SV Eddelstorf schlägt nach 42 Jahren wieder das Kapitel Frauenfußball auf

Von: Bernd Klingebiel

Nach 42 Jahren hat der SV Eddelstorf wieder eine Frauen-Fußballmannschaft, die erstmals gemeinsam trainierte (oben von links): Joana Unbehauen, Steffi Meyerjürgen, Bea König, Maren Rösler, Yvonne Duisterwinkel; unten: Bianca Stute, Sabine Loschwitz und Christina Jahnke. © Privat

Nach 42 Jahren Pause hat der SV Eddelstorf wieder eine Frauen-Fußballmannschaft. Das erste gemeinsame Training haben die Kickerinnen bereits absolviert.



Eddelstorf – „Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, der Spaß steht im Vordergrund“, wirbt Coach Marcel Duisterwinkel um weitere Interessentinnen jedes Alters.

Als Stand-by-Spieler der Herrenfußballer und Trainer einer Eddelstorfer Juniorenmannschaft möchte er den Posten aus zeitlichen Gründen allerdings nicht dauerhaft bekleiden, sondern das Projekt hauptsächlich mitanschieben.



„Außer Spielerinnen wird auch ein Trainer oder eine Trainerin gesucht, um der neuen Mannschaft unter die Arme zu greifen“, erklärt der Verein. Nach der Anlaufphase sollen die Gelb-Blauen dann zur nächsten Saison 23/24 als Siebener-/Neuner-Team zum Punktspielbetrieb gemeldet werden. Falls dem SVE dieses Vorhaben gelingt, knüpft er an eine kurze, aber intensive Erfolgsstory an.



Bereits ab 1976 unter der Leitung von Ulli Strzalla gab es am Königskamp eine ambitionierte Frauenmannschaft. Meike Mennerich wurde erste Fußballerin des Jahres im SVE, ihre Nachfolgerin war 1978 Heike Eggersglüß. Die von Rolf Tappenbeck trainierte und von Gudrun Werner betreute Damenmannschaft wurde in der Saison 1978/79 am Himmelfahrtstag vor mehr als 300 Zuschauern durch einen 1:0-Sieg gegen den SV Rosche Bezirksmeister und stieg in die Bezirksliga auf.



Landesliga war dem SV Eddelstorf zu kostspielig

Als sich die Eddelstorferinnen dann sogar anschickten, noch eine Klasse höher zu springen, gerieten sie ins Abseits. Aus Kostengründen verwehrte der Vorstand den angestrebten Aufstieg in die Landesliga, sodass einige leistungsstarke Spielerinnen abwanderten und die Mannschaft sich 1980 auflöste.



Fußballerinnen der ersten Stunde beim SV Eddelstorf: Zwischen 1976 und 1980 sorgte das Team (1978) für Furore, schickte sich an, in die Landesliga aufzusteigen. Der sportliche Höhenflug bedeutete aus wirtschaftlichen Gründen aber auch gleichzeitig das Aus für die ambitionierte Mannschaft. © SV Eddelstorf

So weit nach oben soll es mit dem neuen Team aber gar nicht gehen. Das Projekt habe auch nichts mit dem Hype um die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zu tun, die im Sommer eine begeisternde Europameisterschaft spielte, Zweite wurde und vielerorts großen Euphorie auslöste.



In Eddelstorf reifte die Idee bereits vor den Titelkämpfen in England, nämlich während der Saisonabschlussfeier der U9/U10-Junioren. Die Talente kickten dabei gegen ihre Eltern. Das Spiel endete unentschieden. Einigen Müttern bereitete der Fußball so viel Spaß, dass sie ein eigenes Team ins Leben rufen wollten, erklärt Duisterwinkel. Sie machten Nägel mit Köpfen, der Verein mit SVE-Obmann Jannik Siegemund gab sein Okay. Nunmehr rollt der Ball. Duisterwinkel: „Wir wollen immer montags ganz locker trainieren.“ Beginn ist um 19 Uhr am Königskamp.



Wenn es in den Füßen juckt: Weitere Informationen gibt es bei Marcel Duisterwinkel unter der Telefonnummer (01 71) 5 24 66 91.