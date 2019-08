Klein Pretzier – Premiere mit Bravour gemeistert. Die MSG Uhlenköper hat die Feuertaufe bestanden und mit Erfolg ihren ersten Lauf zur deutschen Meisterschaft im Autocross überhaupt auf dem Uhlenköper-Ring bei Klein Pretzier ausgerichtet.

„Das war echt eine Herausforderung mit jeder Menge Aufregung“, erzählt Anja Fauteck aus dem Organisationsteam der MSG. Rund 50 Helfer waren im Einsatz. Mehr als 90 Fahrer starteten beim 7. Lauf zur DM, viele besuchten das erste Mal diese Arena.

Denn DM-Läufe in Norddeutschland sind höchst selten, weil geeignete Strecken fehlen. Eigentlich spielt sich alles von Frankfurt/Main an abwärts ab, sagt Fauteck, die deshalb besonders stolz auf das Geleistete ist. „Für die Region ist es etwas Großes. Das ist praktisch die Bundesliga. Was sonst hier fährt, ist wie die Regionalliga Nord.“

Das Event der Extraklasse bot Autocross vom Feinsten. Über die Piste rasten sehr viele schnelle Vehikel, gerade die Spezialfahrzeuge mit den jugendlichen Crosskarts bis hin zu den Super Buggys. Sehr zur Freude der rund 1000 Fans aus ganz Deutschland, die sich vor allem in der ersten Kurve versammelten. Wer dort nach dem Start die Ideallinie fand, hatte gute Chancen, auch am Ende des Rennens vorn zu landen.

So wie der Lokalmatador Pierre Szallies, der für Furore sorgte und in der Klasse der heckangetriebenen Buggys mal wieder nicht zu schlagen war. „Ich war am Samstag Zeitschnellster von allen Fahrzeugen. Das war für mich ein Riesenerfolg“, erklärte der Groß Thondorfer. Szallies beherrschte die Heimstrecke tadellos, lieferte extrem starke Rennen in der Reihe der DM-Topfahrer und füllte sein pralles Punktekonto.

Die Uelzener Fahrer sind nicht in der Meisterschaft eingeschrieben, starteten allesamt als Gastfahrer. Lukas Liss (Uelzen) fand sich in der Jugendklasse auf Anhieb sehr gut ein. Er ärgerte die Punkte sammelnden jungen Rennfahrer spürbar und erkämpfte sich den Pokal des Zweitplatzierten des Wochenendes. Liss: „Es war eine sehr gut organisierte Veranstaltung mit vielen Fahrern auf sehr hohem Niveau. Mein zweiter Platz war mehr, als ich erwartet hatte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, im nächsten Jahr weitere DM-Rennen zu bestreiten.“

Als „tolle Erfahrung“ beschrieb Jan-Christoph Ittrich die Rennen. Der Suhlendorfer: „Mit meinem aus normalen Mitteln aufgebauten Wagen bei der DM mithalten zu können und dabei konkurrenzfähig zu sein, war schon klasse.“ So fuhr Ittrich über das gesamte Wochenende stets auf den zweiten oder dritten Platz, konnte dann im Finale wegen einer defekten Lenkung aber nicht starten.

Für Stefan Hohmann war alles „neu und ungewohnt“. Der Uelzener, der schon viele beeindruckende Rennen auf dem Uhlenköper-Ring in seinem Golf 1 absolviert hat, ist nunmehr in einem Spezial-Cross-Buggy auf der Strecke zu sehen. Als Premiere wählte Hohmann gleich die DM, testete etwa 20 Runden. „Nach dem Drama im zweiten Vorlauf, das fast einen Ausfall bedeutet hätte, dachte ich: Das war’s!“ Doch sein Team leistete ganze Arbeit, reparierte den Buggy noch rechtzeitig vor dem nächsten Lauf.

Als einsetzender Regen die Bahn rutschig werden ließ, zeigte Hohmann sein Können und wurde mit dem dritten Gesamtplatz belohnt.