Furiose Bienenbütteler schlagen die SV Lemgow/Dangenstorf mit 5:1

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Union Bevensens Maan Tabbaa verpasst den Ball nach einem Eckball haarscharf, die Lüchower Abwehr um Stelios Balas (Nr. 10) kann die Situation klären. © Michael Klingebiel

In der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland hat der SV Molzen am 25. Spieltag seine dritte Niederlage in Folge kassiert, unterlag in Schnega dem neuen Ligadritten FSG Südkreis glatt mit 1:3 und verliert mehr und mehr den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Uelzen/Landkreis - Seinen ersten Sieg im Jahr 2023 feierte der TuS Ebstorf im Derby bei Teutonia Uelzen II (3:1). Die Uelzener als Schlusslicht der Liga wanken dem bitteren Gang in die 1. Kreisklasse entgegen. Einen ebenso fulminanten wie „überlebenswichtigen“ 5:1-Erfolg errang der TSV Bienenbüttel gegen die SV Lemgow/Dangenstorf. Auch im achten Spiel hintereinander ungeschlagen blieb die Union Bevensen, trennte sich vom SC Lüchow leistungsgerecht 1:1.

Lüneburger SV – TSV Gellersen II 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Hijazi (11.), 2:0 Celik (18./Elfmeter), 2:1 Buhndorf (27.), 2:2 Buhndorf (55.), 3:2 Omar (75.).

Teutonia Uelzen II – TuS Ebstorf 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Rudyj (30./Foulelfmeter), 0:2 Penkert (52.), 1:2 Macho (56.), 1:3 Herrmann (79.).

TSV Adendorf – FC Heidetal 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Martin (2.), 2:0 Warncke (83.); Gelb-Rot: (69./Heidetal).

Union Bevensen – SC Lüchow 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Burghardt (24.), 1:1 Redwanz (90./Handelfmeter); Gelb-Rot: Tippe (90./Union).

Ochtmisser SV – Eintr. Lüneburg 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Köpke (32.), 0:2 Edler (61.).

FC SG Gartow – TuS Wustrow 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 S. Trittel (40.), 0:2 S. Trittel (42.), 1:2 Ehrhardt (49./Eigentor), 1:3 Willmann (51.).

FSG Südkreis – SV Molzen 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Behr (21.), 2:0 Heimann (58.), 3:0 Behn (60.), 3:1 Zkaki Chriki (70.).

TSV Bienenbüttel – SV Lemgow/D. 5:1 (1:0)

Tore: 1:0 Pauls (18./Eigentor), 1:1 R. Schulz (63.), 2:1 Franz (70.), 3:1 Elvers (80.), 4:1 Bathge (86.), 5:1 Etebu (90.).