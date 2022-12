Ex-Nationalspieler Ngadhnjim Xhafolli erklärt den Höhenflug des TV Uelzen vor Derby in Clenze

Von: Bernd Klingebiel

Kosovo-Ex-Nationspieler Ngadhnjim Xhafolli (vorn, Dritter von links) genießt nach seiner Heimkehr zum TVU, dass der Handballsport in der Uhlenköperstadt „immer mehr Begeisterung erfährt“, erklärt er im AZ-Interview. © Dittberner

Charaktertest für die steil gegangenen Höhenflieger: Nach acht Siegen in Folge gastiert Handball-Landesligisten TV Uelzen beim Schlusslicht SG Südkreis Clenze.

Uelzen - Nach acht Siegen in Folge gastieren die Black Owls des Handball-Landesligisten TV Uelzen am Sonnabend, 19.30 Uhr, als Spitzenreiter (17:1 Punkte) beim Schlusslicht SG Südkreis Clenze. Der langjährige Wegbegleiter und Erzrivale bereitet TVU-Coach Maurice Maus trotz der deutlichen Tabellenkonstellation Sorge: „Jede Serie reißt mal!“

Irgendwann wird das auch mit der Uelzener Sieges-Dauerschleife passieren, keine Frage. Und in Clenze stehen sogar gleich zwei Serien auf dem Spiel: Der TVU gewann nämlich die letzten sieben Partien gegen seinen Nachbarn, verlor seit 2013 ohnehin nur vier von 16 Duellen. Ein Ende der Serien schon morgen käme allerdings sehr überraschend.



Die Gastgeber (12./2:16) wollten sich im Sommer aus personellen Gründen in die Regionsoberliga zurückziehen. Jedoch zu spät, das ging dann ohne folgenschwere Konsequenzen nicht mehr. „Wir spielen die Saison runter, und mit der Tabelle machen wir uns keinen Stress“, erklärt Philip Duda aus dem SGS-Trainerteam.



Maus traut dem Braten trotzdem nicht. Die SG brenne darauf, dem TVU gerade in der aktuellen Situation einen auszuwischen. Der Coach befürchtet, dass Clenze alles auspacken, vielleicht sogar ehemalige Leistungsträger reaktivieren werde, um es dem Spitzenreiter so schwer wie möglich zu machen.



Maus fordert von seiner Mannschaft also höchste Konzentration: „Wir müssen es genauso angehen wie jedes andere Spiel auch und dürfen den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Als mahnendes Beispiel dient ihm die überraschende 32:41-Niederlage des Tabellendritten MTV Dannenberg am letzten Sonnabend bei der HSG Nord Edemissen/Uetze, durch die das Titelrennen zumindest vorerst auf einen Zweikampf zwischen dem TVU und der SG VfL Wittingen/Stöcken reduziert worden ist. Maus: „Eine fahrlässige Leistung meiner Mannschaft würde mich überraschen.“



Routinier Ngadhnjim Xhafolli im Interview

Denn die hat unter seiner Leitung großen Schritt nach vorn gesetzt. Ist von einem Dauer-Abstiegskandidaten über Rang drei in der letzten Saison nunmehr zu einem echten Titelkandidaten gereift. Die AZ sprach mit Routinier Ngadhnjim Xhafolli über die enorme Entwicklung und den damit in Uelzen ausgelösten Hype um die Mannschaft.



Herr Xhafolli, was hat Ihr Trainer mit dem Team gemacht, dass es Woche für Woche wahre Leistungsexplosionen gibt?

Ein Trainer ist immer hauptverantwortlich für den Erfolg und Misserfolg einer Mannschaft. Ich glaube, es ist so wie immer im Leben: Wenn du Erfolg haben möchtest, musst du hart dafür arbeiten. Und das tut Mucki (Maurice Maus, Anmerkung der Redaktion) jeden Tag. Er ist handballverrückt, hat einen ganz klaren Plan, wie er Handball spielen möchte, und vor allem hat er menschlich ein gutes Gespür, wie er welchen Spieler anpacken muss. Mit dieser Kombination gewinnt er das Vertrauen der Mannschaft, und das spiegelt sich in unserer Leistung wider.



Was genau macht die Mannschaft so stark?

Der Erfolg einer Mannschaft setzt sich immer aus mehreren Faktoren zusammen. Zum Einen muss man einfach sagen, dass wir eine unglaublich gute Chemie in unserer Mannschaft haben. Jeder opfert sich für den anderen auf. Wir agieren immer als Team und schrauben alle unsere eigenen Egos zurück, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Wir sind mehr als nur Kameraden. Wir sind fast wie eine Familie. Viele sprechen aktuell darüber, dass wir sehr viele Tore werfen und mit sehr viel Tempo nach vorne spielen. Das zeichnet unser Spiel aus, doch den größten Unterschied macht unsere starke Abwehr im Zusammenspiel mit einem sehr guten Torhüter-Gespann. Wir bekommen im Durchschnitt 21 Gegentore. Wer den Handball verfolgt, weiß, dass diese Zahl sehr gering ist. Nur durch diese leidenschaftliche Abwehrarbeit kommen wir in unser gefürchtetes Umschaltspiel und zu schnellen einfachen Toren.



Wie viel Anteil an dieser Entwicklung haben Sie als Routinier, wie sehen Sie Ihre Rolle im Team?

Ich bin ein Teil der Mannschaft und versuche, meine Aufgaben im Dienste der Gruppe zu erfüllen und so auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Dies ist auch meine Verantwortung als erfahrener Spieler, und dieser möchte ich an jedem Wochenende und in jedem Training gerecht werden. Ich versuche, für die jungen Spieler ein Vorbild zu sein. Dazu gehört auch, eine kommunikative Führungsrolle zu übernehmen. Ich versuche, auch unangenehme Themen anzusprechen, zu motivieren oder den jungen Spielern hier und da mal einen Tipp zu geben – ab und zu rege ich mich auch gerne mal über ein verlorenes Aufwärmspiel auf, um gerade den jungen Spielern klarzumachen, dass selbst bei Kleinigkeiten der absolute Siegeswillen vorhanden sein muss. Ich glaube, das hat am Anfang bei einigen für Kopfschütteln gesorgt. Aber nur wenn man mit Leistung und einem hohen Anspruch an sich und das Team vorangeht, kann man als Team auch vorankommen.



Sie stammen aus einer sportlichen Familie, Ihr Bruder Qendrim beispielsweise war Trainer in der Fußball-Oberliga bei Teutonia Uelzen und zuletzt beim Lüneburger SK Hansa in der 4./5. Liga. Verraten Sie uns, wo und was Ihre Verwandtschaft sportlich gerade so treibt?

Ich würde schon sagen, dass wir eine sehr sportbegeisterte Familie sind. Das führt auch dazu, dass mein Bruder und ich immer im engen Austausch sind, obwohl die Sportarten sehr unterschiedlich sind. Er ist zum Beispiel bei jedem Heimspiel im HEG und verfolgt unsere Entwicklung mit großer Begeisterung. Mein Bruder nimmt gerade nach fünfeinhalb Jahren eine wohlverdiente Pause vom Fußball und wird sich im neuen Jahr wieder neuen Aufgaben widmen. Meine beiden Cousins, die beide Nationalspieler waren – Albin Xhafolli spielte auch in der 1. Bundesliga für Gummersbach – haben sich nun ihrer Ausbildung gewidmet und spielen neben ihren Verpflichtungen in der Verbandsliga Handball. Die beiden verfolgen auch mit großer Begeisterung die Entwicklung in Uelzen und freuen sich sehr für den Verein, weil sie auch aus der Uelzener Talentschmiede kommen.



Als ehemaliger kosovarischer Nationalspieler sind Sie große Kulisse gewohnt. Wie viel Spaß macht Ihnen der Hype in der HEG-Halle, und wie wichtig ist die Unterstützung der Fans fürs Team?

Natürlich, je höher man spielt, desto größer sind die Kulissen. Selbstverständlich habe ich es in den alten Tagen sehr genossen, vor vollen Rängen zu spielen. Aber Handball ist für mich eine Herzensangelegenheit. Spiele für den Kosovo waren eine Herzensangelegenheit. Aber das Nachhausekommen nach Uelzen, etwas zurückzugeben an den Verein und die Herren Hüdepohl (ehemalige TVU-Trainer und Spieler, Anmerkung der Redaktion), die mir all die tollen, sportlichen Momente ermöglicht haben, ist eine genauso große Herzensangelegenheit. Daher genieße ich es umso mehr, dass der Handballsport in Uelzen immer mehr Begeisterung erfährt. Die Unterstützung unserer Fans ist dabei ein wichtiger Aspekt unseres Erfolges. Auf diesem Weg nochmal ein großes Dankeschön an alle.



17:1 Punkte, acht Siege in Folge. Wohin führt der Weg für den TVU?

Ich weiß natürlich, wohin die Frage führt, aber von mir bekommen Sie das M...-Wort nicht zu hören. Wir sind gut beraten, wenn wir von Spiel zu Spiel schauen und konzentriert weiter hart an uns arbeiten. Alles andere ist Zukunftsmusik und zu dieser Musik lässt es sich bekanntlich nicht gut tanzen.