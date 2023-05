Frauen-Power im Doppelpack

Jubel in Rot-Weiß: Spieler und Fans freuen sich mit Janine Tippe (Mitte in Weiß), die beim TSV Jastorf eingewechselt wurde. Bereits zwei Stunden zuvor spielte Merle Burghardt für die Männermannschaft von Union Bevensen II. © Privat

Premiere im Uelzener Fußball. Am Wochenende haben gleich zwei Frauen bei den Männern mitgespielt. Darunter eine Handballerin.

Uelzen/Landkreis – Merle Burghardt von Union Bevensen und TVU-Handballerin Janine Tippe liefen am Sonntag für Union Bevensen II und den SV Stadensen in einem Punktspiel auf. Außerdem im AZ-Nachschuss: Ehrungen in Hanstedt und Wellendorf, Trikottausch in Holdenstedt und Fanärger in Barum.

Wellendorfs Institution

Der Ehrenamtsbeauftragte des Heide Wendland-Kreises, Gisbert Stevens, zeichnete das Wellendorfer Urgestein, Eckhard Meyer, mit der goldenen Ehrennadel des NFV aus. Meyer ist seit mehr als 40 Jahren Vorsitzender des SV Wellendorf. In Anwesenheit seiner Vorstandskollegen wurden ihm diese Auszeichnung und Urkunde überreicht.



Zu niedriges Tor verhindert Treffer

Beim Kreisligisten SV Molzen kam gegen die Lüneburger SV (1:2) das Tor im wahrsten Sinne des Wortes zu kurz. Auf dem Sportplatz des SV Ilmenau, wo die Partie ausgetragen wurde, maß das Gebälk rund 15 Zentimeter zu wenig in der Höhe. „Wenn man sonst nie mit den Händen an die Latte kommt und sie plötzlich mit den Fingerspitzen berühren kann, ist das der erste Hinweis“, erklärte SVM-Betreuer Kai Liebner, wie ein Betreuer-Kollege das Ganze entdeckte. Kurzerhand wurde mit elektronischem Bandmaß nachgelesen. Pikant: Molzens Maximilian Giere traf beim Stand von 0:0 (19.) die Unterkante der Latte. Der wäre sonst reingegangen. Die AZ stellte bereits vor 15 Jahren nach einer Messaktion fest, dass zahlreiche Tore im Landkreis zu niedrig waren, wie sich auch Liebner erinnert: „Es mussten damals flächendeckend die Tore geändert werden. Da waren wir auch von betroffen.“



Hanstedter Urgestein

Ehre für Dieter Barenscheer. Das Urgestein des SV Hanstedt wurde mit der Goldenen Verdienstnadel des Heide-Wendland-Kreises ausgezeichnet. Barenscheer ist seit 40 Jahren Schriftführer beim SVH. Zusätzlich war er auch als Fußballobmann und Mannschaftsbetreuer im Verein aktiv. Barenscheer hatte unter anderem auch die Chronik zum 100-jährigen Hanstedter Fußballjubiläum 2021 erstellt.



„Wie eine Presswurst“

Der SV Holdenstedt lief im Bezirksliga-Derby gegen den SV Rosche nicht in seinen gewohnten lilafarbenen Heimtrikots auf, sondern in weißen Jerseys. Gästetrainer Pascal Kläden hatte zuvor um die neue Kleiderordnung gebeten, damit sein Team in Holdenstedt seine blauen Heimtrikots tragen könne. Denn der Roscher Coach hielt sich wegen akuter Personalnot auf der Bank und komplett eingekleidet für einen Einsatz bereit, der in der Schlussminute erfolgte. Kläden erklärte den Kleidertausch: „In unser schwarzes Auswärtstrikot passe ich nicht rein, da sehe ich aus wie eine Presswurst.“ Der SV Holdenstedt kam der Bitte ohne Diskussionen nach: „Das ist doch selbstverständlich“, schmunzelte Coach Felix Lüring.



Frauen mischen Männerfußball auf

Das hat es wohl noch nicht im Uelzener Fußball gegeben. Gleich zwei Frauen sorgten am Sonntag für ein echtes Novum und liefen für Männermannschaften auf. Merle Burghardt spielte in der 3. Kreisklasse knapp 15 Minuten für die 2. Herren von Union Bevensen gegen Sperber Veerßen II. „Sie wurde im Sturm aufgestellt, hat sich viel bewegt, hatte eine große Chance und traf den Pfosten“, schildert Unions Fußball-Obmann Helge Hinrichs, der weitere Einsätze nicht ausschließt. „Merle hat Spaß gehabt und hofft auf einen weiteren Einsatz, wenn es möglich ist.“



Bereits am Sonnabend hatte Burghardt einen Grund zum Feiern. Mit Bevensens Frauenmannschaft feierte sie die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga. Das Team schlug die SG Thomasburger SV/Barskamp mit 4:2 und ist einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr einzuholen. Burghardt (21 Saisontreffer, Platz drei der Torjägerliste) ging leer aus. Dafür trafen Lina Hedder, Carlotta Müller (2) und Nora Kronshage.



Und noch ein ruhmreiches Debüt. Denn auch Janine Tippe feierte eine Premiere im Männerfußball und wurde nach 74 Minuten beim SV Stadensen in der Auswärtspartie beim TSV Jastorf eingewechselt. Das Besondere: Tippe ist eigentlich Handballerin beim Regionsoberligisten TV Uelzen, wo sie mit 173 Treffern gerade erst zur zweiterfolgreichsten Torschützin gekürt wurde.



Die 24-jährige Sportstudentin kommt aus einer Fußballerfamilie. Ihr Bruder Mirko spielt für Teutonia Uelzen II, ihr Vater Andreas war einst hauptsächlich für den SV Eddelstorf am Ball. Daher rührt auch ihr eigenes Interesse: „Ich habe früher immer mit meinem Bruder und seinen Freunden gespielt“, erklärt Tippe. Obwohl der Handball bei ihr Vorrang hat („wenn ich einen Sport mache, dann 100-prozentig. Da habe ich mich immer für Handball entschieden“), war sie sofort Feuer und Flamme für die Idee, beim SVS auszuhelfen: „Das kam spaßeshalber irgendwann mal im Gespräch auf“, erinnert sich Tippe, die bei der ernsthaften Anfrage gleich zusagte.



Die Verbindung zur Stadenser Mannschaft ist einfach erklärt: „Wir haben eine Fanfreundschaft. Sie gucken unsere Spiele und wir ihre. Auch so gibt es einige private Freundschaften.“



Die machten sich auch am Sonntag bemerkbar, wie SVS-Trainer Jonas Hillmer beobachtete: „Die halbe Mannschaft der Damen und Janines Familie waren da. Als sie das Feld betreten hatte, konnte man vor allem bei den Frauen am Rand lauten Jubel wahrnehmen. Auch auf Jastorfer Seite haben die Frauen applaudiert.“



Mit dem Auftritt der Aushilfs-Stürmerin war Hilmer, zumal sie nur in einer Trainingseinheit mitgemischt hatte, rundum zufrieden, „Sie war wahrscheinlich konditionell die Fitteste bei uns in der Mannschaft.“ Tippe selbst gefiel der Auftritt auf dem grünen Geläuf ebenfalls. Auch wenn sie keine Frauenfußball-Karriere starten wird, sei sie für ein erneutes Fußball-Abenteuer bereit.



Starke Unterstützung

Selbst der gemietete Bus reichte für die mehr als 50 mitgereisten Anhänger des SV Ostedt bei der Auswärtspartie in Gusborn (4:1) nicht aus. „Die Fans, darunter auch viele Spieler der Zweiten, haben uns überragend angefeuert und bei dem geilen Wetter das nötige Etwas gegeben, um den Tag perfekt abzurunden“, freute sich auch SVO-Kapitän Leon Scholz über den Support. Gemeinsam mit den Fans klang der Tag im Vereinsheim aus.



Rauswurf der Eintracht-Fans

Einen seltsam unentspannten Eindruck machten am Sonntag einige (wenige) Fans der Braunschweiger Eintracht, die ihre erste Frauenmannschaft beim Gastspiel in Barum begleiteten. Und dies trotz der feststehenden Oberliga-Meisterschaft. Permanent wurden Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns lautstark kritisiert. Als dann der Assistent mit Äußerungen belegt wurde, die in Richtung Bedrohung gingen, wurde es Schiedsrichterin Anne-Kathrin Heuer (TuS Brietlingen) zu bunt. Sie drohte mit Spielabbruch, sollten die hinter der Bande stehenden Störenfriede nicht des Sportplatzes verwiesen werden. Der Ordnungsdienst des MTV schritt ein, die Fans durften das Geschehen fortan aus anderer Perspektive verfolgen – hinter dem Zaun.



Überangebot in AZ-Elf der Woche

Die AZ-Elf der Woche platzt aus allen Nähten. Trainer und Verantwortliche benannten sagenhafte 27 Kicker. Kein Wunder bei so glorreichen Auftritten wie dem von TuS Bodenteich oder Teutonia Uelzen. Was tun? Die AZ hat sich nach langer Zeit wieder dafür entschieden, ausnahmsweise zwei Teams aufzustellen. Kurios: Trotz des Überangebots ist kein Torwart dabei! am, kl, as, dlp, mk