Barums Neuzugang Selina Diederichs ist Sportlerin des Jahres

Nach Personaloffensive: MTV Barums Neuzugänge mit Ehrgeiz

Von: Bernd Klingebiel

Zuvor Leistungsträgerinnen bei der SG Lemgow-Dgst./Gusborn, jetzt Neuzugänge beim MTV Barum (von links): Selina Diederichs, Jasmin Bergmann, Birte Zahlmann. © Marc Werner

Die Fußballerinnen des MTV Barum haben das Vorbereitungstraining für die neue Saison aufgenommen.

Barum – Für den Oberligisten beginnt die Spielzeit bereits am Sonntag, 6. August, 13 Uhr, mit dem Erstrundenspiel im Niedersachsenpokal beim TuS Lutten in Goldenstedt bei Vechta. Der gastgebende Aufsteiger in die Oberliga-Staffel West ist für die Blau-Weißen ein bisher unbekannter Gegner.

Sollten die Blau-Weißen ihre Auswärtshürde meistern, wartet im Achtelfinale ein Heimspiel gegen den Sieger des Oberliga-Duells zwischen SV Hastenbeck und Eintracht Lüneburg.



Nach dem zuletzt zähen und spannenden Kampf um den Klassenerhalt stellt sich der MTV nunmehr breiter auf. Er präsentiert zehn Sommer-Neuzugänge. Und mit dem früheren Trainer der Oberliga--Mannschaft und Rückkehrer Björn Schwichtenberg einen Manager/Vermittler zwischen den Frauenteams und dem geschäftsführenden Vorstand. Der frühere Molzener Coach Axel Feige übernimmt die 2. Mannschaft. Auch Ex-Trainer Burkhard Schorling steigt wieder bei den MTV-Damen ein.



So sollen die Kickerinnen aus der Oberliga-Elf und der Landesliga-Reserve noch enger zusammenrücken, um die Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Denn ohne Zweite kein Oberliga-Fußball in Barum. Und bei Abstieg der Ersten keine Landesliga beim MTV, erklärt Schwichtenberg.



So geht es los im Landes- und Bezirkspokal der Frauen Niedersachsenpokal, 1. Hauptrunde, Sonntag, 6. August: TuS Lutten - MTV Barum (13 Uhr)

Achtelfinale, Dienstag, 3. Oktober: Sieger Lutten/Barum - Sieger Hastenbeck/E. Lüneburg (14)

Bezirkspokal, 1. Hauptrunde, Sonntag, 13. August: Union Bevensen - Sieger Scharmbeck/Jesteburg II (13 Uhr)

Sieger Eldingen/VfL Lüneburg - MTV Barum II (13 Uhr)

Mit Jule Demlang von den U17-Bundesliga-Juniorinnen des VfL Wolfsburg (AZ berichtete), und auch mit Nina Soetebeer vom Landesligisten VfL Eintracht Hannover sind dem MTV hochklassige Transfers gelungen. Auf der Zielgerade der letzten Saison verstärkte den MTV mit Levke Walczak zudem eine frühere Zweitliga-Akteurin von Holstein Kiel.



In den Fokus der sommerlichen Neuverpflichtungen rückt ein Quartett von der SG Lemgow/Gusborn, wobei sich Torhüterin Anne-Katrin Kohde dem MTV bereits einige Wochen zuvor angeschlossen hatte. Jasmin Bergmann, die nach zwei Jahren ins Waldstadion zurückkehrte, Selina Diederichs, und Birte Zahlmann zählten bei dem Bezirksliga-Vierten der letzten Saison zu den Leistungsträgerinnen. Sie reißen dort eine kaum zu schließende Lücke.



Barums Neuzugang Selina Diederichs ist Sportlerin des Jahres

Diederichs ist im Nachbarkreis bei einem Wettbewerb der Elbe-Jeetzel-Zeitung von den Lesern gerade erst zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. Sie besticht durch ihre Technik. Zahlmann ist eine Allround-Sportlerin. Sie spielt unter anderem auch Handball bei der SG Südkreis Clenze.



Die Neuzugänge würden dem jungen Team mit ihrer Erfahrung und Physis „guttun“, betont Schwichtenberg. Sie müssten sich im höherklassigen Umfeld zwar noch „akklimatisieren“. Dass dies gelingt, daran gebe es keine Zweifel. Schwichtenberg lobt den großen Ehrgeiz: „Die wollen!“

MTV Barums Neuzugänge: Jule Demlang (VfL Wolfsburg U17), Nina Soetebeer (VfL Eintracht Hannover), Anne-Katrin Kohde, Jasmin Bergmann, Selina Diederichs, Birte Zahlmann (alle SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn), Marie Kordes (SV Holdenstedt, U17 Jungen), Emma Plate (JSG Wriedel/Ebstorf/Barum U16 Jungen), Elizanne de Mitri (JSG Wrestedt/Holdenstedt U16 Jungen), Levke Walczak (während der letzten Saison).