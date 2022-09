Fünffacher Lukas Burghardt lässt Union Bevensen jubeln

Bienenbüttels Dominik Friedrich verliert Orientierung und Ball. Die Ebstorfer Jakob Prüß (links) und Marcel Schlack schnappen sich gleich das Leder. © Immo de la Porte

Am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland ist der Knoten bei der Union Bevensen geplatzt. Im Derby bei Teutonia Uelzens Landesligareserve siegten die Kurstädter torreich mit 7:3.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis – Damit verließ die Union die Schlussposition in der Liga. Auch der TuS Ebstorf feierte nach längerer Durststrecke einen Derbyerfolg, besiegte den TSV Bienenbüttel mit 2:0. Der SV Molzen kletterte nach einem 4:1-Sieg über den FC SG Gartow auf Tabellenplatz vier.

TuS Ebstorf – TSV Bienenbüttel 2:0 (1:0)

Die Ebstorfer beendeten ihre Durststrecke, die Bienenbütteler ihre jüngste Erfolgssträhne. In einem umkämpften Derby gingen die drei Punkte am Ende verdient an die Platzherren, wie auch beide Trainer unisono feststellten. „Endlich mal wieder gewonnen“, schnaufte TuS-Trainer Björn Penkert nach dem Schlusspfiff tief durch. „Es hätte aber auch ein etwas entspannterer Nachmittag sein können, wenn wir nicht so viele Chancen liegen gelassen oder einige Situationen sauberer zu Ende gespielt hätte.“



Ins gleiche Horn stieß sein Gegenüber Frank Kathmann, der seine Mannschaft im Vergleich zu den letzten gar nicht wiedererkannte: „Wir haben heute nicht verloren, weil der Gegner so gut war, sondern wir so schlecht waren. Ein klarer Rückschritt für uns. Die ersten 45 Minuten haben wir überhaupt nicht stattgefunden. Wenn Ebstorf nachher seine vielen Kontermöglichkeiten besser nutzt, verlieren wir auch noch höher.“ Marcel Schlack vor dem Pausenpfiff und Karl Böttcher nach dem Wiederanpfiff trafen für den Sieger ins Schwarze – 2:0.



Teutonia Uelzen II – Union Bevensen 3:7 (0:4)

Teutonias Trainer Steffen Vick war nach dem Kellerduell gegen den bisherigen Ligaletzten aus Bad Bevensen völlig bedient. „Heute bin ich zum ersten Mal beinahe sprachlos. Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, glich einer absoluten Verweigerung. Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Und das war eigentlich viel.“



Die Union dagegen atmet nach ihrem ersten Saisonsieg auf, verbesserte sich damit auf den drittletzten Rang. Coach Tobias Neubauer nach dem Abpfiff: „Endlich! Ein verdienter Sieg nach einer super geschlossenen Mannschaftsleistung.“



Thiemo Gerstenkorn und Birger Wehnke eröffneten die Union-Festspiele, der überragende und später fünffache Torschütze Lukas Burghardt baute den Vorsprung nach einer guten Stunde auf 0:5 aus. Erst im zweiten Durchgang hielten die Teutonen dagegen.



SV Molzen – FC SG Gartow 4:1 (1:0)

Nach der 1:2-Vorsonntagsniederlage in Ochtmissen kehrten die Molzener umgehend auf den Erfolgspfad zurück, besiegten den Aufsteiger aus Gartow deutlich mit 4:1 Toren. „Abgesehen von den zehn Minuten nach unserem 3:0 war es ein sehr kontrolliertes und dominantes Ballbesitzspiel von uns“, berichtete ein hoch zufriedener SVM-Trainer David Feckler. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die sensationelle Trainingsarbeit vom Torwart bis zum Betreuer macht sich bezahlt.“ Nach einem Foulspiel am überragenden Tim Feige verwandelte Mirco Lohrber den fälligen Strafstoß zum Pausen-1:0. Joél Schaate und Ameen Khuder Khalaf bauten den Vorsprung nach dem Wiederanpfiff aus. Nach einer kurzen Schwächephase und dem Gartower Gegentreffer setzte Florian Meier schließlich den Schlusspunkt.



Die Ergebnisse auf einen Blick SC Lüchow – TSV Adendorf 0:7 (0:4) Tore: 0:1, 0:3, 0:5 Iwan (15., 24., 54.), 0:2 Warncke (22.), 0:4 Bade (38.), 0:6 K. Breese (76.), 0:7 N. Breese (82.). FC Heidetal – FSG Südkreis 5:3 (3:0) Tore: 1:0 D. Horn (7.), 2:0 Held (23.), 3:0 J. Horn (25.), 3:1 D. Schulz (53./Elfmeter), 3:2 N. Ahrens (61.), 4:2 D. Horn (74.), 5:2 Wischmann (89.), 5:3 Roost (90.+2/Elfmeter). TuS Ebstorf – TSV Bienenbüttel 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Schlack (13.), 2:0 K. Böttcher (75.). Teutonia Uelzen II – Union Bevensen 3:7 (0:4) Tore: 0:1 Gerstenkorn (10.), 0:2 Wehnke (23.), 0:3, 0:4 Burghardt (42., 45.+1), 0:5 Burghardt (63.), 1:5 Zkaki Chriki (66.), 1:6 Burghardt (68.), 2:6 Becker (77.), 3:6 Tiegs (84.), 3:7 Burghardt (89.). TuS Wustrow – Eintr. Lüneburg 0:4 (0:3) Tore: 0:1 Okorn (7.), 0:2 Stegen (10.), 0:3 Okorn (34.), 0:4 Aehlig (77.). TSV Gellersen II – Ochtmisser SV 2:4 (0:3) Tore: 0:1 Oscco (13.), 0:2, 0:3 Saucke (16., 45.+2), 1:3 Schmidt (61.), 1:4 Alkhalil (73.), 2:4 Meyer (85.); Gelb-Rot: (74./Gellersen). SV Molzen – FC SG Gartow 4:1 (1:0) Tore: 1:0 Lohrber (22./Foulelfmeter), 2:0 Schaate (59.), 3:0 Ameen Khuder Khalaf (71.), 3:1 Knist (81.), 4:1 F. Meier (87.). SV Lemgow/D. – Lüneburger SV 4:1 (3:1) Tore: 1:0 Thunecke (5.), 1:1 Merkosjan (15.), 2:1 Fröhlich (21.), 3:1 Thunecke (25.), 4:1 Thunecke (76.).