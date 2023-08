Union Bevensen hofft im Bezirkspokal auf Top-Einstand

Von: Bernd Klingebiel

Der MTV Barum II (links Johanna Moritz) steht bei Bezirksligaaufsteiger SG Eldingen/Höfer vor einer nicht zu unterschätzenden Pokalhürde. © Immo de la Porte

Nach dem frühen Ausscheiden aus dem Niedersachsenpokal mit 0:2 beim TuS Lutten wollen die Oberliga-Fußballerinnen des MTV Barum umso mehr in der Liga einen gelungenen Auftakt hinlegen. Sie erwarten den PSV Hildesheim.

Uelzen/Landkreis – Barums Landesliga-Reserve und Bezirks-Debütant Union Bevensen starten unterdessen am Sonntag, 13. August, mit Pokalspielen in die Saison 2023/24.

Frauenfußball-Oberliga

MTV Barum - PSV Hildesheim (Sonnabend, 12. August, 15 Uhr)

Liga-Saisonstart für Barums Oberliga-Fußballerinnen: Liga-Stammkraft PSV Hildesheim weckt gute Erinnerungen, denn der MTV sicherte sich in der Vorsaison mit einem 3:0-Auswärtssieg vorzeitig den Klassenverbleib. Doch das ist letztlich Makulatur, aktuell steht das doch etwas enttäuschende Pokal-Aus in Lutten (0:2) in den Büchern. „Somit sind die Sinne wieder geschärft, dass wir uns man-ches wieder selbst erarbeiten müssen“, hofft Trainer Bernd Wischnewski.



Gerade bei eigenem Ballbesitz müsse seine Elf zulegen, sich zeigen und nicht verstecken. Den umformierten Gegner, der im Landespokal auf eigenem Platz eine 0:4-Klatsche gegen Scharmbeckstotel kassierte, erwartet Wischnewski „zweikampfbetont, viel arbeitend gegen den Ball. Und sie haben viele lange Bälle im Repertoire.“



Personell gibt es ein Kommen und Gehen im Kader der Blau-Weißen: Marla Erdmann, Kira Kulaczewski, Marie-Luise Erdmann und Selina Diederichs fehlen aktuell, dafür sind Jasmin Papenburg, Jule Dem-lang, Jasmin Bergmann, Luisa Liss und Johanna Hilmer dabei. Charlotte Zöphel (Bänderanriss Knie) ist noch nicht wieder im Mannschaftstraining.



Gespielt wird auf Wunsch der Hildesheimerinnen übrigens für Barum ungewöhnlicherweise bereits am Sonnabend um 15 Uhr.



Bezirkspokal

Union Bevensen - SG Scharmbeck/P. (Sonntag, 13. August, 11 Uhr)

Der Bezirksliga-Aufsteigerinnen aus Bad Bevensen startet mit einem guten Gefühl die neue Saison. „Die Vorbereitung lief größtenteils zufriedenstellend. „Wir hatten drei Testspiele, haben zwei davon deutlich gewonnen“, bilanziert Trainer Lukas Burghardt. Seine Mannschaft schlug den TSV Gellersen mit 12:1 und SC Tewel mit 4:0. Gegen den starken Landesligisten MTV Jeddingen lag Union bis zur 80. Minute mit 0:1 hinten und kassierte erst in der Schlussphase weitere vier Gegentore zum 0:5-Endstand.



Burghardt: „Wir gehen somit selbstbewusst in das erste Pflichtspiel dieser Saison.“ Scharmbeck-Pattensen sei jedoch schwer einzuschätzen. „Die Mannschaft spielt seit einigen Jahren in der Bezirksliga und wird dementsprechend einiges an Erfahrung haben. Wir sind nichtsdestotrotz überzeugt, das Spiel gewinnen zu können und eine Runde weiterzukommen.“ Einige Spielerinnen sind verletzt, im Urlaub oder privat verhindert.



SG Eldingen/Höfer - MTV Barum II (Sonntag, 13. August, 15.30 Uhr)

Für die Barumerinnen um ihren neuen Cheftrainer Axel Feige ist der gastgebende Bezirksligist ein unbekannter Gegner. „Sicherlich wird die SG Eldingen/Höfer den Schwung aus dem Aufstieg in die Bezirksliga mitnehmen und uns das Leben schwermachen“, erwartet er hoch motivierte Gastgeberinnen. Der MTV-Coach: „Das wird kein einfaches Spiel, zumal unsere Vorbereitung ziemlich durchwachsen war. In keinem Spiel stand der Stamm zur Verfügung, Einspielen somit Fehlanzeige.“ Der Einzug in die nächste Runde sei trotz vieler Ausfälle durch Dienst, Verletzung und Urlaub „natürlich unser Ziel“, betont Feige. dlp/am