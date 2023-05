Laura Alvermann: „Das ist schon etwas Besonderes“

Nach zehn Jahren in der Oberliga droht dem MTV Barum mit Meister-Heldin Laura Alvermann der Abstieg

Von: Bernd Klingebiel, Arek Marud

Teilen

2013 stiegen die Barumerinnen in die Oberliga auf. Die einzige noch verbliebene Spielerin aus dem damaligen Kader ist Laura Alvermann (Mitte, Zweite von links). Christine Meier (Mitte, Dritte von rechts) und Christina Broders (oben, Dritte von rechts) sind zwar ebenfalls noch im MTV-Trikot aktiv, jedoch in der 2. Mannschaft. © Marud, Arek

2013 stieg sie mit dem MTV Barum in die Fußball-Oberliga Niedersachsen auf. Inzwischen ist Laura Alvermann im Team die einzige noch verbliebene Spielerin aus der Landesliga-Meistermannschaft. Christine Meier und Christina Broders sind zwar ebenfalls noch beim MTV aktiv, aber in der 2. Frauenmannschaft. Zehn Jahre später droht der Abstieg.

Barum – Vier Spieltage vor Saisonende steht der MTV als Oberliga-Dino auf dem obersten (11.) von drei Abstiegsplätzen. Das Restprogramm hat es in sich. Nach der Auswärtspartie bei der SG Rodenberg (7.) am Sonntag (7. Mai, 11 Uhr) empfangen die Blau-Weißen den souveränen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig, müssen zum Abstiegskracher nach Hildesheim und erwarten im Saisonfinale den Tabellenzweiten TSV Limmer.

Laura Alvermann will mit dem MTV Barum unbedingt zum Klassenerhalt stürmen und hat ihr Ziel fest im Blick. © Immo de la Porte

Meister-Heldin Alvermann verschwendet keinen Gedanken an ein tatsächliches Abstiegsszenario: „Wir wollen die Klasse unbedingt halten und können auch unserer Zweiten einen Zwangsabstieg nicht antun.“ Denn kippt der Dino hinab in die Landesliga, müsste Barums Reserve ihren sportlich gesicherten Platz in der nächsten Saison dort räumen. Doch auch Laura Alvermann weiß: „Wir hatten ja schon ein paar Mal ein bisschen Probleme. Aber es ist das erste Mal, dass es so eng ist.“



Trotz ihrer erst 28 Jahre ist die Offensivspielerin fast schon so etwas wie die Mutter der Kompanie, hat ebenso Titelkampf in der Oberliga und große Pokalspiele erlebt. „Die Mannschaft ist wirklich sehr jung“, sagt Alvermann und findet’s beeindruckend, wie der MTV Barum seit einem Jahrzehnt immer wieder Talente integriert, sie zu einer homogenen Mannschaft formt und auf Landesebene im Konzert der großen Namen wie Hannover 96 und Eintracht Braunschweig mitspielt.



Laura Alvermann: „Das ist schon etwas Besonderes“

„Das ist schon etwas Besonderes. Für das ganze Dorf, für den Uelzener Fußball“, motiviert Alvermann im Abstiegskampf. Sie selbst soll und kann die Mannschaft mitreißen. „Laura ist eine Führungsspielerin. Ihre Schnelligkeit ist ein Alleinstellungsmerkmal. Von ihrer Athletik profitieren die Mitspielerinnen“, sagt Trainer Bernd Wischnewski.



Der MTV hat als Drittletzter den Klassenerhalt noch in eigener Hand. Es erklärt sich somit von selbst, dass beim Tabellensiebten aus Rodenberg am Sonntag nur ein Sieg zählt. Das große Aber: Weder auswärts (sieben Punkte in zehn Spielen) noch in der Rückrunde (acht Zähler in acht Begegnungen) klappte beim MTV bisher allzu viel.