3:0 in Hildesheim: MTV Barums Fußballerinnen bejubeln den Oberliga-Klassenerhalt!

Von: Bernd Klingebiel

Jubel in der Hildesheimer Abenddämmerung: Die Fußballerinnen des MTV Barum haben den Klassenerhalt in der Frauen-Oberliga geschafft. © Privat

Die Fußballerinnen des MTV Barum haben den Klassenerhalt in der Frauen-Oberliga Ost geschafft. Am Freitagabend (19. Mai) gelang der entscheidende Sieg beim PSV Grün-Weiß Hildesheim – mit prominenter Unterstützung!

Hildesheim/Barum - Vor genau zehn Jahren feierten die Blau-Weißen den Aufstieg in die Oberliga. Nun bejubelte die Mannschaft von Trainer Bernd Wischnewski nach einer langen Zittersaison passend zum Jubiläum den weiteren Ligaverbleib durch das 3:0 (2:0) in Hildesheim.

PSV Hildesheim - MTV Barum 0:3 (0:2)

Das Szenario eines drohenden Fernduells am letzten Spieltag lastete zunächst auf den Schultern der Barumerinnen, die sich aber auf ihre Stärken verlassen konnten. Nach erfolgreichem Pressing von Marie Petersen brachte Laura Alvermann den MTV mit ihrem zehnten Saisontreffer in Führung. Die Torjägerin war es auch, die Denise Höber mit einem langen Flankenball in Position brachte – 2:0 zur Halbzeit, Balsam für die Seele!



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Levke Walczak (27) auf den 3:0-Endstand. Die ehemalige Kieler Zweitliga- und Warnemünder Verbandsligaspielerin hat sich nach längerer Pause erst am vergangenen Dienstag dem MTV angeschlossen, erklärte Wischnewski. Sie gehört im Ultimate Frisbee zur Weltspitze!



Im letzten und sportlich nunmehr bedeutungslosen Saisonspiel empfangen die Barumerinnen am Sonntag (21. Mai) den Tabellenzweiten TSV Limmer. Anstoß ist um 11 Uhr im Waldstadion.

Tore: 0:1 Alvermann, 0:2 Höber, 0:3 Walczak.