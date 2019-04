Frist verlängert: Noch bis Montag anmelden

Besonderer Bonbon: Für die Schülerläufe entfällt die Nachmeldegebühr auch am Wettkampftag.

Uelzen – Osterüberraschung für alle interessierten Läufer, die die Anmeldephase für den 2. AZ-Firmenlauf verpasst haben: Der ausrichtende SV Rosche hat die Meldefrist verlängert. Das Online-Portal (www. sv-rosche-leichtathletik. de) ist nunmehr noch bis zum Ostermontag, 22. April, geöffnet.

Danach sind Nachmeldungen bis 10 Uhr am Veranstaltungstag nur noch mit einer Extragebühr möglich. Aber: Für die Schülerläufe entfällt diese Nachmeldegebühr auch am Wettkampftag.

Der 2. AZ-Firmenlauf wird am Sonntag, 28. April, in Uelzen auf der Veerßer Straße vor dem Rathaus am Herzogenplatz gestartet. Los geht es um 10 Uhr, wenn die ambitionierten Athleten auf die Zehn-Kilometer-Strecke geschickt werden.

Um 11.15 Uhr steht der Firmen- und Jedermannslauf über fünf Kilometer auf dem Programm. Das Aufwärmen der Teilnehmer übernimmt ab 11 Uhr ein qualifiziertes Fitnessteam. Den Abschluss bilden die beiden Schülerläufe über einen Kilometer für die Jahrgänge 2008 bis 2011 und zwei Kilometer (2004 bis 2007). Alle Kinder erhalten im Ziel Medaillen.

VON BERND KLINGEBIEL