenseite überlegt im langen Eck. Mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 2:0 brachte Niklas Idler den VfL für das im Anschluss folgende Spiel gegen den zuvor nur mit 1:0 erfolgreichen SV Holdenstedt in die Pole Position. Wrede hätte die Ausgangslage für seine Elf sogar noch weiter ausbauen können, doch SVE-Keeper Dominik Weichsel wehrte den direkt geschossenen Ball mit dem Fuß ab (39.).



VfL Suderburg - SV Holdenstedt 0:2

In dem rassigen und hochklassigen Duell um den Gruppensieg überschlugen sich die Ereignisse vor beiden Toren.



Zunächst scheiterte der unter Siegdruck stehende SV Holdenstedt durch Dobrowolskis Drehschuss an der Torlatte (5.). Dann verfehlte David Haaker knapp (12.). Auf der Gegenseite parierte Malte Klaunig glänzend (21.).



Nach Querpass von Dobrowolski drückte Haaker den Ball dann aber zur Holdenstedter Führung ins Netz. Pietro Papa (40.) scheiterte für die Platzherren ebenso am Aluminium und der vorzeitigen Entscheidung, wie wenig später auch Suderburgs Emil Chluba mit einem fulminanten Linksschuss an der Latte und dem mutmaßlichen Finaleinzug. Letztlich stellte Ben Ullrich auf den Endstand. „Die drei Turniertore für den SVH haben drei Neuzugänge erzielt“, fasste Mitorganisator, Platzsprecher und Holdenstedter Torwarttrainer Matthias Engelke zusammen.



Zahlen und Termine . Vorrunde Gruppe A* MTV Barum - SV Rosche 2:0 Tore: 1:0 Marks (12.), 2:0 Maaß (42.); besonderes Vorkommnis: Ohneseit (Barum) verschießt Foulelfmeter (11.).

SV Rosche - MTV Römstedt 0:4 Tore: 0:1 Witzke (6.), 0:2, 0:3 Tappe (18., 39.), 0:4 Schwichtenberg (39.).

MTV Römstedt - MTV Barum 0:0 Tore: Fehlanzeige.

Tabelle 1. MTV Römstedt 4:0 4

2. MTV Barum 2:0 4

3. SV Rosche 0:6 0

. Vorrunde Gruppe B* SV Holdenstedt - SV Emmendorf 1:0 Tor: 1:0 Dobrowolski (45.+3).

SV Emmendorf - VfL Suderburg 0:2 Tore: 0:1 Müller (6.), 0:2 Idler (12./FE).

VfL Suderburg - SV Holdenstedt 0:2 Tore: 0:1 Haaker (23.), 0:2 Ullrich (45.).

*Spielzeit jeweils 1x45 Minuten

Tabelle 1. SV Holdenstedt 3:0 6

2. VfL Suderburg 2:2 3

3. SV Emmendorf 0:3 0

. Endrunde Spiel um Platz 5: SV Rosche - SV Emmendorf (Sonntag, 9. Juil, 13:00 Uhr) Spiel um Platz 3: MTV Barum - VfL Suderburg (So. 15:15) Endspiel: MTV Römstedt - SV Holdenstedt (So. 17:30)