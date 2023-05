Frisbee-Nationalspielerin Levke Walczak: MTV Barum glückt ein großer Wurf

Von: Arek Marud

Kurioser und prominenter Transfer: Levke Walczak mit Barums Trainer Bernd Wischnewski. © De la Porte

Die frühere Zweitliga-Spielerin von Holstein Kiel, Levke Walczak, spielt ab sofort für Fußball-Oberligist MTV Barum. Mit Einschränkungen. Die 27-Jährige ist Nationalspielerin im Ultimate Frisbee und reist für ihre große Passion um die Welt!

Barum - Hinter Levke Walczak liegen aufregende Wochen. Nach zehntägigem Aufenthalt mit dem deutschen Frisbee-Nationalteam in Barcelona gab sie beim MTV Barum ein denkwürdiges Fußball-Comeback am vorletzten Spieltag in Hildesheim. Der prominente Neuzugang schoss beim 3:0 sogar ein Tor und feierte auf Anhieb den Klassenerhalt mit den Blau-Weißen. Dabei hatte Walczak ihre Fußball-Karriere eigentlich längst beendet und widmete sich ihrer großen Vorliebe, dem Ultimate Frisbee – ein Mannschaftssport mit einer 175 Gramm schweren Kunststoffwurfscheibe.

Bis zum 19. Lebensjahr spielte Walczak in der 2. Fußball-Liga und Regionalliga von Holstein Kiel sowie parallel in der U17-Bundesliga. Nach studienbedingtem Umzug nach Rostock folgten in sieben Jahren nur noch drei Punktspiele. Walczak zog Ultimate Frisbee vor. Sie ist deutsche Nationalspielerin, war in den USA für die Boston Brute Squad aktiv und wurde vor Kurzem sensationell „Weltmeisterin“ mit der kolumbianischen Mannschaft Medellin Revolution, die als erstes nichtamerikanisches Team die World Ultimate Club Championships in Cincinnati gewann. „Frisbee ist meine Passion. Wie die Scheibe fliegt, ist faszinierend und ästhetisch. Und es ist schneller als Fußball“, erzählt sie.



Warum die Rückkehr zum Fußball? Angelockt von den Vorzügen des Landlebens kaufte sich Walczak ein Grundstück in Göhr – ein Ortsteil von Schnega. Da es in der Region kein Frisbee-Team gibt, hielt sie sich dort bei den Fußball-Altherren fit. Am Bahnhof in Schnega wurde sie auf die Barumerin Kira Kulaczewski aufmerksam, da sie im MTV-Dress auf den Zug wartete. „Ich habe sie gefragt, wo sie Fußball spielt und war total begeistert.“ Walczak nahm Kontakt zu Coach Bernd Wischnewski auf, kam zum Training und war Feuer und Flamme. „Wenn ich es noch mal mache, dann ambitioniert. Die Oberliga ist ein gutes Niveau.“ Für Wischnewski ein absoluter Glücksgriff. „Levke hat Power und Drang zum Tor, einen Torinstinkt, ist körperlich präsent und leitet das Spiel.“





Allzu viele Spiele werden aber wohl nicht zusammenkommen. Levczak ist an den Wochenenden häufig bei Lehrgängen des Nationalteams und reist im Herbst in die USA, um mit den Boston Brute Squad an einem hochkarätigen Turnier teilzunehmen. „Es ist so etwas wie die Champions League. In den USA gibt es fünf Millionen Spieler“, berichtet sie. Vielleicht gibt es bald auch einige Frisbee-Begeisterte in Uelzen.



Walczak überredete ihre Barumer Mitspielerinnen, die exotische Sportart in der Sommerpause auszuprobieren. Auf dem Sportplatz in Schnega will sie regelmäßig Trainings anbieten und lädt Interessierte ein. Infos unter: levke.walczak@uni.rostock.de .